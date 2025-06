Pokuta až 1 150 eur. Slovákov varujú pred novým zákazom v Poľsku

Ak plánujete najbližšie obdobie stráviť príjemnú dovolenku u našich severných susedov, mali by ste zbystriť pozornosť. V Poľsku totiž platí od 17. apríla nová vyhláška, ktorá turistom môže spôsobiť poriadne nepríjemnosti a najmä veľkú finančnú stratu. Namiesto pekných spomienok z výletu by ste si totiž mohli domov odniesť poriadne vysokú pokutu alebo dokonca skúsenosť s miestnym väzením. O čo teda konkrétne ide a ako sa vyhnúť problémom?

Obľúbené Poľsko prináša pre turistov nový problém

Poľsko je stále obľúbenejšou destináciou pre Slovákov. A niet divu. Krajina ponúka fascinujúce pamiatky, krásnu prírodu, pôsobivé Tatry, a tiež romantické pobrežie Baltského mora. Lenže pozor! Nová legislatíva upravuje fotografovanie a natáčanie videí, pričom zdanlivo nevinná činnosť by vás mohla stáť stovky až tisíce eur.

Nebojte sa, nejde o úplný zákaz fotografovania. Avšak veľmi ľahko sa môžete dostať do konfliktu so zákonom, ak budete príliš horliví pri zaznamenávaní dovolenky. Nová poľská vyhláška totiž obmedzuje fotografovanie konkrétnych miest a objektov, ktoré sú definované ako kritická infraštruktúra alebo objekty kľúčové pre bezpečnosť štátu.

Čo presne znamená „kritická infraštruktúra“?

Pod týmto pojmom si môžete predstaviť predovšetkým objekty, ktoré sú dôležité pre fungovanie štátu. Ide najmä o:

Vládne budovy , predovšetkým tie, ktoré patria pod Ministerstvo obrany.

, predovšetkým tie, ktoré patria pod Ministerstvo obrany. Dôležité dopravné uzly, ako sú mosty, železničné stanice, letiská a prístavy.

Nemocnice, zdravotnícke zariadenia.

Energetické objekty ako elektrárne, rozvodné siete a vysielače.

Tieto miesta sa často nachádzajú priamo v centrách miest, alebo sú súčasťou známych turistických lokalít, čo znamená, že turisti na ne narazia pomerne často. Nemusíte sa im však vyhýbať oblúkom. Stačí byť len opatrnejší, nevenovať prílišnú pozornosť detailom a rešpektovať jasné označenia.

Ako vyzerajú nové upozornenia?

Zakázané oblasti sú v Poľsku odteraz veľmi jasne a zreteľne označené. Nájdete tam biele tabule s červeným rámom a výrazným upozornením: „Zákaz fotografovania“. Navyše na tabuliach nájdete grafické symboly, ktoré pre istotu ešte viac upozornia, že nemáte používať fotoaparát, videokameru ani mobilný telefón.

Miestne úrady sa tak snažia eliminovať prípadné nedorozumenia a výhovorky typu „nevšimol som si“. V tomto prípade totiž naozaj nepozornosť neospravedlňuje.

Vysoké pokuty alebo až mesiac za mrežami

A aké sankcie vás môžu stretnúť? V prípade porušenia nového pravidla hrozí turistom veľmi vysoká pokuta až 5 000 poľských zlotých (približne 1 150 eur). Ak by ste sa pokute chceli vyhnúť, druhou alternatívou je dokonca odňatie slobody na jeden mesiac. To už je scenár, ktorý by určite nikto nechcel vysvetľovať svojmu zamestnávateľovi po návrate z dovolenky.

Okrem toho môže polícia zabaviť vaše zariadenie, či už je to smartfón, kamera alebo profesionálna zrkadlovka. Predstava straty drahej techniky je určite ďalší dôvod, prečo brať nové opatrenie veľmi vážne.

Dôvod? Ochrana pred špionážou a bezpečnosť štátu

Poľská vláda zdôvodňuje nové pravidlá predovšetkým zvýšenou potrebou ochrany národnej bezpečnosti v súvislosti s aktuálnou medzinárodnou situáciou. Hoci sa takéto opatrenia môžu zdať niektorým turistom ako príliš prísne, úrady tvrdia, že je to nevyhnutné kvôli odradeniu možných špiónov a zvyšovaniu povedomia občanov i návštevníkov o bezpečnosti a zodpovednosti.

Ak máte profesionálny záujem o fotografovanie alebo natáčanie zakázaných objektov (napríklad ako novinár, dokumentarista či výskumník), môžete požiadať miestne úrady o špeciálnu výnimku. Pre bežných turistov to však znamená byť obzvlášť obozretný a rešpektovať všetky pravidlá.

Na čo si dať pozor?

Ak teda smerujete do Poľska, pozorne sledujte všetky tabuľky a označenia. Nepúšťajte sa do fotenia označených objektov, ani keď vám prídu úplne neškodné. Radšej sa uistite, že žiadnu tabuľu so zákazom neprehliadate. Dovolenkové spomienky sú krásne, ale nestojí za to riskovať takú vysokú pokutu.