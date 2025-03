Okamžite znížte účty za energie. Niekoľko overených tipov, o ktorých väčšina ľudí ani netuší

Energetická situácia sa za posledný rok dramaticky zmenila. Kým donedávna sme sa spotrebou elektriny či plynu príliš nezaoberali, dnes sú ceny týchto energií natoľko vysoké, že odborníci stále častejšie vyzývajú k šetrnejšiemu prístupu a dôkladnému prehodnoteniu návykov. Aj napriek nepríjemnému pocitu, ktorý vyvolávajú účty za energie, môžeme vďaka niekoľkým jednoduchým opatreniam ušetriť značné peniaze – a to prakticky okamžite.

Znížte teplotu v domácnosti a zvážte „sveter navyše“

Jedným z najzásadnejších krokov je zmierenie sa s miernym poklesom tepelných štandardov. Kto je zvyknutý na vysokú teplotu v interiéri, bude musieť pristúpiť ku kompromisu a znížiť ju o pár stupňov. Hoci sa to môže zdať nepohodlné, práve tu sa ukrýva veľký potenciál úspor.

Ak napríklad v 70 m² veľkom byte (s ročnou spotrebou približne 6,5 MWh) znížime teplotu v miestnostiach o 2–3 stupne, v priebehu roka môžeme ušetriť zhruba jednu megawatthodinu energie. V praxi to znamená, že nepotrebujeme neustále udržovať priestor na 23 °C, ale postačí aj 20 či 21 °C. Niektorí ľudia radšej pridajú teplejší sveter alebo deku, než by platili o stovky eur ročne viac len za kúrenie.

Nezakrývajte radiátory

Ďalšou nenápadnou, ale dôležitou zásadou je neprekážať prúdeniu tepla. Závesy, záclony či rôzne kusy nábytku pred radiátormi môžu vážne obmedziť výhrevnosť, čo vedie k plytvaniu energiami – radiátor sa zbytočne viac zahrieva, no teplo sa nedostane do miestnosti tak, ako by malo. Praktickým riešením je aj inštalácia hliníkovej fólie za radiátory, ktorá odráža sálavé teplo naspäť do priestoru, namiesto toho, aby zbytočne unikalo do steny.

Vetranie: rýchle, ale intenzívne

Často podceňujeme aj správnu techniku vetrania. Nechať okná pootvorené „na vetračku“ po dlhé hodiny znamená postupnú stratu tepla, ktoré sme už zaplatili. Odborníci preto radia vetrať krátko, ale intenzívne – ideálne úplne dokorán na pár minút. Počas tohto času sa vymení vzduch, pričom steny a nábytok zostanú vyhriate. Takýto postup je nielen energeticky efektívny, ale aj zdravší, pretože vzduch sa vymení dôkladnejšie.

Šetrite vodou aj energiou na jej ohrev

Mnohí zabúdajú, že pri každom umývaní, sprchovaní alebo kúpaní spotrebúvame nielen samotnú vodu, ale aj energiu na jej ohrev. Preto má aj drobná zmena v rutine výrazný finančný dopad:

Vymeniť kúpeľ za sprchu

Pokiaľ si namiesto napúšťania celej vane doprajete rýchlu sprchu, ušetríte nielen vodu, ale aj elektrinu či plyn potrebné na ohrev. Za rok môžete takto ubrať slušnú porciu z rodinných výdavkov. Znížiť teplotu ohrievanej vody

Veľa ľudí si neuvedomuje, že bojlery či iné systémy musia udržiavať stanovenú teplotu nonstop. Ak ju napríklad z 60 °C znížite na 50 °C, spotrebujete menej energie na priebežné dohrievanie. V praxi tým dokážete ušetriť až pol megawatthodiny ročne, čo je pri súčasných cenách už veľmi slušná suma. Pozor na drobné úniky vody

Okrem samotnej teploty sa oplatí pravidelne kontrolovať vodovodné kohútiky a sprchové hlavice. Kvapká vám kohútik? Unikajúca voda sa postupne nahromadí, a ak ide o teplú vodu, platíte aj za jej ohrev. Investícia do kvalitnej hlavice či rýchla oprava netesnosti sú drobnosti, ktoré sa rýchlo vrátia.

Ďalšie tipy na okamžitú úsporu

Umývanie riadu : Aj keď je to dnes bežné, že máme umývačku riadu, rozmyslite si, ako ju používate. Zapínajte ju až vtedy, keď je naozaj plná. Ak ju púšťate poloprázdnu, vynakladáte zbytočne veľa energie.

: Aj keď je to dnes bežné, že máme umývačku riadu, rozmyslite si, ako ju používate. Zapínajte ju až vtedy, keď je naozaj plná. Ak ju púšťate poloprázdnu, vynakladáte zbytočne veľa energie. Správne nastavenie elektroniky : Televízor, počítač, Wi-Fi router či iné zariadenia môžu v pohotovostnom režime spotrebovávať viac energie, než tušíte. Zvážte vypnutie „standby“ režimu, keď dané prístroje nepoužívate.

: Televízor, počítač, Wi-Fi router či iné zariadenia môžu v pohotovostnom režime spotrebovávať viac energie, než tušíte. Zvážte vypnutie „standby“ režimu, keď dané prístroje nepoužívate. Kontrola spotrebičov: Staré chladničky či mrazničky môžu mať vyššiu spotrebu energie. Pokiaľ je to v rámci možností, zvážte investíciu do modernejších úspornejších modelov. Ušetríte tak nielen energiu, ale z dlhodobého hľadiska aj peniaze.

Zhrnutie: aj malé zmeny môžu priniesť veľký rozdiel

Aj keď sa môže zdať, že na vysoké ceny energií neexistuje žiadne priame a okamžité riešenie, v skutočnosti práve dôsledné dodržiavanie menších opatrení dokáže významne znížiť náklady. V prípade, že kombinujete viacero úsporných stratégií (zníženie teploty v domácnosti, dôkladné vetranie, šetrenie teplou vodou, izolácia radiátorov a pod.), dokážete ročne ušetriť aj niekoľko stoviek eur.

Kľúčom je začať hneď a postupne vychytať drobné zlozvyky v každodennom živote. Keď sa tieto návyky udomácnia, zistíte, že úspory na energiách sú skutočne reálne – a pritom nie sú spojené s dramatickými obmedzeniami, ktoré by zásadne narušili komfort v bežnom rodinnom živote. Stačí sa len trochu prispôsobiť a naučiť sa, že energie nemožno míňať bez rozmyslu.

V konečnom dôsledku nejde len o finančné úspory: zodpovednejší prístup k spotrebe energií pomáha chrániť aj životné prostredie a podporuje udržateľný spôsob života. Ak sa teda budete riadiť týmito jednoduchými radami, pocítite finančnú úľavu už pri najbližších prepočtoch vyúčtovania. A pri dnešných cenách rozhodne stojí za to, začať čo najskôr.