Nie všetka zelenina patrí na tanier v surovom stave. Na tieto druhy si dajte pozor

Od detstva počúvame, že „jedzte veľa surovej zeleniny, je zdravá a plná vitamínov“. A skutočne, čerstvá zelenina má množstvo benefitov – posilňuje imunitu, pomáha tráveniu a dodáva telu potrebné živiny. Napriek tomu existujú druhy, ktoré by sa surové jesť nemali. Niektoré totiž môžu byť ťažko stráviteľné, iné dokonca obsahujú látky, ktoré sú v surovom stave pre človeka toxické.
Prečo niektoré druhy zeleniny obsahujú toxíny?
Zelenina nie je pasívna obeť prírody – aj ona sa musí brániť. Rovnako ako stromy či kvety, vyvinula si obranné mechanizmy, ktoré ju chránia pred škodcami a bylinožravcami. Z pohľadu rastliny sme aj my ľudia len ďalším „žrútom“, proti ktorému sa musí chrániť.
Preto niektoré druhy zeleniny produkujú látky, ktoré majú odradiť hmyz či zvieratá, no v surovom stave môžu podráždiť aj ľudský tráviaci systém. Tepelná úprava však tieto látky rozkladá a mení ich na neškodné. Preto je varenie, dusenie či pečenie v mnohých prípadoch doslova nevyhnutné.
Rebarbora – nebezpečná aj v malej dávke
Rebarbora je obľúbená najmä v koláčoch, kompótoch a džemoch. Jej kyslastá chuť dodáva dezertom sviežosť, no málokto vie, že rastlina v sebe ukrýva aj jedovaté časti. Listy rebarbory obsahujú vysoké množstvo kyseliny šťaveľovej, ktorá môže v extrémnych prípadoch spôsobiť zlyhanie obličiek.
Konzumovať by sa preto mali iba stonky, a aj tie až po tepelnej úprave – varením alebo pečením. Surové kúsky môžu podráždiť žalúdok a poškodiť sliznice tráviaceho traktu.
Baklažán a jeho príbuzný solanín
Baklažán je typickou surovinou stredomorskej kuchyne. V surovom stave však nie je vhodný na konzumáciu. Obsahuje totiž solanín – rovnakú látku, aká sa nachádza aj v zelených častiach zemiakov. Solanín patrí medzi glykoalkaloidy, ktoré môžu vo vyšších dávkach vyvolať nevoľnosť, závraty, či dokonca zvracanie.
Hoci moderné odrody baklažánu už obsahujú len minimálne množstvo tejto látky, odporúča sa ho vždy tepelne spracovať – napríklad opiecť, ugrilovať alebo podusiť.
Červené fazule a nebezpečný fytohemaglutinín
Fazuľa je zdravá, bohatá na bielkoviny a vlákninu, no surová môže byť priam jedovatá. Obsahuje totiž látku zvanú fytohemaglutinín, ktorá môže spôsobiť prudké bolesti brucha, zvracanie a hnačku – a to už po zjedení niekoľkých kúskov.
Aby ste sa riziku vyhli, fazule vždy najskôr namočte aspoň na 6–8 hodín do vody a potom ich varte minimálne 10 minút v čistej, neosolenej vode. Až takto sa stanú bezpečné a ľahko stráviteľné.
Kapustová zelenina a štítna žľaza
Do skupiny tzv.kapustových druhov patria brokolica, karfiol, ružičkový kel či kapusta. Aj keď sú tieto potraviny veľmi zdravé, v surovom stave obsahujú goitrogény – látky, ktoré môžu narušiť správnu funkciu štítnej žľazy.
Ľudia, ktorí trpia poruchami štítnej žľazy, by preto mali túto zeleninu vždy tepelne upraviť. Okrem toho môže surová brokolica či karfiol spôsobovať nadúvanie a plynatosť, pretože sú pre tráviaci trakt ťažšie spracovateľné.
Nie je dôvod báť sa surovej zeleniny
Napriek všetkým výnimkám netreba podliehať panike. Väčšina zeleniny je v surovom stave úplne bezpečná a jej konzumácia prináša telu množstvo výhod. Práve čerstvé, tepelne neupravované druhy si totiž zachovávajú najvyšší obsah vitamínov, minerálov a enzýmov, ktoré sa varením či pečením často strácajú.
Záver je teda jednoduchý: väčšinu zeleniny jedzte surovú, no pri niektorých druhoch – ako sú rebarbora, baklažán, červené fazule či brokolica – nezabúdajte na krátku tepelnú úpravu. Vďaka nej si zachováte zdravie aj všetky pozitívne účinky zeleniny bez nepríjemných následkov.