Na Západe si gazdinky obľúbili nenápadný trik so strúhadlom: Menej neporiadku, viac času pre seba

Strúhadlo patrí medzi tie kuchynské pomôcky, ktoré používame takmer automaticky. Stačí pripraviť cestoviny so syrom, zemiakové placky či svieži šalát a už siahneme po kovovom pomocníkovi s ostrými otvormi. Nastrúhať syr, zázvor, cesnak alebo uhorku je otázka chvíle – horšie je to s upratovaním, ktoré prichádza potom. Zvyšky potravín zachytené v drobných otvoroch sa často čistia ťažko a zbytočne zdržujú.
Práve preto sa v mnohých domácnostiach v západných krajinách rozšíril jednoduchý, no prekvapivo účinný trik, ktorý dokáže ušetriť čas aj peniaze. Ide o drobnosť, ktorá však môže výrazne zmeniť komfort pri varení.
Strúhadlo zabalené do plastového vrecka
Podstata tohto nápadu je veľmi jednoduchá: pred samotným strúhaním sa strúhadlo obalí čistým plastovým sáčkom. Ten sa napne cez strúhaciu plochu tak, aby pevne priliehal k otvorom. Následne môžete bez problémov strúhať – napríklad tvrdý syr, čokoládu či zázvor.
Potravina sa nastrúha, no namiesto toho, aby sa zachytávala v kovových dierkach, zostane prichytená na povrchu vrecka. Po skončení stačí sáčok opatrne zložiť a obsah jednoducho vysypať alebo presunúť do misky. Samotné strúhadlo ostane takmer čisté.
Ideálnou voľbou je uzatvárateľný sáčok so zipsom, ktorý lepšie drží tvar a po použití sa dá bezpečne uzavrieť. To oceníte najmä vtedy, ak si chcete časť nastrúhanej suroviny odložiť na neskôr.
Výhody tohto postupu:
- menej času stráveného čistením,
- menšie riziko poranenia pri umývaní ostrých hrán,
- čistejšia pracovná plocha,
- jednoduchšie dávkovanie nastrúhanej suroviny.
Alternatíva: potravinová fólia
Ak nechcete používať plastové vrecká, existuje aj iná možnosť – potravinová fólia. Tá sa natiahne cez strúhadlo podobným spôsobom ako sáčok. Je tenšia, preto sa dobre prispôsobí tvaru kovu a pevne priľne k povrchu.
Treba však rátať s tým, že fólia je náchylnejšia na poškodenie. Pri mäkších surovinách, ako je syr alebo uhorka, funguje spoľahlivo. Pri tvrdších potravinách – napríklad mrkve či tvrdých syroch – sa môže ľahšie pretrhnúť. V takom prípade je lepšie siahnuť po pevnejšom sáčku.
Myslime aj na prírodu
Hoci tento trik výrazne uľahčuje prácu, je rozumné zamyslieť sa nad množstvom plastového odpadu. Ak sa rozhodnete pre plastové vrecko alebo fóliu, skúste ich použiť opakovane – samozrejme za predpokladu, že ich dôkladne umyjete a necháte vyschnúť.
Zaujímavou možnosťou sú aj biologicky rozložiteľné varianty sáčkov, ktoré menej zaťažujú životné prostredie. Takýto kompromis umožňuje spojiť praktickosť s ohľaduplnosťou k prírode. Okrem ekologického prínosu pocítite aj finančnú úsporu, keďže opakované používanie znižuje potrebu kupovať nové balenia.
Malý detail, ktorý zmení každodenné varenie
V kuchyni často rozhodujú práve drobnosti. Tento nenápadný trik dokáže spríjemniť prípravu jedla, znížiť množstvo neporiadku a ušetriť cenné minúty. Ocenia ho najmä tí, ktorí varia denne a nechcú po každom strúhaní tráviť čas zdĺhavým drhnutím kovových otvorov.
Či už pripravujete rýchlu večeru po práci alebo víkendové pohostenie pre rodinu, jednoduché obalenie strúhadla vám môže uľahčiť celý proces. Niekedy naozaj stačí málo, aby sa bežná kuchynská rutina stala pohodlnejšou a efektívnejšou.