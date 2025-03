Ktoré typy dreva vykazujú najnižšiu dymivosť a čo stojí za nežiaducim zadymením?

Túžite po krásnom, teplom a útulnom domove vyhrievanom drevom, no trápi vás nepríjemný dym šíriaci sa pri každom zakúrení? Je prirodzené, že pri horení dreva vzniká dym, no existuje viacero spôsobov, ako ho výrazne obmedziť. Ak nechcete pri každom kúrení zápasiť so zadymenou izbou či neustále čistiť sklo na krbových dvierkach, určite vám pomôžu nasledujúce rady. V tomto článku sa pozrieme, prečo je topenie drevom stále obľúbené, aké druhy dreva dymia najmenej, aj ako ich správne používať.