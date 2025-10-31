Kúrenie drevom môže túto zimu poriadne predražiť: mnohí robia chybu, ktorá ich stojí stovky eur

Kúrenie drevom sa v posledných rokoch opäť vracia do módy. Mnohé domácnosti, ktoré kedysi prešli na plyn alebo elektrinu, sa kvôli vysokým cenám energií vracajú k tradícii – k vôni dreva a praskaniu ohňa v peci či krbe. Drevo je síce príjemným a ekologickým spôsobom vykurovania, no len vtedy, ak sa používa správne.
Mnohí totiž robia základnú chybu pri skladovaní dreva, ktorá má za následok nielen neefektívne horenie, ale aj zbytočne vyššie náklady počas celej vykurovacej sezóny.
Drevo ako návrat k tradícii – aj úspora, aj atmosféra
Nie je nič príjemnejšie, ako prísť v mrazivý večer domov a zohriať sa pri teple sálajúcom z krbu. Plamene tancujúce za sklom, zvuk praskajúceho dreva a charakteristická vôňa vytvárajú atmosféru, ktorú žiadne moderné kúrenie nedokáže nahradiť.
Kúrenie drevom je navyše ekologické – drevo je obnoviteľný zdroj energie a pri správnom spaľovaní má uhlíkovú stopu výrazne nižšiu než fosílne palivá. Zároveň ide o lacnejší spôsob kúrenia v porovnaní s plynom či elektrinou, takže domácnosti dokážu ušetriť stovky eur ročne.
Aby však všetky tieto výhody platili, drevo musí byť suché, správne pripravené a vhodne skladované. V opačnom prípade nielenže horí horšie, ale spotrebuje sa ho omnoho viac, čo sa rýchlo prejaví na účtoch.
Aké drevo zvoliť? Nie každé horí rovnako
Nie všetky druhy dreva sú vhodné na vykurovanie. Ak chcete, aby váš krb alebo pec odvádzali maximum tepla, siahnite po tvrdých listnatých drevinách – ideálne po dube, buku, jaseňi či hrabe.
Tieto druhy dreva majú vysokú výhrevnosť, horia pomalšie a vytvárajú rovnomerné teplo. Sú ideálne na dlhé zimné večery, keď potrebujete, aby oheň vydržal čo najdlhšie.
Naopak, mäkké dreviny ako smrek, jedľa či borovica síce rýchlo vzplanú, ale aj rýchlo vyhoria. Sú vhodné len na rýchle prikúrenie, no nie ako hlavný zdroj tepla počas zimy.
Najväčšia chyba: nesprávne skladovanie dreva
Aj to najlepšie drevo môže byť na nič, ak sa uskladní nesprávne.
Mnohí ľudia nechávajú polená ležať priamo na zemi, prikryté len plachtou alebo v uzavretej miestnosti bez prúdenia vzduchu. To je však najčastejšia a najdrahšia chyba.
Vlhké drevo totiž stráca výhrevnosť, pretože voda, ktorú obsahuje, sa pri horení najprv musí odpariť. To znamená, že veľká časť energie sa spotrebuje nie na tvorbu tepla, ale na sušenie samotného dreva.
Okrem toho vlhké drevo dymí, dechtuje a zanáša komín, čím sa zvyšuje riziko požiaru a poškodenia komínovej vložky.
Výsledok?
Vyššia spotreba dreva, slabšie teplo a zbytočné náklady.
Ako drevo správne vysušiť
Aby bolo palivové drevo pripravené na zimu, musí schnúť minimálne jeden rok, ideálne až dva roky. Po tomto čase jeho vlhkosť klesne na približne 20 %, čo je ideálne množstvo.
Sušenie však musí prebiehať na mieste, kde cirkuluje vzduch. Drevo by malo byť uložené tak, aby ho nezasiahol dážď, ale zároveň nebolo úplne uzavreté – musí dýchať.
Pri správnom sušení sa polená zľahka zmenšia, na koncoch sa objavia trhlinky a po zaklopaní vydávajú jasný, zvonivý zvuk. Ak znie tupšie, je ešte príliš vlhké.
Jednoduchý test: zistite, či je vaše drevo naozaj suché
Existuje jednoduchý domáci trik, ktorý vám napovie, či je vaše drevo pripravené na kúrenie.
Stačí vložiť jedno poleno do igelitového vrecka a nechať ho uzavreté cez noc.
Ak sa ráno na vnútorných stenách objavia kvapky vody alebo para, drevo je stále vlhké a potrebuje ešte čas na sušenie.
Suché drevo nielenže lepšie horí, ale zároveň znižuje tvorbu sadzí a predlžuje životnosť komína aj kachlí.
Kde a ako skladovať drevo, aby vydržalo suché
Ideálne miesto na uskladnenie je drevník alebo prístrešok s pevným zastrešením. Drevo by nikdy nemalo ležať priamo na zemi – vhodné sú palety, stojany alebo hranoly, ktoré ho udržia aspoň 20 centimetrov nad zemou.
Bočné steny prístrešku by mali zostať otvorené, aby vzduch mohol prúdiť a odvádzať vlhkosť.
Strecha zase ochráni drevo pred dažďom a snehom. Ak skladujete polená vonku, ukladajte ich kôrou nadol a vždy tak, aby medzi nimi zostali malé medzery – práve tie zabezpečia cirkuláciu vzduchu.
Drevo v interiéri – len malé množstvo
Mnohí robia chybu aj pri prenášaní dreva do domu. Je síce praktické mať zásobu po ruke, no v interiéri by ste mali mať len toľko dreva, koľko spotrebujete za deň alebo noc.
V uzavretom priestore sa totiž vlhkosť nemá kam odparovať, takže drevo opäť zvlhne a horí horšie.
Okrem toho sa v polenách často skrýva hmyz, ktorý sa v teplom prostredí bytu môže aktivovať – od mravcov po drobné červotoče. Preto skladujte drevo v menšom množstve a len krátkodobo.
Zhrnutie: malé zmeny, veľká úspora
Ak sa vyhnete najčastejším chybám, kúrenie drevom môže byť efektívne, lacné a ekologické zároveň.
Stačí dbať na:
- správny výber tvrdého dreva,
- dôkladné vysušenie aspoň rok dopredu,
- skladovanie na suchom, vetranom mieste mimo zeme,
- a len minimálne množstvo v interiéri.
Správne pripravené drevo vydá viac tepla, horí čistejšie a ušetrí vám značnú časť rozpočtu počas celej zimy.
Pozrite si aj toto video o správnom skladovaní dreva:
Správne uskladnenie dreva na kúrenie