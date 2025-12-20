Kvety orchideí, ktoré bude každý obdivovať: Vyskúšajte trik génia dr. Warda!

Viete, s akým nápadom prišiel doktor Ward a prečo sa oplatí ho vyskúšať aj dnes? Existuje jednoduchý spôsob pestovania orchideí, ktorý im vytvára ideálne podmienky a zároveň pôsobí veľmi esteticky.

Možno práve tento postup sa osvedčí aj u vás – orchidey ho totiž doslova milujú.

Objav doktora Warda

Ak vám meno Nathaniel Bagshaw Ward nič nehovorí, nie je dôvod na rozpaky.

Tento anglický vedec prišiel s myšlienkou, ktorú používame dodnes a ktorá sa v posledných rokoch opäť stala mimoriadne populárnou medzi milovníkmi izbových rastlín.

Ide o pestovanie rastlín v uzavretých sklenených nádobách, teda v akýchsi miniskleníkoch či teráriách.

Pôvodne slúžili na prepravu rastlín, čo v období viktoriánskej éry nebolo nič výnimočné.

Prelomový bol však Wardov postreh – všimol si, že rastliny dokážu v uzavretom priestore fungovať samostatne, ak majú stabilné podmienky.

Nechal preto vyrobiť skleník, ktorý zvládal vysokú vlhkosť, nemal žiadne vetracie otvory a vytváral uzavretý ekosystém.

V dnešnom ponímaní by sme povedali, že rastliny si v ňom samy regulovali prostredie.

Podobný princíp využil aj ďalší Angličan, David Latimer, ktorý v roku 1960 zasadil rastliny do veľkej sklenenej nádoby.

Poslednýkrát ich zalial v roku 1972, potom nádobu uzavrel a odvtedy ju už nikdy neotvoril.

Pestovanie orchideí v skle

Možno vás to prekvapí, no rovnakým spôsobom možno pestovať aj orchidey.

Neznamená to, že musia byť navždy hermeticky uzavreté, no pestovanie v čiastočne alebo úplne uzavretých sklenených nádobách je možné – a práve orchideám takéto prostredie veľmi vyhovuje.

Úplne alebo čiastočne zakryté nádoby sú vhodné najmä pre črievičkovce (Cypripedium), ktoré obľubujú vysokú vzdušnú vlhkosť a časté rosenie.

Skúsenejší pestovatelia odporúčajú aj menšie druhy orchideí, ako napríklad Paphiopedilum, Phalaenopsis, Masdevallia, Pleurothallids, Dossinia, Goodyera, Anoectochilus, Macodes, Ludisia, Angraecum a ďalšie podobné druhy.

Ako pestovať orchideu v sklenenej nádobe

Aj keď je možné pestovať orchideu priamo v skle, začiatočníkom sa odporúča zvoliť nádobu so širokým hrdlom.

Uľahčí to manipuláciu a umožní ponechať rastlinu v pôvodnom kvetináči.

Veľmi dôležité je, aby bola nádoba dokonale čistá, inak by ste spolu s orchideou mohli vytvoriť ideálne podmienky aj pre choroby či škodcov.

Do sklenenej nádoby vložte orchideu v kvetináči a priestor okolo zasypte kamienkami alebo kúskami kôry, aby samotný kvetináč nebol viditeľný.

Treba si uvedomiť, že z takejto nádoby nemôže odtekať voda, preto je nutné pridať len také množstvo vody, aké dokáže substrát a výplň nasať. Na dne by nemala zostať žiadna voľná tekutina.

Nádobu následne uzavrite a doprajte orchidei stabilné prostredie s vysokou vzdušnou vlhkosťou, ktoré jej mimoriadne prospieva.

Ak sa vám bude dariť a získate viac skúseností, môžete sa časom pokúsiť pestovať orchideu priamo v nádobe bez kvetináča.

