Návrh EÚ vyvoláva rozruch. Krby a kachle zostanú výsadou bohatých, tvrdia experti

V ostatných rokoch sa na pôde Európskej únie čoraz viac diskutuje o prísnejších pravidlách pre lokálne vykurovanie drevom. Zatiaľ najnovší návrh, by podľa viacerých odborníkov mohol výrazne ovplyvniť slovenských spotrebiteľov, ktorí pri kúrení využívajú krby, kachle či krbové vložky.

Táto pripravovaná smernica by sa mala týkať technických a emisných parametrov zariadení na spaľovanie dreva a mohla by vojsť do platnosti už v polovici roka 2027. Aj keď jej znenie ešte nie je definitívne schválené, mnohé domácnosti a firmy na Slovensku očakávajú zásadné zmeny. Nižšie uvádzame najdôležitejšie fakty a súvislosti, ktoré sú v súčasnosti verejne známe.

Drevo ako dôležitý zdroj tepla na Slovensku

Na Slovensku je kúrenie drevom stále jednou z najrozšírenejších foriem vykurovania rodinných domov, chát a chalúp. Pre mnohých ľudí ide o cenovo dostupný zdroj energie – drevo je relatívne lacné v porovnaní s plynom alebo elektrinou a zároveň je považované za obnoviteľnú surovinu, keďže pri vhodnom lesnom hospodárení je zabezpečená jeho udržateľná ťažba.

Okrem toho majú krby a kachle tradične významné miesto v slovenských domácnostiach aj z hľadiska estetiky a príjemnej atmosféry. Pohľad do ohňa a sálavé teplo sú pre mnohých neodmysliteľnou súčasťou domova. Navyše, nezávislosť od elektrickej energie (napríklad počas výpadkov prúdu) je jedným z kľúčových dôvodov, prečo si ľudia tieto zariadenia obstarávajú.

O čo ide v smernici?

Znížiť emisie z vykurovacích zariadení na drevo

Európska únia dlhodobo smeruje k znižovaniu znečistenia ovzdušia. Staršie kachle a krby môžu pri spaľovaní vypúšťať vyšší podiel škodlivých častíc (tzv. PM častice) a rôznych plynov. Smernica by mala zaviesť prísnejšie emisné limity, ktoré by výrobcov prinútili inovovať a zavádzať lepšie technológie spaľovania. Zlepšiť energetickú účinnosť a reguláciu

Podľa predbežných informácií by všetky nové zariadenia (krbové vložky, kachle, pece na drevo) museli byť vybavené elektronickými systémami regulácie spaľovania. Tieto systémy často vyžadujú napojenie na elektrickú sieť, čím sa docieli precíznejšie riadenie prívodu vzduchu a kontrola samotného spaľovacieho procesu.

Aké zmeny by čakali slovenské domácnosti

Povinné pripojenie na elektrinu

Najviac diskutovanou zmenou je práve možná nutnosť pripojiť lokálne vykurovacie zariadenia na drevo (krby, kachle, sporáky) k elektrickej sieti. Tým sa síce dosiahne úspornejšie a čistejšie spaľovanie, avšak stráca sa výhoda energetickej nezávislosti. Pri výpadku prúdu by mohla byť regulácia obmedzená alebo dokonca nefunkčná, čo mnohých Slovákov znepokojuje. Prísnejšie emisné limity

Súčasné európske predpisy už stanovujú emisné limity (tzv. EcoDesign 2022). Nový návrh by však mohol tieto limity ešte viac sprísniť, čo by pre výrobcov znamenalo podstatne vyššie náklady na vývoj a výrobu. Tie by sa zrejme premietli do konečných cien. Pre bežnú slovenskú domácnosť by sa tak mohli krby a kachle stať značne drahšie a menej dostupné. Možné zdraženie zariadení

Výrazné technologické zmeny a nároky na vývoj nových konštrukcií spaľovacích komôr zvyšujú výrobné náklady. To sa následne premieta do koncových cien pre spotrebiteľa. Ak by sa náklady výrazne navýšili, na Slovensku by mohlo dôjsť k poklesu dopytu po nových zariadeniach a ľudia by si radšej ponechali svoje staršie (často menej ekologické) spotrebiče. Riziko starých kotlov

Hlavnou myšlienkou sprísnenia emisných noriem je, aby sa čo najviac starších a neefektívnych zariadení vyradilo z prevádzky. Paradoxne sa však môže stať, že z dôvodu vyšších cien mnohí ľudia nebudú motivovaní investovať do nových, modernejších kachlí či krbov. Emisie by tak mohli zostať vyššie, než keby bol prechod na nové technológie finančne dostupnejší.

