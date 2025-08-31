Kedysi obyčajná kaša pre chudobných, dnes národný poklad. Tajomstvo írskeho colcannonu vás prekvapí

Každý národ má svoj pokrm, ktorý v sebe nesie kus histórie, tradícií a aj dávku národnej hrdosti. V Írsku je týmto jedlom colcannon – jednoduchá, no nesmierne sýta zmes zemiakov a zeleniny. Na prvý pohľad ide o obyčajnú zemiakovú kašu so zeleninou, no pre Írov má oveľa hlbší význam. Ako sa z jedla, ktoré vzniklo z biedy a nedostatku, stala kulinárska pýcha celého ostrova?
Ako sa zemiaky dostali do Írska
Keď sa na konci 16. storočia objavili v Európe zemiaky, málokto tušil, že práve Írsko si ich osvojí viac než ktorákoľvek iná krajina. Boli to roľníci, ktorí ich začali pestovať na chudobných a kamenistých pôdach, kde iné plodiny nedokázali rásť. Zemiaky sa rýchlo stali základom každodenného jedálnička, pretože boli lacné, výživné a dostupné takmer každému.
Colcannon vznikol ako sýte jedlo, ktoré dokázalo nasýtiť aj veľkú rodinu bez drahých surovín. Stačilo pár uvarených zemiakov, trocha kapusty či kelu a trochu mlieka. Keď sa podarilo pridať aj kúsok slaniny, bol to pre domácich malý sviatok.
Zemiaky ako dar i pohroma
Zemiaky sa stali pre Írsko natoľko dôležitou plodinou, že počas veľkého zemiakového hladomoru v 19. storočí ich nedostatok spôsobil obrovskú tragédiu. Hlad, choroby a masová emigrácia poznamenali celú krajinu. Napriek tomu colcannon prežil ako symbol odolnosti a pripomienka toho, že aj z mála sa dá pripraviť chutné jedlo.
Viac než len jedlo: tradícia a symbolika
Colcannon nie je iba príloha. Pre Írov je to jedlo späté s rodinnými zvykmi a sviatkami. Zvlášť významné miesto mal počas starého Halloweenu, ktorý mal v minulosti iný charakter než jeho dnešná komerčná podoba. Do misy s colcannonom sa vkladali malé predmety – prsteň predpovedal skorú svadbu, minca bohatstvo, a iné drobnosti symbolizovali šťastie alebo zmenu v živote. Takto sa jedlo stávalo súčasťou veštenia a osláv.
Rôzne chute v rôznych kútoch Írska
Recept na colcannon sa mení podľa regiónu. Niekde sa pridáva viac kapusty, inde zasa kel, niekde jarná cibuľka alebo dokonca chrumkavá slaninka. Vždy však platí, že základom sú uvarené zemiaky rozpučené s maslom a horúcim mliekom, ktoré sa premiešajú so zeleninou. Výsledok musí byť krémový, ale zelenina by mala zostať jemne chrumkavá, aby dodala jedlu charakter.
Dnes colcannon nájdete v každej tradičnej írskej krčme či reštaurácii. Podáva sa ako príloha k dusenému hovädziemu, jahňaciemu gulášu alebo sa konzumuje samostatne s kúskom chleba. Hoci ide o jednoduchý recept, kuchári hovoria, že pripraviť dokonalý colcannon je skúškou ich zručností – dôležitá je správna konzistencia, jemnosť a vyvážená chuť.
Colcannon v kultúre
Zaujímavosťou je, že colcannon sa dostal aj do írskej hudby a poézie. Existuje tradičná pieseň s rovnakým názvom, v ktorej sa spomína detstvo, rodinné spomienky a vôňa čerstvo pripraveného jedla. Aj to dokazuje, že colcannon nie je iba pokrm, ale kus identity a kultúrneho dedičstva.
Recept na pravý írsky colcannon
Chcete si ho pripraviť aj doma? Postup je jednoduchý:
- Uvarte zemiaky v osolenej vode do mäkka.
- Sceďte ich a roztlačte s kúskom masla a horúcim mliekom na jemné pyré.
- Do zmesi pridajte sparenú alebo na jemno nakrájanú kapustu či kel.
- Primiešajte jarnú cibuľku, podľa chuti aj kúsky opečenej slaniny.
- Dochutíme soľou a čiernym korením.
Výsledok je krémová kaša so štruktúrou zeleniny, ktorá zasýti a zahreje. Môžete ju podávať samostatne alebo ako prílohu k mäsu.
Colcannon je dôkazom toho, že aj z jednoduchých surovín môže vzniknúť jedlo, ktoré prežije stáročia a stane sa súčasťou národnej hrdosti. Pre Írov je symbolom pokory, rodinného spojenia a tradícií, ktoré si prenášajú z generácie na generáciu.