Oplotenie a bránka sú vizitkou domu

Ak máte okolo rodinného domu aj nejaký pozemok, určite budete zvažovať výber a realizáciu oplotenia. Hoci patrí k väčším a finančne nákladnejším stavbám, získate vďaka nemu súkromie a esteticky dotvoríte okolie vášho domova.

Dokonalý súlad

Záhradné oplotenie tvoria dve základné časti – predná a zvyšok. Súčasťou prednej časti je aj vstupná, príjazdová, prípadne garážová brána. Prim tu preto zohráva aj estetika a dizajn. V tomto prípade odporúčame materiálové aj farebné ladenie s okolitým prostredím a domom. Zvyšné časti oplotenia sú hranicou medzi susedmi. Aj v prípade dobrých vzájomných vzťahov voľte radšej nepriehľadnú alternatívu. Ide predsa o vaše súkromie a kľud pri trávení voľného času na terase, či v bazéne. Máte za domom voľný vstup do záhrady? Pekný výhľad je nadovšetko, preto zvážte aj krátky úsek bez plota.

Štýl oplotenia závisí od materiálu a charakteru okolitých stavieb, ako aj samotnej záhrady. Hustota a tvar vnútorného členenia je otázkou vášho vkusu a životného štýlu, ktorý by sa mal odraziť aj v charaktere vášho domova. Dôležitým parametrom je najmä výška. O určitej forme oplotenia hovoríme až pri výške 150 cm. Nižšie oplotenie akoby ani nebolo. Plní skôr estetický, než praktický účel. Nad 150 cm vzniká už aj pohľadová bariéra pre zvedavcov zvonka. Vyšší plot zamaskujete výsadbou, no rátajte so vznikom tieňa, hlavne v ranných a podvečerných hodinách.

Ponuka materiálov

Oplotenie z muriva – patria sem tehly, kameň, betón alebo tvarovky. Dlhá životnosť aj pod vplyvom vonkajších podmienok. Údržba bude len zriedkavou záležitosťou

Drevené oplotenie – nižšia miera trvácnosti aj odolnosti voči vplyvom počasia a vlhkosti. Je potrebná pravidelná starostlivosť v podobe, impregnačných, ochranných a obnovovacích náterov. Drevené ploty, na druhej strane úžasne vyzerajú. Používajú sa tvrdšie druhy dreva, napr. dub, buk, agát, smrek, borovica a iné

Kovové ploty – charakteristická je trvácnosť a dlhá životnosť. Aplikujte nátery proti hrdzaveniu

Typy oplotenia

Nepriehľadné oplotenie

Tento typ reprezentuje murované oplotenie, vyskladané z tehál, kameňov či muriva. Nepeknú sivastú farbu môžete zakryť farebným náterom, zaujímavou omietkou alebo nápaditým obkladom. Murovaný plot je síce drahý, ale zároveň aj masívny a takpovediac večný. Dožičí vám nielen dostatok súkromia, ale aj ochranu pred prachom z ulice a zvedavými pohľadmi susedov. Dajte si však pozor na jeho výšku. Plot by mohol vrhať neželaný tieň na vysadené rastliny, ale aj na váš dom.

Priehľadné oplotenie

Hovoríme o plotoch z pletiva, prípadne o kombinácii ľahkých kovových konštrukcií s pletivom alebo drevenými doskami v pravidelných rozostupoch. Ak je pre vás dôležitá cena, pletivo je najlacnejšou voľbou. Na pozemku budete mať dostatok svetla, bude pôsobiť otvorene a vzdušne. Zároveň však zabudnite na súkromie, nevyhnete sa prachu, výfukom z áut, drobným zvieratám, ktoré dokážu preliezť popod konštrukciu, ani pohľadom z ulice. Skombinujte oplotenie s ťahavými rastlinami alebo živým plotom a z priehľadného sa stane nepriehľadné.

Polopriehľadné oplotenie

Predná časť oplotenia by mala byť tvorená kombináciou vyššie spomenutých typov. Výsledkom bude polopriehľadný plot, ktorého súčasťou je aj vstupná a príjazdová brána. Základ plota a stĺpy sú vymurované, prechody medzi stĺpmi môžu byť z pletiva, prípadne dreva. V tomto prípade sú však dôležité murované časti. Umiestnite sem tzv. povinnú výbavu každej stavby, ktorou je zvonček, poštová schránka, vodomer a elektromer.

