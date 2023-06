Murované alebo drevené záhradné chatky?

Pradávny mýtus, že záhradná chatka slúži len ako kôlňa či sklad, je už dávno prekonaný a tieto milé útulné domčeky sa čoraz viac využívajú ako víkendové ubytovanie či prostredie pre trávenie voľných chvíľ s rodinou. Pri výbere chatky by ste mali zohľadniť určité špecifiká. Priblížime ich v nasledujúcom článku.

Záhradná chatka pre úžitok aj odpočinok

Záhradnú chatku je potrebné vnímať ako trvalú stavbu. Ak ju raz v záhrade postavíte, budete ju chcieť využívať aj niekoľko rokov či desaťročí. Tomu je potrebné prispôsobiť veľkosť, vnútorné členenie aj vybavenosť. Chatku v klasickej rekreačnej záhrade využijete denno-denne. Pokojne v nej budete môcť aj prenocovať či ubytovať hostí. Avšak v tomto prípade bude musieť chatka disponovať aj potrebným hygienickým vybavením, napr. kúpeľňou a WC. Nezabudnite na podzemnú pivnicu, v ktorej uskladníte vypestovanú zeleninu a ovocie, a kôlňu, pre uskladnenie záhradnej techniky a drobného náradia. Týmto všetkým by mala disponovať záhradná chatka, aby bola funkčná a nezmenila sa po čase len na skladisko.

Záhradné chatky využívame len určitú časť roka. Vybavte ich kvalitným vetracím systémom a ochráňte pred zlodejmi. Chatku projektujte tak, aby energiu šetrila a nie vám ešte zvyšovala náklady. K populárnym spôsobom šetrenia energie patria zelené strechy, uskladňovanie dažďovej vody, kompostoviská a iné. Ideálne je, ak máte na pozemku studňu. Zaobstaráte si už len vlastnú čističku odpadových vôd a problém s vodou máte vyriešený.

Veľmi dôkladne si premyslite umiestnenie záhradnej chatky v teréne. Účelné miesto by mala mať aj napriek tomu, že v nej strávite minimum času. Rozhodne sa vyhnite umiestneniu v strede záhrady, pretože zvyšné plochy využijete už len veľmi ťažko. Správne je situovanie do niektorého z rohov. Budete mať k dispozícii väčšiu plochu na relax, či pestovanie zeleniny. Vnútorné členenie chatky by malo zodpovedať účelu, ktorý bude plniť. Väčšina majiteľov ich však využíva aj k občasnému prenocovaniu, prípadne k víkendovému pobytu pre rodinu či známych. V chatke by sa mala nachádzať kuchynská, oddychová a spálňová časť. Samozrejmosťou je toaleta, umývadlo a napr. sprchový kút.

K doplnkovému vybaveniu patrí napr. pivnica, v ktorej starostlivo uchováte zemiaky, ovocie aj zeleninu. Sezónny záhradný nábytok, záhradné náradie aj mechanizmy najlepšie odložíte v sklade. Ak radi grilujete, prípadne budete v chatke kúriť kachľami či kozubom, nemala by pri chatke chýbať dreváreň.

V tejto súvislosti by vás mohlo zaujímať: