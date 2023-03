Komody do kuchyne a obývačky majú rôzne varianty. Môžete si vybrať zásuvkovú verziu, komodu so skrinkami či ich kombinácie. V ponuke sú okrem rôznych štýlov tiež úzke a vysoké alebo nižšie a široké typy tohto nábytku. Široký sortiment zaručí, že sa nájde vhodná práve do vašej kuchyne, obývačky alebo inej miestnosti.

Komody do kuchyne a obývačky – v čom je rozdiel?

Funkčnosť, to je vlastnosť, ktorou by mali disponovať najmä komody do kuchyne. Môžete ich využiť napríklad na uskladnenie ďalšieho kuchynského náčinia alebo určitých druhov potravín. V prípade, že komodu v kuchyni využívate takmer každodenne, prispôsobiť by ste jej mali aj kvalitu materiálu, z ktorého je vyrobená, ako aj jeho povrchové spracovanie.

Keďže obývačka je miestnosťou, kde trávime chvíle odpočinku či spoločné chvíle s rodinou, komoda bude v tejto úlohe skôr dizajnovým a estetickým prvkom. Aj keď, samozrejme, bude slúžiť ako úložný priestor, pravdepodobne s ňou budete manipulovať iba občas. Preto nemusíte „vsádzať na kvalitu“ materiálu a môžete uprednostniť skôr dizajn. Komoda v obývačke má okrem primárnej estetickej funkcie aj praktickú. Trendom sú totiž komody pod TV, ktoré spĺňajú úlohu „maskovania“ nepotrebných káblov, ale tiež vytvárajú štýlový interiér. Viac sa môžete dočítať v článku „Komody sa hodia aj pod TV.“.

Biele komody sa stále tešia obľube

Biela farba sa stále dlží na výslní v zariaďovaní akejkoľvek miestnosti v domácnosti. Aj keď sa jej konkurentom stal drevodekor, môžeme ju považovať za kráľovnú farieb v oblasti bývania. Vedia to aj biele komody, ktorým tento odtieň nieleže pristane, ale aj umožní vyniknúť dekoráciám a doplnkom umiestneným na nej. Biely variant je ľahko kombinovaný s rôznymi druhmi nábytku, rovnako dokáže vytvárať prirodzený kontrast, napríklad k čiernym skrinkám v obývačke. Biela sa navyše hodí akémukoľvek štýlu nábytku, preto sa nemusíte obávať, že nezoženiete tú ideálnu. Tradičný štýl, provensálsky, vintage, retro aj moderna, všetky dokáže pokryť táto farebná kombinácia.

Moderné alebo radšej klasika?

Nábytok, a teda aj komodu, by ste mali ladiť podľa štýlu zariadenia danej miestnosti. Ak obľubujete tradičný štýl, je samozrejmé, že do kuchyne nesúcej sa v tomto štýle nekúpite modernú komodu. To platí aj naopak. Moderné obývačky si jednak môžete vybrať v zostavách, tzv. obývacích stenách, alebo si ich môžete „vyskladať“ z jednotlivých kusov nábytku. V oboch prípadoch sa však môže stať súčasťou tejto miestnosti komoda, prípadne aj dve. Tvar komody, jej farebné prevedenie či štruktúra dreva, veľkosť, ale aj samotný typ úchytiek, to všetko udáva jej celkový vzhľad, ktorý sa odrazí na umiestnení tej ktorej izby. Prepracované detaily, oblé línie, zdobené nožičky či masívne úchytky sú charakteristické pre domácnosti zariadené v tradičnom štýle. Nemusí to byť však pravidlom. Ak máte dizajnérske cítenie, môžete sa pustiť aj do kombinácie jednotlivých štýlov. Avšak opatrne, stále platia určité pravidlá. Nezabúdajte na harmóniu medzi jednotlivými štýlmi!

Moderné komody sa vyznačujú čistými líniami. Táto vlastnosť spôsobuje, že sa hodia do akejkoľvek miestnosti, pretože sa veľmi ľahko kombinujú s iným druhom nábytku. V súčasnosti sa často stretnete s komodami so zásuvkami či dvierkami, ktoré majú namiesto úchytiek tzv. výrezy, ktorými skrinku ľahko otvoríte.

Lacné komody sa s kvalitou nevylučujú

Nie vždy sa vylučuje kvalita a nízka cena. Je prirodzené, že komoda z masívu bude síce oveľa drahšia ako iné typy komôd, ale to neznamená, že budete nútení o pár rokov kupovať novú. Všetko závisí od manipulácie (či je občasná alebo každodenná) a taktiež od miestnosti, v ktorej sa nachádza (v detskej izbe je potrebné staviť na kvalitnejšie materiály).

