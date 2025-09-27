Najlacnejšia exotická destinácia na svete? Vo Vietname si doprajete všetko za zlomok ceny

Pri výbere dovolenky siaha väčšina Slovákov po známych destináciách, ako sú Chorvátsko, Taliansko či Grécko. No existuje krajina, ktorá ponúka podstatne viac než len pláže a more. Vietnam, nachádzajúci sa v juhovýchodnej Ázii, je fascinujúcou kombináciou histórie, prírody a kultúry. A čo je na tom najlepšie – všetko si tu užijete za ceny, ktoré sú v porovnaní s Európou priam neuveriteľné.
Vietnam ponúka ubytovanie pre každý rozpočet. Ak cestujete s batohom a hľadáte lacný hostel, zaplatíte približne šesť až dvanásť eur za noc. Kto preferuje väčšie pohodlie a súkromie, nájde slušné hotely či penzióny v cene od dvadsať do štyridsať eur. A ani luxus nie je nedostupný – moderné rezorty pri mori so službami na úrovni štyroch či piatich hviezdičiek stoja od sto eur za noc, čo je v porovnaní s európskymi cenami výrazne menej.
Skutočným lákadlom je však jedlo. Vietnamská kuchyňa je známa svojimi výraznými chuťami, čerstvými bylinkami a pestrou ponukou. V pouličných stánkoch ochutnáte tradičnú polievku pho alebo rezance s mäsom už od jedného a pol eura. Plnohodnotný obed v reštaurácii vás vyjde na tri až päť eur a čerstvý chlieb kúpite za sedemdesiat centov. Niet divu, že mnohí cestovatelia si tu vystačia s rozpočtom, za ktorý by si doma nezaplatili ani jedno denné menu.
Vietnam je krajinou neuveriteľných kontrastov a rozmanitosti. Na severe nájdete ikonický záliv Ha Long, kde z mora vyrastajú bizarné vápencové skaly, a hlavné mesto Hanoj so starou štvrťou plnou trhov a úzkych uličiek. Milovníci hôr a turistiky si prídu na svoje v oblastiach Sapa a Ha Giang, kde sa rozprestierajú terasovité ryžové polia a žijú etnické menšiny so svojimi tradíciami. Kto hľadá romantiku, nemal by vynechať Hoi An, známe ako mesto lampiónov, či Da Nang s unikátnym mostom Golden Bridge, ktorý „podopierajú“ obrovské kamenné ruky. A samozrejme, nesmieme zabudnúť na pláže – či už v Nha Trangu, na ostrove Phu Quoc alebo pri Da Nangu. Tyrkysová voda, čerstvé morské plody a pokojná atmosféra sú tu samozrejmosťou.
Cestovanie po Vietname je jednoduché a lacné. V mestách využijete aplikáciu Grab, ktorá funguje podobne ako Uber, pričom krátke jazdy stoja len pár eur. Medzimestské presuny zabezpečujú autobusy či vlaky a vnútroštátne letenky kúpite už za dvadsať až šesťdesiat eur. To, čo by vás v Európe stálo stovky, je tu len malá položka.
Ak premýšľate nad najlepším obdobím na cestu, treba si uvedomiť, že Vietnam má rozmanité podnebie. Sever je ideálny na jar a na jeseň, juh je najpríjemnejší počas našej zimy a leto býva horúce a vlhké, čo nemusí vyhovovať každému. Praktické rady sú jednoduché – používajte vietnamský dong, majte pri sebe hotovosť, pite balenú vodu a pouličné jedlo si vyberajte s rozumom, ak máte citlivejší žalúdok. A čo je nemenej dôležité, rešpektujte miestne zvyky. Nepoukazujte nohami na ľudí ani posvätné predmety, do chrámov vstupujte so zakrytými ramenami a kolenami a nezabúdajte na úsmev. Ten vám vo Vietname otvorí dvere kamkoľvek.
Vietnam je destinácia, ktorá ponúka dobrodružstvo aj oddych, moderné služby aj tradičnú kultúru, luxus aj jednoduchosť. A všetko za ceny, ktoré sú v Európe už len vzdialenou spomienkou. Ak hľadáte miesto, kde sa spája krása, pohostinnosť a cenová dostupnosť, Vietnam vás určite nesklame.