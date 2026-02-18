Potrebujú sliepky kohúta? Koľko sliepok zvládne jeden kohút a čo všetko by ste mali vedieť skôr, než si ich zadovážite

Chov sliepok už dávno nie je výsadou gazdovstiev na dedine. Čoraz častejšie si ich zadovažujú aj rodiny v menších obciach či na okraji miest. Dôvod je jednoduchý – domáce vajíčka, prirodzený pohyb zvierat po záhrade a pocit sebestačnosti lákajú stále viac ľudí. Mnohí však až po čase zisťujú, že sliepky nie sú „len“ zdrojom vajec, ale aj zaujímavé a inteligentné tvory so svojím vlastným sociálnym svetom.
Ak im pripravíte vhodné podmienky, odmenia sa vám pravidelnou znáškou, pokojnou povahou a dokonca aj prekvapivou učenlivosťou.
Sliepky v záhrade: pomocníčky aj malé záhradné „bagre“
Voľný pohyb po záhrade je pre sliepky prirodzený a prospešný. Neustále niečo hľadajú, ozobávajú, prehrabávajú pôdu a pátrajú po hmyze či drobných slimákoch. Práve tým dokážu výrazne znížiť množstvo škodcov.
Na druhej strane, ich silný inštinkt hrabať môže poškodiť mladé sadenice alebo čerstvo vyklíčené semená. Obzvlášť citlivé sú šaláty, jahody a nízke krehké rastliny. Ak nechcete prísť o úrodu, je rozumné oddeliť záhony jednoduchým pletivom alebo vytvoriť samostatný výbeh.
Pri oplotení záleží aj na povahe plemena. Pokojnejšie sliepky si vystačia s plotom vysokým približne 1,5 metra. Aktívnejšie a ľahšie plemená však dokážu preletieť aj vyššiu prekážku. V takom prípade pomôže:
- vyšší plot (ideálne nad 2 metre),
- ochranná sieť zhora,
- prípadne jemné zastrihnutie letiek na jednom krídle, ktoré naruší rovnováhu pri pokuse o vzlietnutie.
Ochranná sieť má navyše ďalší význam – chráni kŕdeľ pred dravými vtákmi.
Ideálny kurník: bezpečie, sucho a dostatok priestoru
Kurník je základom úspešného chovu. Mal by byť:
- suchý a dobre odvetraný,
- chránený pred prievanom,
- dostatočne priestranný,
- jednoducho čistiteľný.
Pre štyri sliepky sa odporúča priestor aspoň približne 2 × 1,5 × 2 metre. Stiesnené podmienky vedú k stresu, nižšej znáške a častejším konfliktom.
Veľmi dôležité je nočné zabezpečenie. Po zotmení sú sliepky zraniteľné voči líškam, kunám či iným predátorom. Praktickým riešením sú automatické dvierka s fotobunkou, ktoré reagujú na denné svetlo a samy sa zatvoria.
Na noc potrebujú bidielka – ideálne hladké konáre alebo tyče s priemerom približne 3 až 6 centimetrov. Príliš tenké by im otláčali nohy, príliš hrubé by sa zle uchopovali.
Na znášanie vajec pripravte hniezda vystlané slamou alebo senom. Ak mladé sliepky váhajú, pomáha vložiť do hniezda umelé alebo sadrové vajíčko, ktoré ich „nasmeruje“.
Prečo sa sliepky hrabú a kúpu v prachu?
Hrabanie nie je zlozvyk, ale silný vrodený pud. Aj keď majú plnú misku krmiva, budú si pôdu prehrabávať. Takto si prirodzene dopĺňajú potravu o bielkoviny z hmyzu a drobných bezstavovcov.
Rovnako dôležité je pre ne tzv. prachové kúpanie. V suchom piesku či jemnej zemine sa doslova „vyváľajú“, čím si čistia perie a zbavujú sa parazitov. Do kúpacej zóny môžete pridať:
- drevený popol,
- jemný piesok,
- kremelinu.
Takéto miesto výrazne podporí ich zdravie.
Potrebujú sliepky kohúta?
Jedna z najčastejších otázok začínajúcich chovateľov znie: je kohút nevyhnutný na znášku vajec?
Odpoveď je jednoduchá – nie je. Sliepky budú znášať vajcia aj bez kohúta. Rozdiel je v tom, že vajcia nebudú oplodnené, a teda z nich nevzniknú kuriatka.
Prítomnosť kohúta však prináša viacero benefitov:
- dohliada na kŕdeľ a upozorňuje na nebezpečenstvo,
- udržiava poriadok v hierarchii,
- dvorí sliepkam typickým „tancom“ a ponúkaním potravy.
Aby však nebol pre sliepky prílišnou záťažou, odporúča sa, aby mal na starosti minimálne šesť sliepok. Ak je ich menej, môže ich nadmerne obťažovať a fyzicky vyčerpávať.
Veľkosť výbehu a stav pôdy
Malý výbeh sa veľmi rýchlo zmení na rozrytú plochu bez trávy. Sliepky totiž intenzívne hrabú a pohybujú sa po celom priestore. Ideálne je dopriať im čo najväčšiu plochu, kde si môžu prirodzene dopĺňať potravu o trávu a lístie.
Ak to priestor dovoľuje, je výhodné výbeh občas presunúť alebo rozdeliť na viac častí, aby si pôda oddýchla.
Slepačí trus: cenné, ale silné hnojivo
Slepačí trus patrí medzi najúčinnejšie prírodné hnojivá. Obsahuje vysoký podiel dusíka, fosforu aj ďalších živín. Priame použitie však môže rastliny poškodiť.
Správny postup:
- nechať ho odstáť alebo kompostovať,
- pred aplikáciou zriediť vodou,
- používať s mierou.
Pri dodržaní týchto zásad výrazne podporí rast zeleniny aj okrasných rastlín.
Hierarchia v kŕdli: prirodzený poriadok
Sliepky sú vysoko spoločenské tvory. Najlepšie prosperujú v skupine aspoň štyroch kusov. V každom kŕdli sa však vytvára jasná hierarchia – tzv. „poriadok zobania“. Každá sliepka má svoje miesto a jeho narušenie môže vyvolať konflikty.
Pri pridávaní nových jedincov je preto vhodné:
- zoznamovať ich postupne,
- umožniť vizuálny kontakt cez pletivo,
- alebo odchovať mladé kuriatka, ktoré sa prirodzene začlenia.
Kde získať kvalitné sliepky?
Najčastejšou voľbou sú mladé kuričky z liahnutí, pripravené na prvú znášku. Ak však túžite po špecifickom plemene, je rozumné obrátiť sa na registrovaného chovateľa.
Zaujímavou možnosťou je aj adopcia sliepok z veľkochovov. Po presune do pokojného prostredia sa často rýchlo spamätajú a opäť začnú znášať.
Sliepky ako viac než len zdroj vajec
Mnohí majitelia potvrdzujú, že sliepky si dokážu vytvoriť vzťah k človeku. Rozpoznávajú hlas, reagujú na pravidelný režim a dokážu byť prekvapivo vnímavé. Ich pozorovanie pôsobí upokojujúco a prináša do záhrady život.
Ak im zabezpečíte dostatok priestoru, kvalitný kurník, správnu výživu a ochranu, získate nielen čerstvé vajíčka, ale aj živú a harmonickú súčasť domáceho prostredia.