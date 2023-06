Pestovanie paradajok

Paradajky sú šťavnaté, chutné, zdravé, jedným slovom skvelé. V obchodoch si môžete vyberať z rozličných druhov a odrôd, no tie, ktoré si dopestujete vo vlastnej záhrade chutia predsa len najlepšie. Chcete vedieť, ako na to? Poďte sa s nami inšpirovať.

Paradajku možno označiť aj za červeného posla leta. Je chutná, zdravá, šťavnatá a v kuchyni nenahraditeľná. O pestovaní paradajok sa toho popísalo už skutočne mnoho. V nasledujúcom článku vám prinášame stručné zhrnutie tých najdôležitejších bodov a zásad dobrého pestovania.

Paradajky z vlastnej úrody

V prvom rade si vyberte, pre vás, tú správnu odrodu. Nie každý záhradkár má dostatok miesta a vhodné podmienky na pestovanie kolíkových aj kríčkových paradajok. Priestorovo náročnejšie sú hlavne kolíkové paradajky, ktoré sa vyznačujú mohutným vzrastom, potrebou opornej konštrukcie a nutnosťou pravidelne odstraňovať zálistky. Kríčkové paradajky sú oproti nim doslova neškodné. Po fáze kvitnutia zastavia rast, nie je nutná opora ani odlamovanie zálistkov.

Paradajky si musíte predpestovať. Výsadba zo semien rovno na záhon nie je účinná. S prípravou priesad začíname na prelome februára a marca. Poslúžia vám na to kvetináče, menšie kelímky či priesadbové nádoby, ktoré naplníte substrátom a následne uložíte semienka. Ak ste v minulom roku pestovali nehybridné paradajky, na dopestovanie priesad môžete použiť aj ich semienka. V prípade hybridov tento krok neodporúčame. Doprajte semienkam dostatok svetla a pravidelnú zálievku a onedlho sa budete tešiť z nádherných a zdravých priesad vašich budúcich paradajok.

Pri väčších priesadách začíname s rozsádzaním do samostatných nádob. Počas dňa by teplota v miestnosti nemala klesnúť pod 25 stupňov a v noci pod 15. Dôležité je, aby sa k priesadám nedostal chlad a v žiadnom prípade mráz. Zabezpečte rastlinkám dostatok slnečného svetla a nepreháňajte to ani s polievaním. Pred vysádzaním na záhon nezabudnite na otužovanie, inak priesady utrpia teplotný šok. Pripravte im slnečné stanovište so vzdušnou a prekyprenou pôdou. V čase výsadby už nesmú hroziť prízemné mrazy. Počkajte preto až do polovice mája.

Paradajky sa dobre ujmú po šaláte, špenáte či reďkovke. Nezabudnite na rotáciu rastlín v záhrade a paradajky nikdy nesaďte, viac rokov po sebe, na to isté miesto. Vyhĺbte jamu, primeranú koreňom priesady, vložte priesadu paradajky a sčasti prikryte pôdou. Dobre zalejte a ešte prihrňte potrebnú zeminu, ktorú na povrchu utlačíte. Ak vysádzate kolíkové paradajky, nezabudnite na oporný kolík.

Pôda by mala byť dobre zásobená živinami. Vhodnou voľbou je kompost alebo maštaľný hnoj. Pôdu v okolí paradajok pravidelne kyprite, odstraňujte burinu a pre udržanie vlhkosti v pôde môžete naniesť aj mulčovaciu vrstvu. Polievame odstátou vodou skoro ráno, prípadne neskoro večer a zásadne ku koreňom. Pravidelne odstraňujte aj spodné výhonky, čím rastlinky presvetlíte.

