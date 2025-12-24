Navštívili Ježiška traja mudrci, alebo ich bolo viac? Skutočná pravda o troch kráľoch

Obraz troch kráľov, ktorí na 6. januára prichádzajú do Betlehema so zlatom, kadidlom a myrhou, patrí k najznámejším kresťanským motívom. Tento výjav je však výsledkom dlhého vývoja kresťanskej tradície, nie doslovného biblického textu. Ak sa pozrieme na to, čo je naozaj historicky a textovo doložené, zistíme, že Biblia o týchto postavách hovorí oveľa menej, než si bežne myslíme.

Jediný biblický zdroj: Matúšovo evanjelium

Návšteva mudrcov sa nachádza výlučne v Matúšovo evanjelium (Mt 2,1–12). Žiadna iná časť Nového zákona tento príbeh nespomína.

Matúš píše, že k Ježišovi prišli „múdri muži z Východu“ (magoi), ktorí videli vychádzať hviezdu oznamujúcu narodenie „kráľa Židov“. Text však neuvádza:

  • ich počet
  • ich mená
  • ich spoločenské postavenie
  • ani to, že by išlo o kráľov

Tieto informácie sa v Biblii nenachádzajú.

Kto boli „magoi“ v kontexte 1. storočia

Grécke slovo magoi malo v antike viac významov. Označovalo najmä:

  • astrológov
  • náboženských znalcov
  • prípadne členov vzdelaných kňazských vrstiev na Východe

Keďže Matúš výslovne spája ich príchod s pozorovaním hviezdy, odborná biblistika sa zhoduje, že autor ich pravdepodobne chápal ako astrologicky vzdelaných mužov, nie ako politických vládcov.

Počet mudrcov Biblia neuvádza

V Matúšovom texte nie je žiadny údaj o tom, koľko mudrcov prišlo. Predstava troch vznikla až neskôr, a to na základe troch darov – zlata, kadidla a myrhy.

V raných kresťanských dejinách sa však objavovali aj iné predstavy:

  • na najstarších kresťanských vyobrazeniach sa objavujú dvaja alebo štyria mudrci
  • niektoré východné kresťanské tradície pracovali aj s počtom dvanásť

Žiadny z týchto počtov však nie je biblický fakt.

Neboli označení ako králi

Matúš mudrcov nikdy nenazýva kráľmi. Predstava, že išlo o kráľov, vznikla až v 3.–6. storočí, keď kresťanskí autori začali spájať evanjeliový príbeh s obrazmi zo Starého zákona, najmä s veršami o kráľoch prinášajúcich dary.

Tieto výklady sú teologickou interpretáciou, nie historickým údajom. Z hľadiska Biblie platí jediné: nevieme, či boli kráľmi – a nič tomu priamo nenasvedčuje.

Mená Melichar, Gašpar a Baltazár sú neskoršie

Mená troch kráľov sa v Biblii nevyskytujú vôbec. Objavujú sa až v ranom stredoveku v latinských textoch západného kresťanstva. Staršie pramene používali úplne iné mená alebo ich nemenovali vôbec.

Z historického hľadiska teda platí, že:

  • mená Melichar, Kašpar a Baltazár sú tradícia, nie biblický fakt.

Ťavy a dlhá karavána: umelecký obraz, nie text

Matúš nespomína ani to, ako mudrci cestovali. Ťavy sa do príbehu dostali prostredníctvom:

  • starovekej umeleckej symboliky
  • predstáv o východných vyslancoch
  • a neskorších výtvarných zobrazení

Ide o ikonografický doplnok, nie o informáciu z evanjelia.

Čo teda vieme s istotou

Z pohľadu historicky overiteľných informácií môžeme s istotou povedať len toto:

  • mudrci sa spomínajú iba v Matúšovom evanjeliu
  • boli označení ako magoi (mudrci, znalci)
  • prišli z Východu
  • sledovali hviezdu
  • priniesli tri dary
  • nepoznáme ich počet, mená ani spoločenské postavenie

Všetko ostatné – kráľovský titul, mená, počet troch, ťavy či presný pôvod – je výsledkom neskoršej kresťanskej tradície a výkladu, nie biblického textu.

Záver

Príbeh mudrcov je dobrým príkladom toho, ako sa biblické jadro postupne obohacovalo o symboly a legendy. Ak však chceme zostať na 100 % pri overiteľných faktoch, musíme rozlišovať medzi tým, čo hovorí Biblia, a tým, čo vytvorila tradícia.

Biblia nám zanechala zámerne stručný príbeh o hľadaní, viere a rozpoznaní významu jedného dieťaťa. Všetko ostatné je ľudská snaha tento príbeh doplniť, pochopiť a priblížiť ďalším generáciám.

