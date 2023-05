Kľúč k úspechu počas rekonštrukcie bytu je jednoduchý: Dbajte na výber kvalitných okien

Rekonštrukcia bytu je záležitosť, ktorá si vyžaduje nielen dostatok času a finančných prostriedkov, ale aj dôkladné plánovanie a premyslený výber materiálov. Jedným z najdôležitejších aspektov pri rekonštrukcii je výmena starých okien za nové. Tie by mali byť kvalitné a energeticky úsporné. Spoločne sa pozrieme na to, prečo by ste mali začať rekonštrukciu práve oknami a ako si vybrať tie správne.

Dôvodov, prečo začať rekonštrukciu bytu výmenou okien, je niekoľko. Staré okná sú často zdrojom nepríjemného prievanu, hluku a zvýšenej energetickej náročnosti. Výmenou okien za nové, kvalitné a energeticky úsporné môžete výrazne zlepšiť komfort bývania a ušetriť na nákladoch za energie.

Výmena okien je jednoduchším procesom ako napríklad kompletná rekonštrukcia interiéru, čiže sa dá realizovať rýchlejšie a bez väčších komplikácií. Nové okná vám tiež poskytnú lepšiu zvukovú a tepelnú izoláciu, čo je dôležité nielen pre váš komfort, ale aj pre hodnotu nehnuteľnosti.

Tieto faktory by ste mali brať do úvahy

Viete však, ako si vybrať správne okná? Pri ich výbere je potrebné zohľadniť niekoľko faktorov, ako je materiál, typ skla, dizajn a, samozrejme, cena. Na trhu nájdete rôzne typy okien, v dôsledku čoho je dôležité zvoliť si tie, ktoré budú pre váš byt či dom najvýhodnejšie.

Jedným z najobľúbenejších typov okien sú plastové. Majú mnoho výhod, medzi ktoré patrí napríklad vysoká izolačná schopnosť, zvuková ochrana a ľahká údržba. Zabúdať nesmieme na to, že tento druh okien je dostupný v rôznych farebných prevedeniach a tvaroch, čo znamená, že si môžete vybrať také, ktoré sa do vašej nehnuteľnosti hodia najviac.

Foto: Ekoprofil

V prípade, že hľadáte okná s vysokou energetickou efektívnosťou, mali by ste zvážiť investíciu do okien s trojsklom. Tento typ disponuje tromi sklenenými doskami, ktoré zvyšujú izolačnú schopnosť a tým aj úsporu energií. Okná s trojsklom sú tiež veľmi efektívne pri zamedzovaní prenikania zvuku.

Pri výbere okien na rekonštrukciu je dôležité dbať na ich veľkosť a umiestnenie. Mali by byť dostatočne veľké, aby umožnili prísun svetla a vzduchu do interiéru, no tiež by mali ladiť s exteriérom a interiérom.

Výmena starých okien za nové so sebou prináša mnoho benefitov. Hoci sa vám môže zdať, že ide o zbytočnú investíciu, opak je pravdou. Všetky druhy okien majú svoju životnosť a časom sa opotrebúvajú. To znamená, že nemusia byť také spoľahlivé ako v čase, kedy ste ich kupovali. Vďaka výmene okien sa tak vyhnete možným komplikáciám, ktoré by vás v budúcnosti mohli stáť ešte viac.

