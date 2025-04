Nebojte sa farieb! Tieto energické odtiene vdýchnu vášmu interiéru dušu aj nenapodobiteľný štýl

V posledných rokoch sme si zvykli na trend neutrálnych farieb. Bielou, béžovou a rozličnými odtieňmi sivej sa to v moderných interiéroch len tak hemžilo. Developeri často navrhovali vzorové byty s nekomplikovanou farebnosťou, aby vyhoveli čo najviac ľuďom. Výsledkom boli síce uhladené, no niekedy aj fádne priestory – akoby im chýbala iskra a originalita. Dnes sa však situácia mení. Do našich domovov sa vracajú výrazné farby a prinášajú so sebou svieži náboj aj silnú osobnosť.