Vplyv na slovenských výrobcov a remeselníkov

Slovenské firmy vyrábajúce či predávajúce krby, kachle a krbové vložky by čelili nutnosti urýchlene zaviesť nové technológie, čo by prinieslo výrazné finančné výdavky na vývoj a testovanie. Menšie spoločnosti a rodinné dielne by sa mohli dostať do ťažkej situácie a hrozil by im pokles tržieb či dokonca ukončenie činnosti.

Rovnako by sa to mohlo dotknúť aj remeselníkov – kachliarov, ktorí sa venujú stavbe a montáži kachlí či krbov. Ak by klesla dopyt po nových zariadeniach, mohol by sa znížiť aj počet zákaziek. To by negatívne ovplyvnilo remeselný sektor, ktorý má na Slovensku dlhú tradíciu.

Stanoviská a možný ďalší vývoj

Odborníci v oblasti vykurovania na Slovensku často zdôrazňujú, že prísnejšie normy majú zmysel, pokiaľ sú realistické a nenastavia latku tak vysoko, že sa bežní ľudia nebudú vedieť prispôsobiť. Zdôrazňujú tiež potrebu rozumného prechodného obdobia, aby výrobcovia aj spotrebitelia mali dostatok času pripraviť sa na zmeny.

Slovenskí zákonodarcovia a predstavitelia rezortov (najmä Ministerstva hospodárstva a Ministerstva životného prostredia) by mali v rámci diskusií v Bruseli hájiť záujmy slovenských domácností a firiem. Kľúčové je dohodnúť také parametre smernice, ktoré reálne prispejú k znižovaniu emisií, no súčasne nebudú likvidačné pre trh.

Európska komisia zatiaľ trvá na tom, že prísnejšia legislatíva je potrebná vzhľadom na kvalitu ovzdušia a klimatické ciele. Podľa niektorých náznakov však môže dôjsť k úpravám návrhu, ak viaceré členské štáty vyjadria obavy z jeho príliš tvrdého nastavenia.

Čo by mali vedieť slovenskí spotrebitelia

Plánujte dlhodobo: Ak uvažujete o kúpe nového krbu či kachlí, oplatí sa sledovať vývoj legislatívy EÚ. Možno sa ukáže, že sa oplatí inovovať skôr, než príde k sprísneniu pravidiel. Overujte si emisné parametre: V súčasnosti výrobcovia uvádzajú pri svojich zariadeniach údaj o emisiách a účinnosti. Pri nákupe je vhodné informovať sa o tom, či bude spotrebič pravdepodobne spĺňať aj budúce štandardy. Počkajte na konkrétne opatrenia: Konečná podoba smernice sa môže ešte zmeniť. Niektoré ústupky pre menších výrobcov či špecifické podmienky pre horské oblasti alebo chalupy môžu byť do návrhu zakomponované, aby sa predišlo nadmernému zaťaženiu obyvateľstva.

Zhrnutie

Je pripravovaný návrh EÚ, ktorý chce znížiť emisie a zlepšiť kontrolu spaľovania pri zariadeniach na drevo.

Pre Slovákov by mohli z neho vyplynúť vyššie náklady na obstaranie krbov a kachlí, ako aj povinné napojenie na elektrinu.

Existujú obavy, že tento krok môže znížiť motiváciu ľudí prechádzať na novšie a ekologickejšie vykurovacie zariadenia.

V hre sú stovky až tisíce pracovných miest vo výrobe, predaji a montáži vykurovacích zariadení na Slovensku.

Diskusie o definitívnom znení prebiehajú na úrovni Európskej komisie a členských štátov vrátane Slovenskej republiky.

Hoci cieľom sprísnených pravidiel je znižovanie emisií a ekologickejšia budúcnosť, ich prijatie v aktuálnej podobe vyvoláva obavy o dostupnosť a cenovú prijateľnosť krbov a kachlí. Ako sa situácia vyvinie, ukážu až najbližšie mesiace a rokovania v Bruseli. Do konečného rozhodnutia preto ostáva otvorené, akým smerom sa regulácia nakoniec vydá a aký bude jej konkrétny dosah na slovenské domácnosti.