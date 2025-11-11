Najkrajšie adventné trhy v Európe. Veľké mestá tentoraz prepadli, prekvapili menší favoriti

Vianočný čas sa nezadržateľne blíži a s ním aj obdobie tradičných adventných trhov, ktoré premenia európske mestá na rozprávkové miesta plné vôní, svetiel a radosti. Ak premýšľate, kam sa tento rok vydať za skutočnou vianočnou atmosférou, tu je prehľad overených miest, ktoré patria medzi najkrajšie a najspoľahlivejšie destinácie zimnej sezóny.
Poľský Gdaňsk – víťaz európskych Vianoc 2025
Podľa prestížneho hlasovania European Best Destinations získal titul „Najkrajší adventný trh v Európe 2025“ poľský Gdaňsk. Tento historický prístav na brehu Baltského mora kombinuje čarovnú architektúru, útulné uličky a autentickú atmosféru severu.
Trhy sa konajú od 21. novembra do 23. decembra 2025 na námestí Targ Węgłowy v centre mesta. Návštevníkov tu čaká široká ponuka remeselných výrobkov, tradičných poľských pochúťok, sladkostí a v neposlednom rade horúce varené víno. Vstup na trhy je bezplatný.
Gdaňsk sa dá pohodlne navštíviť aj letecky – z Prahy alebo Viedne trvá let necelé tri hodiny. Počasie býva v decembri chladné, často sa objavuje sneh alebo dážď, no práve vďaka tomu pôsobí večerné osvetlenie ešte čarovnejšie.
Craiova – rozprávkové Vianoce v rumunskom štýle
Aj rumunské mesto Craiova si už niekoľko rokov drží stabilné miesto medzi najkrajšími adventnými trhmi Európy. V roku 2024 sa dokonca zaradilo medzi desať najlepších podľa portálu European Best Destinations.
Trhy sa uskutočnia od 15. novembra 2025 do 5. januára 2026. V centre mesta vyrastú desiatky drevených domčekov s vianočným tovarom, osvetlené ulice, klzisko a veľké panoramatické koleso. Celá Craiova býva počas sviatkov ozdobená miliónmi svetiel, ktoré jej dávajú až rozprávkový charakter.
Na miesto sa dá jednoducho dopraviť – Craiova má vlastné medzinárodné letisko, takže je dostupná aj pre zahraničných návštevníkov.
Ženeva – elegancia a vianočný pôvab Švajčiarska
Ak hľadáte kombináciu luxusu, tradície a romantiky, Ženeva je jasnou voľbou. Adventné trhy sa tu konajú na brehu Ženevského jazera a sú považované za jedny z najmalebnejších vo Švajčiarsku.
Termín trhov je približne od 20. novembra do 24. decembra 2025. Návštevníci môžu ochutnať tradičný švajčiarsky raclette, horúcu čokoládu, fondue či sladké gaštany. K trhom neodmysliteľne patria starožitné kolotoče a zábava pre deti v tzv. detskej jurte, kde sa čítajú rozprávky a tvorí ručné umenie.
Ak sa rozhodnete zostať dlhšie, oplatí sa navštíviť aj historické jadro Ženevy s katedrálou sv. Petra z 12. storočia či ikonický vodotrysk Jet d’Eau, ktorý vystrekuje vodu až do výšky 145 metrov.
Kam ešte na overené vianočné trhy
Európa ponúka množstvo miest, kde sa vianočné trhy stali tradíciou. Aj keď presné rebríčky sa každý rok menia, nasledujúce destinácie patria medzi tie, ktoré si držia dlhodobú obľubu:
- Viedeň (Rakúsko) – klasika s dlhou tradíciou; trhy pred radnicou patria k najnavštevovanejším v Európe.
- Drážďany (Nemecko) – Striezelmarkt je jedným z najstarších adventných trhov na svete (od roku 1434).
- Bruggy (Belgicko) – romantické mesto s vianočnou atmosférou ako z filmu.
- Tallinn (Estónsko) – čarovné stredoveké centrum, ktoré je počas adventu celé pod snehom.
- Záhreb (Chorvátsko) – v posledných rokoch opakovane ocenovaný za výnimočnú výzdobu a program.
Advent ako zážitok, nie len nákupná sezóna
Vianočné trhy už dávno nie sú len o nakupovaní drobností. Sú o spomalení, o vôni vareného vína, o hudbe a pocite spolupatričnosti. Každé mesto prináša svoju jedinečnú atmosféru – od severskej pohody Gdaňsku, cez rozprávkovú Craiovu až po noblesnú Ženevu.
Nech sa rozhodnete pre ktorúkoľvek destináciu, jedno je isté: skutočná sila Vianoc sa neskrýva v darčekoch, ale v okamihu, keď sa človek zastaví, nadýchne zimného vzduchu a uvedomí si, že opäť prichádza najkrajšie obdobie roka.