Ktoré kuchynské pomôcky nepatria do umývačky riadu? Mnohé vás možno prekvapia

Umývačka riadu výrazne uľahčuje každodenné fungovanie v domácnosti, no hoci pôsobí ako univerzálny pomocník, nie všetky materiály dokáže umývať bezpečne. Niektoré predmety sa v nej môžu poškodiť, stratiť svoje vlastnosti alebo znehodnotiť. V určitých prípadoch dokonca môžu predstavovať riziko pre zdravie alebo bezpečnosť kuchyne.
Nižšie nájdete zoznam predmetov, ktoré odborníci skutočne neodporúčajú umývať v umývačke – a zároveň vysvetlenie, prečo to tak je.
1. Kuchynské nože
Toto odporúčanie je jedno z najčastejších a je podložené fyzikou aj praxou.
Prečo nepatria do umývačky?
- Čepeľ sa otupí rýchlejšie: kombinácia horúcej vody, vysokého tlaku a abrazívnych čistiacich prostriedkov spôsobuje stratu ostrosti.
- Možnosť korózie: aj nerezová oceľ môže pri agresívnych podmienkach jemne korodovať.
- Drevené rukoväte praskajú: drevo reaguje na vlhkosť a teplo roztiahnutím a následným zmrštením.
Záver:
Ručné umývanie chráni ostrie aj rukoväť a predlžuje životnosť noža.
2. Plastové nádoby, ktoré nie sú označené ako “do umývačky”
Plasty majú veľmi rozdielne vlastnosti, preto výrobcovia musia uvádzať, či daný typ zvládne vysokú teplotu.
Fakty:
- Pri teplote nad 60–70 °C sa môžu zvlniť alebo zdeformovať.
- Staršie typy plastov môžu pri horúcom umývaní uvoľňovať látky, ktoré nemajú prísť do kontaktu s jedlom.
- Symbol „dishwasher safe“ garantuje, že plast prešiel testami odolnosti.
Záver:
Do umývačky patria len nádoby, ktoré to majú uvedené na obale.
3. Krištáľové sklo a ručne fúkané sklo
Krištáľ aj jemné dekoratívne sklo sú citlivé na teplotu aj mechanické vibrácie.
Prečo hrozí poškodenie?
- Prudké zmeny teploty môžu spôsobiť mikrotrhliny alebo úplné prasknutie.
- Dlhodobé pôsobenie tepla spôsobuje stratu lesku.
- Odborníci na sklo odporúčajú výhradne ručné umývanie týchto materiálov.
Záver:
Krištáľ patrí medzi najrizikovejšie materiály pre umývačku.
4. Drevené kuchynské vybavenie
Drevo je prirodzene pórovitý materiál. Preto nadmerná vlhkosť a vysoká teplota nemôžu byť kompatibilné s jeho dlhou životnosťou.
Čo sa skutočne deje v umývačke?
- Drevo absorbuje vodu → napučí.
- Pri sušení rýchlo vyschne → skrúti sa alebo popraská.
- Vznikajú póry, kde sa môžu držať baktérie a plesne.
- Drevené dosky, varešky či lopáriky v umývačke takmer vždy degradujú.
Záver:
Ručné umývanie je jediný bezpečný spôsob, ako udržať drevo v dobrom stave.
5. Teflónové a iné nepriľnavé panvice
Teflón (PTFE) aj iné moderné nepriľnavé povrchy majú výrobcami presne určené limity teploty a chemickej odolnosti.
Prečo môžu byť panvice v umývačke problém?
- Nie všetky typy nepriľnavých povrchov sú odolné voči vysokým teplotám a agresívnym detergentom.
- V starších panviciach môže dôjsť k odlupovaniu povrchu, ktoré znižuje funkčnosť panvice.
- Niektoré materiály pod teflónom (napr. hliník) sa pri poškodení vrstvy môžu uvoľňovať do jedla.
- Výrobcovia často uvádzajú, či konkrétny model panvice do umývačky patrí alebo nie.
Záver:
Ak výrobca neuvádza, že panvica je vhodná do umývačky, treba ju umývať ručne.
Čo z toho vyplýva?
Umývačka je skvelý pomocník, ale nie je určená na každé kuchynské vybavenie. Niektoré materiály – najmä drevo, neodolné plasty, citlivé sklo, starší teflón a kvalitné nože – sa môžu pri kontakte s vysokou teplotou a silnými čistiacimi prostriedkami nenávratne poškodiť.
Ak chcete predĺžiť životnosť svojho kuchynského vybavenia a zároveň sa vyhnúť zdravotným rizikám, oplatí sa dodržiavať odporúčania výrobcov a tieto predmety radšej umývať ručne.