Koľko dokáže vydržať tona peliet pri vykurovaní veľkého domu? Prinášame detailný prehľad

Zima sa nepýta, či ste pripravení – jednoducho príde. A keď nechcete sedieť doma v hrubých svetroch a šáloch, musíte sa spoľahnúť na dostupné zdroje tepla, či už ide o elektrinu, plyn, alebo tradičné tuhé palivo. V poslednom období sú veľmi populárnou možnosťou práve drevené pelety. Prečo? Skrývajú v sebe mnoho výhod, ktoré ocení nejeden majiteľ rodinného domu. V nasledujúcich riadkoch sa pozrieme, čo všetko o peletách treba vedieť, ako si vybrať vhodný kotol, prečo je dôležitá izolácia a ako dlho vám môže tona tohto paliva vydržať.

Prečo práve pelety?

Pokiaľ máte rodinný dom, vykurovanie peletami môže byť jednou z ekonomicky výhodnejších možností. V zásade ide o granule vyrobené z lisovaného dreveného odpadu – napríklad z pilín či hobľovanej štiepky – ktoré majú vysokú výhrevnosť a nízky obsah vlhkosti. To znamená, že z relatívne malého množstva spáleného materiálu získate pomerne veľa tepla.

Aby však takéto vykurovanie dávalo zmysel, musíte si zabezpečiť správny kotol určený na tento typ paliva. Pozor: Voľba kotla výrazne ovplyvní vašu spotrebu a tým pádom aj náklady. „Pri nákupe kotla by mala byť pre vás kľúčová najmä jeho účinnosť. Čím menej peliet spotrebuje na vyprodukovanie požadovaného tepla, tým viac ušetríte,“ hovorí odborník na vykurovacie systémy, ktorý sa tejto téme venuje už niekoľko rokov.

Nenechajte sa odradiť cenou kotla

Investícia do kvalitného kotla alebo automatizovaného peletového systému môže pôsobiť ako veľký jednorazový výdavok. V praxi však platí, že peniaze, ktoré dáte do moderného a efektívneho zariadenia, sa vám postupne vrátia vo forme nižšej spotreby paliva. Podľa odborníkov by mal kotol spĺňať minimálne tretiu alebo vyššiu emisnú triedu podľa noriem EN 303-5. Dôležitou súčasťou je aj certifikát z akreditovanej skúšobne, ktorý potvrdzuje kvalitu a bezpečnosť kotla.

„Rozhodoval by som sa hlavne podľa parametrov a dlhej životnosti. Vyššia počiatočná cena môže človeka vystrašiť, ale pri dlhodobej prevádzke zistíte, že ste investovali do oveľa menších poplatkov za kúrenie,“ vysvetľuje expert. Automatizované kotly okrem toho výrazne zjednodušujú celý proces vykurovania – dávkujú pelety do spaľovacej komory a regulujú teplotu podľa potrieb domácnosti.

Nezabudnite na poriadne zateplenie

Je zbytočné míňať drahé palivo (či už pelety, plyn alebo iný zdroj), ak vám teplo z domu uniká. V tomto smere je najdôležitejšie zateplenie: kvalitné izolácie stien, stropov či strechy, ale aj dobré okná, dvere a funkčný ventilačný systém. „Ak sa pozriete na strechu cez zimu a sneh sa na nej udrží dlhšie, obvykle to značí dobrú izoláciu. Tam, kde sneh rýchlo zmizne, teplo uniká a vy tým pádom platíte viac,“ upozorňuje odborník.

Kvalitné zateplenie nielenže znižuje náklady na kúrenie, ale zároveň môže predĺžiť životnosť vašej stavby. Pri novostavbách sa už s dôkladným zateplením počíta automaticky, pri starších domoch je občas potrebné doplniť zateplenie dodatočne. Rozdiel v mesačných nákladoch na vykurovanie môže byť priam dramatický, ak porovnáte dobre izolovaný dom s domom, ktorý prepúšťa teplo cez steny a strechu.

Termokamera vám ukáže skryté slabiny

Možno si hovoríte, že váš dom je v poriadku. Ale úniky tepla sa často odohrávajú na miestach, kde by ste ich nečakali. Pre lepšie zistenie reálnej situácie pomôže termokamera. Podľa odborníkov ju nájdete v obchodoch s výpočtovou technikou, prípadne v špecializovaných predajniach, a nie je ani zďaleka taká drahá, ako by ste čakali. Ak si ju kúpite alebo požičiate, rýchlo zistíte, kde dom najviac „prefukuje“ alebo aké steny sú najchladnejšie.

Pri termovízii sa slabé miesta zobrazujú červenou farbou (najväčší únik tepla) a studené oblasti, kde sa môže tvoriť pleseň, sú skôr modré. Laik zvládne základné merania bez problémov, stačí si dobre naštudovať návod. Vďaka termokamere získate jasnú predstavu o tom, do ktorých častí domu sa oplatí investovať v rámci zateplenia.

Priemerná spotreba peliet: Čo hovorí prax?

Jednou z najväčších otázok ľudí, ktorí premýšľajú nad vykurovaním peletami, je: Ako dlho vydrží tona peliet? Odpoveď závisí od viacerých premenných – veľkosti nehnuteľnosti, kvality jej zateplenia, vonkajších teplôt či spôsobu, akým využívate vykurovací systém (napríklad, či vykurujete na vyššie teploty alebo či kúrite nepretržite).

Odborníci sa však zhodujú, že jedna tona drevených peliet vystačí zhruba na 1,2 mesiaca priemernej prevádzky v rodinnom dome. Samozrejme, ak je vonku mimoriadne chladno alebo ak chcete mať doma tropické podmienky, spotreba stúpa. Naopak, v prechodnom období alebo v domoch s nadštandardným zateplením dokáže tona vydržať aj o niečo dlhšie.

V rámci testu, ktorý realizoval tím expertov, sa ukázalo, že 18-kilový balík drevených peliet vydrží pri priemernej potrebe tepla spravidla 12 – 24 hodín. Ide však len o orientačný údaj, pretože výsledok ovplyvňuje aj konkrétny model kotla a to, ako intenzívne chcete vykurovať.

Ako kúriť peletami?

Výber a kvalita peliet

Rovnako ako pri kotli, ani pri nákupe samotných peliet sa neoplatí šetriť za každú cenu. Kvalita peliet závisí od typu dreva, obsahu vlhkosti a od výrobného procesu. Pri prehliadaní obalov si môžete všimnúť certifikácie ako ENplus alebo DIN plus. Tieto označenia garantujú, že pelety boli vyrobené podľa prísnych noriem a budú sa vyznačovať nízkym obsahom popola a výbornou výhrevnosťou.

„Ak chcete kúpiť pelety lacnejšie, skúste si ich zaobstarať mimo hlavnej vykurovacej sezóny, čiže ideálne na jar. Vtedy bývajú ceny priaznivejšie,“ radí expert. Mnoho predajcov dokonca ponúka zľavy za väčší odber, čo môže byť zaujímavé riešenie, ak máte dostatok priestoru na skladovanie.

Nezabúdajte na praktické tipy

Skladovanie peliet : Udržujte ich v suchu a chráňte ich pred vlhkosťou. Navlhnuté pelety môžu mať nižšiu výhrevnosť a môžu spôsobovať problémy v automatizovanom podávaní.

: Udržujte ich v suchu a chráňte ich pred vlhkosťou. Navlhnuté pelety môžu mať nižšiu výhrevnosť a môžu spôsobovať problémy v automatizovanom podávaní. Pravidelný servis : Aj najlepší kotol potrebuje z času na čas kontrolu a údržbu. Vyhnete sa tak výpadkom počas zimných mesiacov a predĺžite životnosť zariadenia.

: Aj najlepší kotol potrebuje z času na čas kontrolu a údržbu. Vyhnete sa tak výpadkom počas zimných mesiacov a predĺžite životnosť zariadenia. Porovnanie nákladov : Ešte pred kúpou kotla alebo výmenou systému si urobte prehľad, aká je priemerná cena elektriny, plynu, peliet či kusového dreva vo vašej lokalite. Len tak zistíte, či sa vám investícia skutočne vyplatí.

: Ešte pred kúpou kotla alebo výmenou systému si urobte prehľad, aká je priemerná cena elektriny, plynu, peliet či kusového dreva vo vašej lokalite. Len tak zistíte, či sa vám investícia skutočne vyplatí. Vplyv na životné prostredie: Pelety sa považujú za ekologické palivo, pretože sú vyrobené z drevného odpadu. Pri ich spaľovaní vzniká omnoho menej emisií CO₂, než pri fosílnych palivách.

Lepšia budúcnosť vďaka kvalitnému kotlu a správnemu palivu

Vykurovanie drevenými peletami môže predstavovať cestu, ako si doma dopriať teplo, šetriť náklady a zároveň byť šetrnejší k prírode. Tona peliet dokáže pokryť vykurovanie domácnosti na niečo vyše jedného mesiaca, ale konečný výsledok výrazne ovplyvní kvalita kotla, stav vášho domu a vonkajšie teploty.

Autor videa, Česká peleta, vo svojich materiáloch a na kanáli YouTube.com zároveň ukazuje, aké jednoduché je manipulovať s peletami a aké výhody prinášajú v porovnaní s klasickým drevom či uhlím. Ak teda uvažujete o novom spôsobe kúrenia alebo potrebujete vylepšiť svoj starší systém, skúste zvážiť výhody peletového vykurovania. Pri vhodnej kombinácii kvalitného kotla, dostatočnej izolácie a starostlivého skladovania peliet môžete byť príjemne prekvapení, o koľko sa vám znížia účty a zjednoduší prevádzka vykurovania.