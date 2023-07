Aké záhradné oplotenie vybrať okolo záhrady?

Každý kto má pri dome záhradu to veľmi dobre pozná. Zvedavé pohľady susedov, zvieratá pobehujúce bez majiteľov či šantiace deti na ulici a neustále prehodená lopta v tom najkrajšom kvetinovom záhone. Chráňte svoje súkromie aj záhradu a zaobstarajte si kvalitné záhradné oplotenie. Inšpirujte sa.

Drôtený. Drevený. Kovaný. Prírodný. Živý. Drevoplastový. Kamenný. Tehlový… Jednoducho plot. Prívlastkov k nemu vymyslíme desiatky. Avšak každá ďalšia charakteristika môže laika zneistiť. Aký vybrať a na čo si dať pozor? Pripravili sme prehľad trendov aj praktických informácií, ktoré vám pomôžu zorientovať sa vo svete plotov.

Ideálne oplotenie pre každú záhradu

Chráni nás pred neželanými pohľadmi návštevníkov, ale aj pred zrakmi ľudí z ulice alebo hlukom okolia. Jeho funkcia je estetická, ale aj ochranná. A každý typ má svoje pre a proti. K najpopulárnejším patria takzvané drevoplastové ploty. Tie v sebe spájajú estetiku dreva a praktickosť plastov. V závese sú ale ploty plastové, drevené aj obyčajné pletivo. A svojich fanúšikov majú aj ploty živé – hoci sú najnáročnejšie na starostlivosť a čas.

Drevoplastový plot Keď sa pri vysokej teplote a tlaku stretnú drevo s plastom, vznikne z toho, najmä v poslednej dobe, nesmierne populárny materiál. Takzvaný drevoplast, ak chcete umelé drevo alebo WPC, zvyčajne tvorí za tepla vzniknutá zmes drevených pilín a polypropylénu (najčastejšie v pomere 60:40 pre drevo). Praktickejší materiál pre stavbu plota dnes nenájdete.

Výhody drevoplastového plota

Materiál je odolný a stálofarebný. Oproti klasickému drevenému plotu má extrémne dlhú životnosť

Drevoplastový plot je takmer bezúdržbový. Netreba natierať, impregnovať, moriť

Vynikajúco imituje skutočné drevo. Na výber je mnoho dekorov

Drevený plot Dobre vyzerá a jeho obstarávacia cena nemusí byť, ak zvolíte niektorý z bežných druhov dreva, vysoká. Zároveň sa oň ale musíte starať. Aj napriek tomu patria drevené ploty na špičku rebríčka obľúbenosti. Aby vám drevený plot vydržal dlhé roky, odporúčame mu minimálne raz za 5 rokov dopriať generálnu renováciu:

Skontrolujte, či vám plotovky a laty nehnijú

Odstráňte starý náter – oškrabaním alebo napríklad pomocou teplovzdušnej pištole

Dôkladne očistené drevo naimpregnujte, prípadne použite fungicídne prípravky proti hubám a plesniam

Naneste syntetickú lazúru, bezfarebný lak, prípadne iný náter

Pri drevenom plote dbajte na to, aby bola jeho horná časť skosená. Nebude sa na nej držať voda a drevo dlhšie vydrží. Životnosť dreveného plota predĺži podmurovka.

Plastový plot Ďalším populárnym materiálom je plast. Ten na rozdiel od dreva nehnije a na rozdiel od kovov nekoroduje. V prospech plastových plotov hovorí aj ich ľahká údržba a cenová dostupnosť. Plastové plotovky navyše môžete podľa potreby upravovať. Do plastu môžete vŕtať, môžete ho rezať a úžitkové vlastnosti sa nezmenia.

Drôtený plot Či už zvolíte naozaj lacné pozinkované pletivo alebo poplastovaný variant, nesiahnete – v porovnaní s ostatnými materiálmi – tak hlboko do vrecka. Samotné drôtené pletivo ale tvorí len úplne minimálnu pohľadovú bariéru. Pokiaľ si chcete chrániť súkromie, je nevyhnutnosťou obstaranie plachty. Tie majú obvykle priepustnosť od 50 do 90 %.

