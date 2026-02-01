Máte svoj domov poistený správne? Podpoistenie riešia slovenské poisťovne sankciami aj krátením plnenia

Na škody v domácnosti sa nedá pripraviť dopredu – či už ide o požiar, vytopenie, víchricu alebo krádež. Jedno však pripraviť môžete: správne nastavené poistenie majetku, ktoré rozhoduje o tom, či po nešťastnej udalosti dokážete svoj domov obnoviť bez obrovských finančných strát. Na Slovensku sa však veľká časť domácností potýka s rovnakým problémom – podpoistením. A to môže byť veľmi drahá chyba.
Ako sa na Slovensku delí poistenie majetku?
Slovenské poisťovne pracujú so dvomi samostatnými druhmi poistenia:
1. Poistenie nehnuteľnosti
Vzťahuje sa na stavbu ako takú:
- múry, strecha, podlahy
- okná, dvere
- pevne zabudované súčasti (kuchynská linka, sanita, vstavané skrine)
- garáž či vedľajšie stavby, ak sú zahrnuté v zmluve
2. Poistenie domácnosti
Kryje všetko, čo tvorí vybavenie bytu či domu:
- nábytok
- spotrebiče
- elektroniku
- osobné veci
- dekorácie, textílie a ďalšie hnuteľné predmety
Na Slovensku sa zaužívalo jednoduché pravidlo:
ak by ste byt otočili hore nohami a niečo by vypadlo, ide o domácnosť. Ostatné patrí pod nehnuteľnosť.
Obe poistenia sa odporúča mať spolu – inak riskujete nekompletné krytie.
Na aké riziká sa na Slovensku poistiť?
Základný balík slovenských poisťovní zväčša obsahuje:
- požiar a dym
- výbuch
- víchrica a vietor
- krupobitie
- pád stromu
- vandalizmus
- únik vody z vodovodných zariadení
Ďalšie riziká si môžete doplniť podľa potreby:
- povodeň a záplava (pozor – nie sú automaticky zahrnuté!)
- krádež vlámaním
- zlodejina bez prekonania prekážky
- rozbitie skla
- elektrické riziká (skrat, prepätie)
Na Slovensku je obzvlášť dôležité preveriť riziko povodní, keďže mnoho oblastí je zaradených do povodňových zón.
Najväčší problém Slovákov: staré zmluvy a neaktuálne poistné sumy
Na Slovensku má veľa domácností poistné zmluvy ešte z čias, keď:
- ceny nehnuteľností boli polovičné
- stavebný materiál stál tretinu dnešných cien
- rekonštrukcie boli omnoho lacnejšie
Ak sa poistná suma neindexuje alebo neaktualizuje, poisťovňa považuje majetok za podpoistený.
Čo to znamená v praxi?
Ak máte dom poistený na hodnotu 80 000 €, ale jeho reálna cena je 160 000 €, poisťovňa pri škode:
- kráti plnenie v rovnakom pomere
- alebo môže vyplatiť len čiastku, ktorá zodpovedá poistnej sume
Napríklad pri škode 20 000 € dostanete možno len 10 000 €, lebo nehnuteľnosť bola podpoistená o 50 %.
Podpoistenie bolo na Slovensku obrovským problémom najmä po rokoch výrazného rastu cien nehnuteľností a stavebných materiálov. Mnohé poisťovne dnes preto ponúkajú automatické navyšovanie poistnej sumy (indexáciu), no klient ju musí výslovne schváliť.
Ako vypočítať správnu hodnotu nehnuteľnosti?
Pri nastavení poistnej sumy treba vychádzať z aktuálnych cien na Slovensku:
Byt
Poistiť treba na hodnotu, za ktorú by ste si rovnako veľký byt dnes znova kúpili.
Rodinný dom
Poistiť treba na sumu, za ktorú by ste ho dnes postavili nanovo, vrátane:
- rastúcich cien práce
- zdražovania dreva, ocele, tehál
- cien elektroinštalácie, kúrenia, izolácií
Pozemok sa do poistnej hodnoty nezapočítava, pretože vám zostáva aj v prípade totálnej škody.
Môže byť poistná suma aj príliš vysoká?
Áno – a aj to je problém.
Ak nadhodnotíte nehnuteľnosť, napríklad poistíte dom na 400 000 €, aj keď jeho reálna hodnota je 250 000 €, poisťovňa vám:
- nikdy nevyplatí viac, než je skutočná hodnota opravy
- môže mať podozrenie na snahu o podvod
Výsledkom je len to, že platíte zbytočne vysoké poistné.
Asistenčné služby: bonus, ktorý Slováci často ignorujú
A pritom môžu výrazne ušetriť.
K poisteniu nehnuteľnosti alebo domácnosti získate často aj:
- pomoc pri zabuchnutých dverách (zásah zámočníka)
- havarijnú službu pri úniku vody
- zásah elektrikára
- núdzové opravy po búrke alebo víchrici
- odvoz poškodených spotrebičov
Mnoho ľudí túto službu ani nepozná, hoci môže v krízovej situácii výrazne znížiť náklady.
Zhrnutie
- Preverte si, či máte poistenú nehnuteľnosť aj domácnosť.
- Aktualizujte poistnú sumu – ideálne aspoň raz za 1–2 roky.
- Skontrolujte riziká – povodeň a záplava nie sú automatické.
- Vyhnite sa podpoisteniu, poisťovne ho na Slovensku riešia krátením plnenia.
- Využívajte asistenčné služby, keď už ich máte v zmluve zahrnuté.