Parkujete pri lese? Môže vás to vyjsť poriadne draho. Pozrite sa, čo hovorí zákon

S príchodom jesene sa slovenské lesy zapĺňajú hubármi a milovníkmi prírody. Mnohí si chcú uľahčiť cestu a zaparkujú auto čo najbližšie k lesu, niekedy dokonca priamo medzi stromy. Hoci to na prvý pohľad vyzerá nevinne, ide o porušenie zákona, ktoré vás môže stáť nemalé peniaze.
Zákon o lesoch totiž jasne hovorí, že v lese je zakázané jazdiť alebo stáť s motorovým vozidlom bez povolenia vlastníka lesa. A to bez ohľadu na to, či tam idete len na pár minút „po hríby“.
Zákon je jednoznačný: v lese nesmiete jazdiť ani parkovať
Podľa zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch (§ 31 ods. 1 písm. d) je v lese zakázané:
- jazdiť motorovým vozidlom
- stáť s autom alebo motorkou mimo vyznačených komunikácií
- a takisto sa v lese pohybovať na motorových vozidlách bez súhlasu vlastníka
Výnimku môže udeliť len vlastník alebo správca lesa, napríklad ak ide o zásobovanie, hospodársku činnosť alebo služobné účely. Bežný vodič – teda turista, hubár alebo cyklista – takúto výnimku spravidla nemá.
Pokuty nie sú symbolické – môžu dosiahnuť až 3 000 eur
Za porušenie tohto zákazu vám hrozí pokuta podľa zákona o priestupkoch (zákon č. 372/1990 Zb.).
- V bežnom prípade môže ísť o sankciu do 3 000 eur
- pri opakovanom alebo úmyselnom konaní dokonca viac, ak sa vec rieši ako správny delikt právnickej osoby
Aj keď teda len „na chvíľu“ odstavíte auto v lese, riskujete, že vám pokutu uloží lesná stráž alebo Polícia SR.
Lesná stráž má právomoc zasiahnuť
Mnohí netušia, že aj lesná stráž má postavenie verejného činiteľa a oprávnenie kontrolovať, či sa ľudia v lese správajú podľa zákona.
Môže vás:
- zastaviť
- požiadať o doklady
- a uložiť pokutu priamo na mieste
Príslušník lesnej stráže sa musí preukázať odznakom a preukazom, ale jeho pokyny sú záväzné. Ak odmietnete spolupracovať, môže privolať políciu a v niektorých prípadoch vás aj predviesť na služobňu.
Motorkári a cyklisti tiež nemajú voľnú ruku
Nie je žiadnou výnimkou, že sa po lesných cestách preháňajú štvorkolky, endurá či horské bicykle. No zákon v tomto smere nerozlišuje – jazdiť mimo vyznačených trás je zakázané aj pre cyklistov, jazdcov na koňoch a lyžiarov.
Takéto správanie môže nielen poškodiť lesnú pôdu a rastliny, ale aj rušiť zver v období, keď sa pripravuje na zimu.
Prečo je zákaz taký prísny
Dôvod je jednoduchý – ochrana prírody. Motorové vozidlá ničia lesnú pôdu, zhutňujú ju a bránia rastu rastlín. Hluk motorov zasa vyrušuje lesné živočíchy a výfukové plyny znečisťujú prostredie.
Les je zároveň dôležitým zdrojom pitnej vody a kyslíka – preto zákon presne určuje, ako sa v ňom môžeme správať.
Čo všetko je v lese ešte zakázané
Okrem jazdy autom či motorkou zakazuje zákon aj:
- odhadzovanie odpadkov
- fajčenie a zakladanie ohňa
- táborenie mimo vyhradených miest
- vstupovanie do lesných škôlok a mladín
- zbieranie rastlín alebo húb spôsobom, ktorý poškodzuje pôdu
- a tiež rušenie alebo prenasledovanie zveri
Kde môžete zaparkovať legálne
Ak sa chystáte do lesa, svoje vozidlo môžete nechať len na miestach na to určených, teda:
- na parkoviskách v blízkosti lesa
- alebo pri okraji lesa na krajnici cesty, ale len vtedy, ak tým nebránite doprave a zostane voľný pruh minimálne tri metre pre každý smer jazdy
Parkovanie v zákrutách, za horizontom či v miestach so zákazom státia alebo zastavenia je zakázané aj mimo lesa a vzťahujú sa naň rovnaké pravidlá ako inde na cestách.
Rozumná rada na záver
Ak sa chcete vyhnúť problémom aj zbytočným pokutám, nechajte auto radšej ďalej od lesa. Krátka prechádzka na čerstvom vzduchu je zdravšia než riešenie pokutového bloku.
Zákon o lesoch nie je o obmedzovaní, ale o ochrane prostredia, ktoré patrí nám všetkým. Ak ho budeme rešpektovať, budeme sa môcť z krás našich hôr a lesov tešiť ešte dlhé roky.