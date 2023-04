Lacné stoličky do kuchyne - plusy a mínusy

V priestore kuchyne nesmie chýbať kvalitné sedenie. Je však pravdou, že kvalita sa s nízkou cenou vylučuje? V súčasnosti už nájdete aj lacné stoličky do kuchyne, pri ktorých sa nemusíte obávať, že nesplnia svoj účel dlhodobo.

Samozrejme, nemôžete očakávať, že za veľmi nízku cenu kúpite kožené stoličky z masívu. Avšak rôzne tvary a materiály urobia aj z lacných stoličiek do kuchyne dizajnové kusy nábytku. Už ich stačí iba správne zladiť so zvyškom interiéru.

+ – nízka cena kratšia životnosť (nemusí platiť vždy) zaujímavé dizajnové tvary a kombinácie materiálov obmedzené druhy materiálov široký sortiment výberu nízka ponuka luxusných druhov stoličiek možnosť vlastnej tvorby – renovácia lacných stoličiek

Lacné stoličky do kuchyne? Dnes už žiadny problém

Pri lacnejšom type nábytku sa môže stať, že nosnosť stoličiek je nižšia ako to zvyčajne býva. Preto je dôležité pred samotnou kúpou zistiť maximálnu nosnosť, aby ste predišli prípadným nepríjemnostiam.

Aj keď stoličky a stôl do kuchyne môžete kupovať oddelene, mali by vytvárať „harmonický súlad“. Predsa len, sú vzájomnou súčasťou stolovania a kontrast v štýloch by nemusel pôsobiť želaným dojmom. Aj keď farebné kombinácie či spracovanie materiálov môže byť rôznorodé, pri zariaďovaní kuchynského sedenia zostaňte jednotní v štýle.

Kuchynské sedenie kúpite v dobre známych kamenných predajniach obchodných reťazcov Merkury Market, Möbelix, Decodom, Jysk, Ikea a pod. Lacné stoličky do kuchyne ale nájdete aj na internete, či už prostredníctvom portálu heuréka, kde vám jednotlivé druhy stoličiek zoradia podľa ceny, ďalej v eshopoch alebo prostredníctvom bazárov.

Súčasťou mnohých kuchynských liniek sú barové pulty. Za zmienku preto stoja aj lacné barové stoličky do kuchyne. Niekoľko inšpirácií na dizajnové aj tradičné barové stoličky nájdete v článku „Barové stoličky ako doplnok kuchyne- inšpirácie.“

Drevené či plastové stoličky do kuchyne?

Aj keď sa v tomto prípade riadime najmä cenou, je nutné dodržať základné kritériá výberu stoličiek. Nie je totiž jedno, či ich vyberáte do priestoru kuchyne alebo jedálne. Veľkosť miestnosti teda určuje aj samotné tvarové a materiálové prevedenie, ako aj ich veľkosť a celkový dizajn.

Ak sa bavíme o stoličkách do kuchyne, prípadne do menšej kuchyne, vhodnými kandidátmi sú ľahko manipulovateľné typy tohto kuchynského nábytku. Ich praktickosť však nesmieme podriadiť komfortu, pretože pri jedení sa predsa len chceme cítiť pohodlne. To zaručí najmä kvalitná a stabilná konštrukcia a dobre tvarovaný sedák stoličky.

Drevené stoličky do kuchyne vyrobené z tvrdého dreva sa postarajú o kvalitu, no tiež o vyššiu cenu. Plastové stoličky naopak kúpite lacnejšie a naviac, ich súčasné podoby aj v tomto materiálovom vyhotovení vyznievajú elegantne a štýlovo. Nemusíte sa preto obávať, že lacné bude pôsobiť naozaj lacno…

Užitočné informácie pri výbere stoličiek do kuchyne:

medzi sedadlom stoličky do kuchyne a doskou stola by mal byť priestor min. 30 cm

sedák stoličky by mal byť pri dospelom človeku vo výške cca 46 cm od zeme a stôl vo výške 76 cm

optimálne rozmery sú individuálne, všeobecne však platí, že výška sedadla by mala byť o niečo menšia ako dĺžka nohy ku kolenu a jeho hĺbka taká, aby po položení chodidiel na zem zostala medzera medzi hranou sedadla a nohy pod kolenom

nejde ani tak o výber materiálu stoličky, ako o jeho kvalitné prevedenie a stabilnú konštrukciu

ak sa chystáte kombinovať stoličky a stôl, do úvahy berte tiež štýl kuchyne a farbu podlahy

chrbtica by mala byť v prirodzenom tvare

opierky rúk u stoličiek do kuchyne nie sú nutnosťou (hodia sa skôr do priestrannejších miestností a v prípade väčšieho komfortu)

je nutné mať dostatok miesta na pohodlné odsunutie stoličky od stola (min. vzdialenosť od steny alebo nábytku by mala byť aspoň 1 m)

