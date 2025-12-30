Po ktorých potravinách a nápojoch zuby najviac žltnú? Niektoré vás nepríjemne prekvapia

Zuby prirodzene nie sú snehobiele – zdravý chrup má jemne žltkastý alebo krémový odtieň. No niektoré potraviny a nápoje môžu zuby viditeľne zafarbiť či zažltnúť, najmä ak ich konzumujete pravidelne a nevenujete dostatočnú pozornosť ústnej hygiene. Farbu zubov ovplyvňujú aj kyseliny, ktoré oslabujú sklovinu, čím odhaľujú tmavší dentín pod ňou.
Pozrime sa na potraviny a nápoje, ktoré podľa odborných poznatkov najčastejšie prispievajú k zafarbeniu zubov.
1. Káva, čaj a červené víno
Tieto nápoje obsahujú chromogény – pigmenty, ktoré sa ľahko viažu na povrch zubov. Navyše čaj, najmä čierny a zelený, obsahuje taníny, ktoré zvyšujú priľnavosť farebných častíc.
- Čierny a zelený čaj často zafarbia zuby viac než káva.
- Červené víno je bohaté na taníny aj kyseliny, a preto výrazne prispieva k zafarbeniu.
- Riešenie: Po vypití si ústa vypláchnite vodou alebo pite cez slamku (ak je to vhodné).
2. Tmavé bobuľové ovocie
Ovocie ako čučoriedky, černice, višne či granátové jablká má silné prírodné farbivá. Pri kontakte so zubami môžu tieto pigmenty zanechávať tmavé stopy.
- Rovnaký efekt majú aj šťavy alebo smoothie vyrobené z týchto druhov ovocia.
3. Sladené a kyslé nápoje
Limonády, energetické nápoje a ovocné džúsy kombinujú vysoký obsah cukru a kyselín. Tieto látky nenafarbia zuby priamo, ale narušia sklovinu, vďaka čomu je zub náchylnejší na absorpciu pigmentov z iných potravín.
- Zubná sklovina sa eroduje a stenčuje, čím sa viac odhaľuje dentín, ktorý je prirodzene žltší než sklovina.
- Dôležité: Tieto nápoje by sa nemali popíjať celý deň. Ak si ich doprajete, nečistite si zuby hneď po nich – počkajte aspoň 30 minút, aby ste nepoškodili oslabenú sklovinu ešte viac.
4. Koreniny a omáčky s intenzívnou farbou
Niektoré koreniny (napr. kari, kurkuma, paprika) a tmavé omáčky (napr. sójová omáčka, balsamico) môžu zanechať zafarbenie na zuboch, najmä pri častej konzumácii.
- Tieto potraviny síce nie sú tak agresívne ako nápoje, ale pri opakovanej expozícii môžu zmeniť odtieň zubov.
5. Niektoré lieky a ústne vody
- Tetracyklínové antibiotiká (ak sú podané deťom počas vývoja zubov) môžu spôsobiť trvalé vnútorné zafarbenie zubov.
- Niektoré antihistaminiká, antipsychotiká alebo vysoké dávky železa môžu tiež ovplyvniť farbu zubov.
- Ústne vody s chlorhexidínom (používané pri liečbe zápalu ďasien alebo paradentóze) môžu pri dlhodobom používaní spôsobiť tmavé škvrny na sklovine. Preto sa odporúča ich používať len krátkodobo a pod dohľadom zubára.
6. Biele a bylinkové čaje
Hoci sa môžu zdať ako „neškodné“, pri dlhodobom pití aj tieto čaje môžu mierne prispieť k zafarbeniu zubov.
- Ich vplyv je síce menší než pri čiernom čaji alebo káve, ale u citlivejších ľudí a pri nedostatočnej hygiene sa zafarbenie môže prejaviť.
Farba zubov závisí aj od genetiky a veku
Nie všetko máte úplne vo vlastných rukách. Zuby s tenšou alebo priehľadnejšou sklovinou prirodzene pôsobia žltšie. To je často dané geneticky. S pribúdajúcim vekom sa navyše sklovina opotrebúva, čím sa odkrýva žltší dentín.
Ako predísť zafarbeniu zubov?
- Pite tmavé nápoje cez slamku, aby sa obmedzil kontakt s prednými zubami.
- Vypláchnite si ústa čistou vodou po jedle alebo pití nápojov s pigmentmi.
- Po konzumácii kyslých potravín počkajte aspoň 30 minút, kým si vyčistíte zuby.
- Čistite si zuby dôkladne dvakrát denne a nezabúdajte na medzizubnú hygienu.
- Zvážte profesionálne čistenie zubov alebo bielenie u zubného lekára.
Zuby sa môžu zafarbiť vplyvom jedál, nápojov aj starnutia. Niektoré zmeny farby sú len povrchové a dajú sa odstrániť dentálnou hygienou, iné sú hlbšie a vyžadujú odborné bielenie. Ak chcete mať zdravý a estetický úsmev, dôležitá je kombinácia informovanej voľby potravín, dobrej ústnej hygieny a pravidelnej návštevy u zubného lekára.