Lacné komody z dreva veľmi nehľadajte. Aj keď môžete vo výpredajoch natrafiť na nižšie ceny, k masívu sa jednoducho prívlastok lacný nehodí. Cena je však odstupňovaná a závisí od jednotlivých druhov dreva, z ktorých sú komody vyrobené. V podstate sa jedná o tvrdosť a kvalitu masívu a tradičných či exotických drevín. Stupnici tvrdosti dreva sme sa venovali aj v článku Postele z masívu.

Komody z masívu borovica, dub či buk?

Komody z borovicového masívu sa síce vyznačujú kvalitou, no spomedzi vyššie vymenovaných patria k tým menej tvrdším drevám. Záleží preto, aké predmety chcete do komody uskladniť a zároveň na ňu vyložiť. Ak sa nejedná o veci s veľkou hmotnosťou, postačujúci bude aj tento materiál dreva. Výborne sa hodí do domácnosti, ale aj na chaty a chalupy.

Komody vyrobené z dubu, buku či palisandru a ďalších exotických drevín pôsobia luxusnejším dojmom a v kombinácii vhodných úchytiek a zaujímavého dizajnu sú naozaj štýlovým nábytkom. Ak si chcete dopriať takýto luxus, čo sa týka vzhľadu aj financií, ideálnym miestom pre umiestnenie komody z masívu bude obývačka.

Pozrite si komody v týchto e-shopoch:

Komody z dreva sa hodia do akejkoľvek miestnosti

Komoda patrí medzi nábytok, ktorý sa používal už v ďalekej minulosti. Vznikla z truhlice, ktorá sa pôvodne používala namiesto skrine. Postupne sa pretvorila do zásuvkovej verzie, ktorá ponúkala prehľadnosť pre uskladnenie oblečenia či rôznych vecí. Typické členenie na zásuvky sa však v súčasnosti taktiež upravilo na kombináciu zásuviek so skrinkami alebo otvorenými policami. Komody sa hodia do obývačky, či už ako alternatíva TV skriniek alebo súčasť obývacieho nábytku, ale taktiež do kuchyne, kúpeľne (namiesto umývadlovej skrinky), aj do spálne a chodby. Keďže sa vyrábajú v rôznych štýloch a tvaroch (nájdete napríklad aj rohové komody z masívu), nebudete mať najmenší problém s celkovým zladením interiéru. Rustikálne, retro, provensálske, barokové, vintage aj industriálne a moderné komody budú súčasťou vytvárania harmonizujúceho prostredia v byte či dome, v meste či na vidieku.

Pozrite si aj tieto komody z masívu:

Pozrite si fotogalériu k článku TU

V tejto súvislosti by vás mohlo zaujímať: