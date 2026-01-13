Ktoré kuchynské pomôcky nepatria do umývačky riadu? Mnohé vás možno prekvapia

riad v umývačke
riad v umývačke Foto: František Stacho

Umývačka riadu výrazne uľahčuje každodenné fungovanie v domácnosti, no hoci pôsobí ako univerzálny pomocník, nie všetky materiály dokáže umývať bezpečne. Niektoré predmety sa v nej môžu poškodiť, stratiť svoje vlastnosti alebo znehodnotiť. V určitých prípadoch dokonca môžu predstavovať riziko pre zdravie alebo bezpečnosť kuchyne.

Nižšie nájdete zoznam predmetov, ktoré odborníci skutočne neodporúčajú umývať v umývačke – a zároveň vysvetlenie, prečo to tak je.

1. Kuchynské nože

Toto odporúčanie je jedno z najčastejších a je podložené fyzikou aj praxou.

Prečo nepatria do umývačky?

  • Čepeľ sa otupí rýchlejšie: kombinácia horúcej vody, vysokého tlaku a abrazívnych čistiacich prostriedkov spôsobuje stratu ostrosti.
  • Možnosť korózie: aj nerezová oceľ môže pri agresívnych podmienkach jemne korodovať.
  • Drevené rukoväte praskajú: drevo reaguje na vlhkosť a teplo roztiahnutím a následným zmrštením.

Záver:

Ručné umývanie chráni ostrie aj rukoväť a predlžuje životnosť noža.

2. Plastové nádoby, ktoré nie sú označené ako “do umývačky”

Plasty majú veľmi rozdielne vlastnosti, preto výrobcovia musia uvádzať, či daný typ zvládne vysokú teplotu.

Fakty:

  • Pri teplote nad 60–70 °C sa môžu zvlniť alebo zdeformovať.
  • Staršie typy plastov môžu pri horúcom umývaní uvoľňovať látky, ktoré nemajú prísť do kontaktu s jedlom.
  • Symbol „dishwasher safe“ garantuje, že plast prešiel testami odolnosti.

Záver:

Do umývačky patria len nádoby, ktoré to majú uvedené na obale.

3. Krištáľové sklo a ručne fúkané sklo

Krištáľ aj jemné dekoratívne sklo sú citlivé na teplotu aj mechanické vibrácie.

Prečo hrozí poškodenie?

  • Prudké zmeny teploty môžu spôsobiť mikrotrhliny alebo úplné prasknutie.
  • Dlhodobé pôsobenie tepla spôsobuje stratu lesku.
  • Odborníci na sklo odporúčajú výhradne ručné umývanie týchto materiálov.

Záver:

Krištáľ patrí medzi najrizikovejšie materiály pre umývačku.

4. Drevené kuchynské vybavenie

Drevo je prirodzene pórovitý materiál. Preto nadmerná vlhkosť a vysoká teplota nemôžu byť kompatibilné s jeho dlhou životnosťou.

Čo sa skutočne deje v umývačke?

  • Drevo absorbuje vodu → napučí.
  • Pri sušení rýchlo vyschne → skrúti sa alebo popraská.
  • Vznikajú póry, kde sa môžu držať baktérie a plesne.
  • Drevené dosky, varešky či lopáriky v umývačke takmer vždy degradujú.

Záver:

Ručné umývanie je jediný bezpečný spôsob, ako udržať drevo v dobrom stave.

5. Teflónové a iné nepriľnavé panvice

Teflón (PTFE) aj iné moderné nepriľnavé povrchy majú výrobcami presne určené limity teploty a chemickej odolnosti.

Prečo môžu byť panvice v umývačke problém?

  • Nie všetky typy nepriľnavých povrchov sú odolné voči vysokým teplotám a agresívnym detergentom.
  • V starších panviciach môže dôjsť k odlupovaniu povrchu, ktoré znižuje funkčnosť panvice.
  • Niektoré materiály pod teflónom (napr. hliník) sa pri poškodení vrstvy môžu uvoľňovať do jedla.
  • Výrobcovia často uvádzajú, či konkrétny model panvice do umývačky patrí alebo nie.

Záver:

Ak výrobca neuvádza, že panvica je vhodná do umývačky, treba ju umývať ručne.

Čo z toho vyplýva?

Umývačka je skvelý pomocník, ale nie je určená na každé kuchynské vybavenie. Niektoré materiály – najmä drevo, neodolné plasty, citlivé sklo, starší teflón a kvalitné nože – sa môžu pri kontakte s vysokou teplotou a silnými čistiacimi prostriedkami nenávratne poškodiť.

Ak chcete predĺžiť životnosť svojho kuchynského vybavenia a zároveň sa vyhnúť zdravotným rizikám, oplatí sa dodržiavať odporúčania výrobcov a tieto predmety radšej umývať ručne.

