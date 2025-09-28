Odporní noční paraziti neznesú tieto bylinky. Jednoduchý trik, ako ich odplašiť

Ploštice domáce (Cimex lectularius) patria medzi najnepríjemnejších škodcov v domácnostiach. Živia sa krvou ľudí i zvierat, najčastejšie v noci, keď spíme. Počas dňa sa ukrývajú v matracoch, škárach nábytku či za lištami.
Ich prítomnosť je vyčerpávajúca – spôsobujú svrbivé štípance a psychický stres. Navyše sú veľmi odolné. Dokážu prežiť aj niekoľko mesiacov bez potravy, preto nestačí vyhodiť jednu posteľ alebo matrac a dúfať, že sa problému zbavíte.
Ploštice a bylinky: čo je realita
Niektoré rastliny a esenciálne oleje naozaj obsahujú látky, ktoré hmyzu všeobecne prekážajú. Pre ploštice môžu pôsobiť ako odpudzujúci faktor, ale nedokážu ich zlikvidovať. Využívajú sa preto skôr ako prevencia alebo podporný prostriedok.
Medzi najznámejšie vône, ktoré plošticiam vadia, patria:
- Levanduľa – obsahuje linalool, látku s insekticídnym účinkom. Ľuďom jej vôňa pôsobí upokojujúco, ploštice ju neznášajú.
- Mäta pieporná – mentol dokáže hmyz dezorientovať a pôsobí na jeho nervovú sústavu.
- Rozmarín – obsahuje eukalyptol a gáfor, ktoré sú pre ploštice aj mole nepríjemné.
- Eukalyptus – jeho intenzívna vôňa spôsobuje, že sa ploštice radšej vyhnú takémuto prostrediu.
- Tea tree olej – má silný antiseptický účinok a môže ploštice odpudzovať.
Tieto vône ploštice nevyhubia, ale môžu pomôcť odradiť ich od pobytu vo vašej blízkosti.
Jednoduchý domáci sprej na odpudzovanie
Ako podporný krok si môžete pripraviť sprej z esenciálnych olejov. Ten síce ploštice nezničí, ale môže znížiť pravdepodobnosť, že sa usadia v okolí postele.
Ingrediencie:
- 2 šálky vody
- 10 kvapiek levanduľového oleja
- 10 kvapiek mätového oleja
- 5 kvapiek tea tree oleja
- 5 kvapiek eukalyptového oleja
- 1–2 lyžice liehu alebo vodky
Postup:
Všetky ingrediencie nalejte do fľaše s rozprašovačom a dobre pretrepte. Sprej aplikujte na rám postele, matrac, rohy nábytku či lišty. Pred každým použitím zmes znovu pretrepte.
Kedy vône nestačia
Je dôležité vedieť, že žiadny prírodný repelent nie je stopercentný. Ak sa ploštice premnožia, nepomôže ani levanduľa, ani rozmarín – jediným účinným riešením je zásah profesionálnej deratizačnej firmy.
Odborníci používajú:
- chemické postreky
- alebo tepelnú dezinsekciu (zahriatie miestnosti na vysokú teplotu, ktorú ploštice neprežijú)
Tieto metódy sú spoľahlivé a dokážu hmyz odstrániť aj z miest, kam sa bežne nedostanete.
Ako predchádzať plošticiam
Najlepšia obrana je prevencia. Pomôže:
- pravidelne vysávať matrace a čalúnený nábytok
- prať posteľnú bielizeň pri teplotách nad 60 °C
- dôkladne kontrolovať použitý nábytok alebo koberce, ktoré si prinesiete domov
- sledovať batožinu po návrate z hotelov či internátov
Zhrnutie
Bylinky a esenciálne oleje môžu pôsobiť odpudzujúco a poslúžia ako lacná prevencia. Ak však už máte ploštice doma, nezbavíte sa ich len vôňami. Vtedy treba vyhľadať odbornú pomoc.
Prírodné prostriedky teda berte ako doplnok – pre pocit sviežosti, prevenciu a podporu hygieny. Na istotu je však vždy nutné spoľahnúť sa na profesionálov.