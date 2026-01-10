Palacinky z PET fľaše: Šikovný trik bez špinavého riadu, ktorý si zamilujete!

Príprava palaciniek často znamená poriadny chaos v kuchyni. Znečistená miska, metlička, naberačka a múka rozsypaná po kuchynskej linke dokážu nejedného človeka odradiť ešte skôr, než začne smažiť.
Existuje však jednoduchý trik, vďaka ktorému sa dá tomuto neporiadku vo veľkej miere vyhnúť.
Palacinky patria medzi najobľúbenejšie sladké jedlá. Dajú sa podávať ako dezert, obed, večera alebo pokojne aj raňajky.
Ich veľkou výhodou je, že si ich každý môže dochutiť presne podľa seba – či už marmeládou, čokoládou alebo ovocím. Jedinou nevýhodou býva práve neporiadok, ktorý po ich príprave zostáva.
Palacinky pripravené v PET fľaši
Dobrou správou je, že prípravu cesta si môžete výrazne zjednodušiť. Nepotrebujete misu, metlu ani naberačku. Úplne postačí obyčajná plastová fľaša.
Pomocou lievika do nej nasypte múku, pridajte mlieko, vajcia a štipku soli. Fľašu pevne uzavrite a niekoľko sekúnd ňou dôkladne pretrepte. Všetky suroviny sa krásne spoja a vznikne hladké cesto bez hrudiek.
Hotové cesto potom môžete liať priamo z fľaše do rozohriatej panvice a smažiť palacinky klasickým spôsobom. Výhodou je aj to, že cesto v PET fľaši môžete uchovať na neskôr.
Ak vám po večeri nejaké zostane, stačí fľašu uzavrieť a uložiť do chladničky. Ráno si tak môžete rýchlo pripraviť čerstvé palacinky na raňajky.
Postup si môžete pozrieť aj vo videu:
Ako pripraviť dokonalé cesto na palacinky
Hoci sú palacinky jednoduché na prípravu, pri smažení sa môžu objaviť rôzne problémy. Niekedy sa trhajú, rýchlo sa pripaľujú alebo sú príliš hrubé. Preto sa oplatí dodržiavať presné pomery surovín a nespoliehať sa na odhad.
Ideálne cesto pripravíte zo:
- 125 g hladkej múky
- 2 vajec
- 300 ml mlieka
- 1 štipky soli
Všetky suroviny by mali mať izbovú teplotu, aby sa v ceste netvorili hrudky. Po vymiešaní je dôležité nechať cesto aspoň chvíľu odpočívať.
Najlepšie je uložiť ho na minimálne 30 minút do chladničky, aby múka nabobtnala a s cestom sa lepšie pracovalo.
Mnohí majú tendenciu pridávať do cesta cukor, no to nie je potrebné. Cukor sa pri smažení rýchlo karamelizuje, čo spôsobuje pripaľovanie palaciniek.
Sladkosť je lepšie doplniť až na tanieri – marmeládou, škoricovým cukrom alebo čokoládovou nátierkou.
Ako správne smažiť palacinky
Pri smažení zabudnite na olej či stužený tuk. Najlepšie výsledky dosiahnete, ak použijete masť. Dôležitú úlohu zohráva aj panvica. Bežná teflónová panvica síce poslúži, no výsledok nebude nikdy dokonalý.
Najlepšie palacinky vzniknú na ťažkej liatinovej panvici, ktorá sa rovnomerne nahrieva a zabezpečí krásnu farbu aj chuť.
Banánové palacinky
Banánové palacinky sú chutnou a zároveň výživnou alternatívou. Na ich prípravu potrebujete dva zrelé banány, dve vajcia, štipku soli, lyžičku vanilkového extraktu (alebo vanilkový cukor) a trochu škorice.
Banány najskôr roztlačte vidličkou na hladkú kašu, potom pridajte ostatné suroviny a všetko dobre premiešajte.
Cesto nalejte v menších množstvách na rozohriatu panvicu s trochou oleja alebo masla a smažte z oboch strán dozlatista. Banánové palacinky sú prirodzene sladké a majú jemnú ovocnú chuť.
Podávať ich môžete s medom, javorovým sirupom, čerstvými čučoriedkami alebo orechmi – presne podľa vlastnej chuti.