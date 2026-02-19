Nechajte svojho psa na prechádzke „čítať noviny“. Táto krátka aktivita ho unaví viac než obyčajné behanie

Keď sa pes na prechádzke opakovane zastavuje pri kríkoch, stromoch či na tráve, nejde o tvrdohlavosť ani rozmar. Toto správanie je prirodzenou a nevyhnutnou súčasťou jeho života, pretože psy získavajú o svete najviac informácií práve prostredníctvom čuchu.
Mnohí majitelia prechádzku vnímajú ako pohybovú aktivitu a majú tendenciu psa popoháňať. Z vedeckého pohľadu je však dôležité umožniť mu venovať sa aj čuchovej práci, pretože plní viacero zásadných funkcií.
Psy majú vysoko vyvinutý čuch – a potrebujú ho používať
Pes má približne 200 až 300 miliónov čuchových receptorov, zatiaľ čo človek len okolo 5 miliónov. Okrem toho disponuje aj orgánom Jacobsonovho typu (vomeronazálny orgán), ktorý mu pomáha rozpoznávať feromóny.
Z toho vyplýva:
- čuch je jeho primárny zmysel
- ovoniavanie mu poskytuje informácie o pohlaví, zdravotnom stave, strese či teritoriálnom správaní iných psov
- je to úplne prirodzený spôsob orientácie v prostredí
Tieto fakty sú detailne popísané v etologických výskumoch aj vo veterinárnej literatúre.
Čuchanie je pre psa mentálna stimulácia, nie pasívna činnosť
Keď pes prehľadáva pachy, mozog pracuje intenzívne:
- analyzuje jednotlivé pachové vzorky
- porovnáva ich s informáciami z pamäti
- vyhodnocuje situáciu v okolí
Táto mentálna činnosť je porovnateľná s tým, keď človek rieši logické úlohy alebo sa učí nové informácie.
Štúdie behavioristov ukazujú, že krátka čuchová aktivita môže psa psychicky unaviť rovnako alebo dokonca viac než fyzická aktivita. Ide o mentálne vyčerpanie, ktoré je pre psa prínosné — znižuje frustráciu, napätie a podporuje spokojnosť.
Prečo by ste psa nemali popoháňať
Ak psa neustále vytrhávate z ovoniavania, môže to viesť k:
- zvýšeniu stres
- frustrácii,
- zníženej schopnosti sa v prostredí orientovať
- horšej kvalite prechádzky
Pre psa je čuchanie rovnako prirodzené ako pre človeka sledovanie diania okolo seba.
Z pohľadu etológie ide o nevyhnutnú potrebu — nie o zdržovanie či nevychovanosť.
Čo robiť, ak nemáte veľa času na dlhú prechádzku
Ak pre nepriaznivé počasie alebo časové obmedzenia nemôžete psa nechať čuchať vonku dostatočne dlho, môžete podporiť jeho mentálnu aktivitu aj doma.
Vedecky odporúčané čuchové hry:
- hry na hľadanie maškŕt
- čuchacie koberčeky
- interaktívne hlavolamy
- jednoduchá „stopovačka“ — schovať maškrty v rôznych miestnostiach
Tieto aktivity podporujú prirodzené správanie psov a sú bežne využívané aj vo výcviku služobných či pracovných psov.
Zhrnutie: Áno, nechajte psa „čítať noviny“
Čuchanie počas prechádzky je pre psa:
- kľúčový zdroj informácií
- silná mentálna stimulácia
- spôsob, ako spracováva a kontroluje svoje okolie
- aktivita nevyhnutná pre jeho psychickú pohodu
Prechádzka nie je len o chôdzi. Je to priestor pre pohyb aj pre čuchovú prácu — a oboje je rovnako dôležité.