Živý plot Krásny, ale náročný na údržbu. Aby získal živý plot potrebnú hustotu a nebol len psychologickou, ale skutočnou bariérou, ktorá odfiltruje nepríjemné pohľady, ale aj hluk z ulice, musíte sa oň pravidelne starať a počkať niekoľko rokov. Medzi najpopulárnejšie „plotové“ dreviny na Slovensku patria tis a tuje. Predovšetkým preto, že neopadávajú a fungujú ako pohľadová bariéra po celý rok. Ak túžite po živom plote – stavte v prvých rokoch na kompromisné riešenie. Postavte pred živý plot jednoduchý plot – z pletiva alebo lacných drevených latiek. Až kríky dostatočne povyrastú, provizórny plot odstránite.

Kamenné, tehlové, betónové ploty Kamenné alebo tehlové ploty, gabiony, prípadne ploty z betónových blokov sú pohľadovou bariérou, ale izolujú vás aj od hluku okolia. Vyššie obstarávacie náklady a náročnejšiu stavbu následne kompenzuje takmer nulová údržba

Plot ako ochrana pozemku Aj keď existujú rôzne zabezpečovacie systémy, ktoré vás upozornia na príchod cudzej osoby, človek sa cíti bezpečnejšie ak má pozemok riadne oplotený. Už v dobe kamennej si ľudia okolo obydlia stavali oplotenie. Slúžilo ako ochrana pred divokou zverou alebo človekom samotným. Okrem zlodeja vás môžu prísť pozrieť zvierací návštevníci, ako sú túlavé psy, mačky, alebo ak bývate pri lese či lúkach je možná návšteva jeleňov, diviakov či inej poľnej zvery. Ak máte v domácnosti svojho zvieracieho miláčika, ako je pes, plot by mal zamedziť jeho útekom a v prípade psej slečny nechceným šteniatkam, ak nie je kastrovaná.

Ochrana súkromia Mnoho ľudí nemá rado, ak ich niekto sleduje, keď odpočívajú. Zvedavé pohľady susedov, či zazeranie okoloidúcich nespravia deň krajším. Tento problém nastáva najčastejšie v lete, keď sa chcete opaľovať, len tak ležať na deke alebo sa kúpať v bazéne. Máte možnosť to ignorovať, ak vám to nevadí, alebo s tým niečo robiť.

Výber oplotenia Plot by mal byť zladený ku architektúre domu. Na okoloidúceho človeka robí prvý dojem práve oplotenie, ktoré by nemalo byť rušivé a malo by zapadnúť k okolitému prostrediu. V dnešnej dobe má človek na výber veľké množstvo materiálov, vzorov, farieb či štýlov. V ponuke sú najčastejšie ploty murované, drevené, kombinované alebo živé. Pletivo sa používa v najnutnejších prípadoch (dočasne) alebo v záhradkárskych oblastiach. Musíte uznať, že plot z pletiva nepridá vášmu domu na kráse. Aj keď je hlavné, aby plot plnil svoj účel.

Kombinované ploty Majitelia plotov najčastejšie volia kombináciu murovaného plotu s drevenými alebo kovovými dielmi. Moderné sú tiež hliníkové ploty, ktorých cena je síce vyššia, no dlhšie sa nemusíte starať o jeho údržbu, keďže hliník koroduje pomalšie a nie tak výrazne ako kov. Často môžeme vidieť aj celomurované ploty, no treba si uvedomiť, že síce zvedavé oko neprenikne na dvor, ale taktiež budete mať zatienený pozemok. Tento celomurovaný variant vychádza zo všetkých plotov asi najdrahšie. Ich veľkou výhodou je, ak bývate pri frekventovanej ceste, že murovaný plot tento hluk výborne izoluje.

Kombinované ploty pozostávajú z nižšieho alebo vyššieho múrika z betónu, tehál, prírodného kameňa alebo tvárnic, z ktorých sú postavené aj stĺpiky. Múrik sa dá vyrobiť vyliatím betónu do debnenia a následne ho obložiť obkladom z umelého kameňa alebo keramickými lepenými obkladmi. Medzi vyššie spomenuté stĺpiky sa vkladá výplň v podobe drevených dosiek, kovových dielov, plastového profilu, mreží, rámových konštrukcií atď. Najčastejšie sa takéto ploty kombinujú s kovom. Niektoré ploty, ktoré sú vyrobené kováčom, sa takto stávajú umeleckými dielami. Plot by sme mali vyberať tak, aby vznikla harmónia materiálov. Ideálne je skombinovať drevený dom s dreveným plotom, alebo kombinovaným plotom vyplneným drevom, murovaný dom s murovaným plotom a podobne.

