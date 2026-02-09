Končí éra plynových sporákov? Európska politika naznačuje zmeny, ktoré pocíti aj kuchyňa

Plynové sporáky patria k tradičnému vybaveniu európskych domácností už celé desaťročia. Mnohí ľudia na ne nedajú dopustiť pre presnú reguláciu plameňa, rýchlu reakciu pri varení aj nižšie prevádzkové náklady. V posledných rokoch sa však čoraz častejšie objavujú otázky, či plyn v kuchyniach nemá „odzvonené“. Dôvodom nie je žiadny náhly zákaz, ale postupná zmena pravidiel, ktorými sa riadi výstavba a energetika v Európe.
Prečo sa Európa odkláňa od fosílnych palív
Európska únia dlhodobo rieši znižovanie emisií skleníkových plynov a spotreby energie. Jedným z hlavných problémov sú budovy – obytné aj verejné – ktoré patria medzi najväčších producentov oxidu uhličitého. Práve preto vznikla prepracovaná smernica o energetickej hospodárnosti budov (EPBD), ktorá nastavuje nové ciele pre budúce roky.
Medzi najdôležitejšie zmeny patrí:
- nové verejné budovy by mali dosahovať nulové emisie už od roku 2028, súkromné novostavby od roku 2030,
- fosílne palivá vo vykurovaní sa majú postupne obmedzovať, nie však okamžite zakazovať,
- od roku 2025 sa nebudú poskytovať dotácie na samostatné fosílne kotly, napríklad na plynové vykurovanie,
- jednotlivé členské štáty si môžu samy určiť tempo a konkrétny spôsob, akým budú tieto ciele napĺňať.
Podstatné je, že tieto opatrenia sa týkajú celkovej energetickej bilancie budov, nie priamo spôsobu varenia.
Znamená to problém pre plynové sporáky?
Krátka odpoveď znie: nie, aspoň nie priamo. V legislatíve nenájdeme žiadny zákaz plynových sporákov ani zákaz používania plynu na varenie. Informácie o „konci plynu v kuchyniach“, ktoré sa občas objavujú v médiách, sú často zjednodušené alebo nepresné.
Realita je takáto:
- plynové sporáky zostávajú legálne a ich používanie nie je nijako obmedzené,
- smernica nehovorí o zákaze zavádzania plynu výlučne na varenie,
- nové budovy však musia spĺňať prísne energetické kritériá.
V praxi to môže znamenať, že niektorí developeri sa rozhodnú stavať domy bez plynovej prípojky. Nie preto, že by plyn bol zakázaný, ale preto, že bez neho je jednoduchšie dosiahnuť nízkoemisný alebo bezemisný štandard budovy.
Existujúce domácnosti sa meniť nemusia
Ľudia, ktorí už dnes varia na plyne, nemajú dôvod na obavy. Nehrozí žiadny plošný zákaz ani povinná výmena sporákov. Neexistuje dátum, po ktorom by sa plynový sporák stal nelegálnym alebo by ho bolo potrebné odstrániť.
Zmeny sa sústreďujú najmä na:
- vykurovanie budov,
- zatepľovanie a úspory energie,
- znižovanie celkovej spotreby fosílnych palív.
Varenie zostáva skôr okrajovou témou a plyn v kuchyniach sa rieši len nepriamo.
Ako reagujú výrobcovia a trh so spotrebičmi
Hoci zákazy neprichádzajú, výrobcovia spotrebičov sledujú dlhodobé trendy. Spotrebitelia čoraz viac vyhľadávajú úsporné a ekologickejšie riešenia, čo sa odráža aj v ponuke obchodov.
Viditeľné sú najmä tieto zmeny:
- rastúce investície do indukčných a elektrických varných dosiek,
- postupné rozširovanie modelov vhodných pre bezemisné domy,
- mierne zmenšovanie ponuky plynových sporákov, hoci úplne nezmiznú.
Indukcia má výhodu v tom, že zapadá do koncepcie moderných domov napájaných z obnoviteľných zdrojov energie, čo jej popularitu ešte zvyšuje.
Ako môžu vyzerať kuchyne v budúcnosti
Budúcnosť európskych kuchýň nebude jednotná, ale skôr pestrá. Veľa bude závisieť od národnej legislatívy, cien energií aj preferencií ľudí.
Dá sa však očakávať, že:
- v novostavbách bude plyn dostupný len tam, kde sa preň rozhodne developer alebo to umožnia miestne pravidlá,
- existujúce domácnosti budú môcť plyn používať bez časového obmedzenia,
- elektrina a indukcia sa stanú bežnejšou voľbou najmä z praktických a energetických dôvodov, nie kvôli zákazu plynu.
Záver: plynové sporáky nekončia, len ustupujú do úzadia
Európska únia neplánuje zákaz plynových sporákov ani ich násilné vytláčanie z domácností. Zmeny v pravidlách sa sústreďujú na znižovanie emisií budov ako celku, predovšetkým v oblasti vykurovania.
Dlhodobý vývoj však naznačuje, že:
- nové budovy budú čoraz častejšie stavané bez plynu,
- elektrické riešenia budú z energetického hľadiska výhodnejšie,
- plyn zostane dostupný pre milióny domácností ešte dlhé roky.
Nejde teda o koniec plynových sporákov, ale o postupnú zmenu ich významu v moderných kuchyniach.