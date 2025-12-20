Kvety orchideí, ktoré bude každý obdivovať: Vyskúšajte trik génia dr. Warda!

Viete, s akým nápadom prišiel doktor Ward a prečo sa oplatí ho vyskúšať aj dnes? Existuje jednoduchý spôsob pestovania orchideí, ktorý im vytvára ideálne podmienky a zároveň pôsobí veľmi esteticky.
Možno práve tento postup sa osvedčí aj u vás – orchidey ho totiž doslova milujú.
Objav doktora Warda
Ak vám meno Nathaniel Bagshaw Ward nič nehovorí, nie je dôvod na rozpaky.
Tento anglický vedec prišiel s myšlienkou, ktorú používame dodnes a ktorá sa v posledných rokoch opäť stala mimoriadne populárnou medzi milovníkmi izbových rastlín.
Ide o pestovanie rastlín v uzavretých sklenených nádobách, teda v akýchsi miniskleníkoch či teráriách.
Pôvodne slúžili na prepravu rastlín, čo v období viktoriánskej éry nebolo nič výnimočné.
Prelomový bol však Wardov postreh – všimol si, že rastliny dokážu v uzavretom priestore fungovať samostatne, ak majú stabilné podmienky.
Nechal preto vyrobiť skleník, ktorý zvládal vysokú vlhkosť, nemal žiadne vetracie otvory a vytváral uzavretý ekosystém.
V dnešnom ponímaní by sme povedali, že rastliny si v ňom samy regulovali prostredie.
Podobný princíp využil aj ďalší Angličan, David Latimer, ktorý v roku 1960 zasadil rastliny do veľkej sklenenej nádoby.
Poslednýkrát ich zalial v roku 1972, potom nádobu uzavrel a odvtedy ju už nikdy neotvoril.
Pestovanie orchideí v skle
Možno vás to prekvapí, no rovnakým spôsobom možno pestovať aj orchidey.
Neznamená to, že musia byť navždy hermeticky uzavreté, no pestovanie v čiastočne alebo úplne uzavretých sklenených nádobách je možné – a práve orchideám takéto prostredie veľmi vyhovuje.
Úplne alebo čiastočne zakryté nádoby sú vhodné najmä pre črievičkovce (Cypripedium), ktoré obľubujú vysokú vzdušnú vlhkosť a časté rosenie.
Skúsenejší pestovatelia odporúčajú aj menšie druhy orchideí, ako napríklad Paphiopedilum, Phalaenopsis, Masdevallia, Pleurothallids, Dossinia, Goodyera, Anoectochilus, Macodes, Ludisia, Angraecum a ďalšie podobné druhy.
Ako pestovať orchideu v sklenenej nádobe
Aj keď je možné pestovať orchideu priamo v skle, začiatočníkom sa odporúča zvoliť nádobu so širokým hrdlom.
Uľahčí to manipuláciu a umožní ponechať rastlinu v pôvodnom kvetináči.
Veľmi dôležité je, aby bola nádoba dokonale čistá, inak by ste spolu s orchideou mohli vytvoriť ideálne podmienky aj pre choroby či škodcov.
Do sklenenej nádoby vložte orchideu v kvetináči a priestor okolo zasypte kamienkami alebo kúskami kôry, aby samotný kvetináč nebol viditeľný.
Treba si uvedomiť, že z takejto nádoby nemôže odtekať voda, preto je nutné pridať len také množstvo vody, aké dokáže substrát a výplň nasať. Na dne by nemala zostať žiadna voľná tekutina.
Nádobu následne uzavrite a doprajte orchidei stabilné prostredie s vysokou vzdušnou vlhkosťou, ktoré jej mimoriadne prospieva.
Ak sa vám bude dariť a získate viac skúseností, môžete sa časom pokúsiť pestovať orchideu priamo v nádobe bez kvetináča.