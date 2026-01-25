Keď vonku prituhne. Pomáha prikurovanie sviečkami ako vo Fínsku, alebo ide o riskantný experiment?

Hľadanie úspor za vykurovanie vedie mnohých ľudí k rôznym experimentom a alternatívam. Jednou z nich je zapálenie viacerých sviečok, ktoré majú okrem dekoratívneho účelu aj mierne hriať. V severských krajinách sú sviečky používané pomerne často, čo niektorých ľudí motivuje myslieť si, že môžu pomôcť aj ako doplnkový zdroj tepla.
Ako to teda je v skutočnosti? Dokážu sviečky reálne zvýšiť teplotu v domácnosti? A kde sa končí romantika a začína riziko?
Sviečky teplo skutočne vytvárajú – ale málo
Sviečka funguje na princípe spaľovania vosku. Horenie vždy produkuje teplo aj oxid uhličitý. Tepelný výkon jednej čajovej sviečky sa pohybuje približne okolo 30 až 40 wattov, väčšia dekoračná sviečka môže mať výkon okolo 50 až 80 wattov.
To je pravdivý údaj — avšak v praxi to znamená, že:
- jediná sviečka nezahreje miestnosť
- viacero sviečok dokáže ohriať len bezprostredné okolie, nie celý priestor
Aby ste dosiahli teplo porovnateľné s malým elektrickým ohrievačom, museli by ste zapáliť desiatky sviečok, čo je nepraktické aj veľmi nebezpečné.
Prečo sa môže zdať, že sviečky „hrejú viac“ než v skutočnosti
Psychologický efekt hrá obrovskú rolu. Teplé svetlo plameňov spôsobuje, že mozog si miestnosť spája s teplom, aj keď reálne ide len o minimálne zvýšenie teploty.
Dojem môže byť silný, ale merateľný efekt je iba lokálny a veľmi obmedzený.
DIY sviečkové ohrievače fungujú len obmedzene
Na internete sa šíria návody, ako položiť čajové sviečky pod obrátený terakotový kvetináč, čím sa teplo „zachytí“ a ďalej sála.
Fakty sú tieto:
- Terakotový črepník sa skutočne vie zahriať a teplo sála do okolia.
- Nevzniká tým však žiadne dodatočné teplo — stále ide len o výkon samotných sviečok.
- Ohrievač nedokáže zvýšiť teplotu v miestnosti viac, než by zdvihol jednoduchý zväzok sviečok bez črepníka.
- Nejde o plnohodnotný zdroj tepla, len o redistribúciu toho, čo sviečky už vytvárajú.
Používať takýto ohrievač v interiéri vo väčšom množstve neprináša reálne úspory, skôr zvyšuje riziká.
Zdravotné riziká pri pálení sviečok
Toto je oblasť, kde je potrebné byť úplne presný:
1. Spaľovanie spotrebúva kyslík
V malej, zle vetranej miestnosti môže väčšie množstvo sviečok znižovať koncentráciu kyslíka. Vetranie je nevyhnutné.
2. Vzniká oxid uhličitý a drobné častice
Niektoré lacné sviečky môžu pri horení produkovať viac sadzí a prchavých látok, čo môže byť problém najmä pre alergikov a astmatikov.
3. Vetranie ochladzuje miestnosť
Ak musíme viackrát otvoriť okno, aby sme doplnili vzduch, akýkoľvek tepelný efekt sviečok sa znižuje až ruší.
Riziko požiaru je najväčší problém
Vykurovanie sviečkami je nebezpečné predovšetkým preto, že:
- otvorený plameň môže zapáliť okolité predmety
- terakotový ohrievač sa vyhreje na veľmi vysokú teplotu
- sviečky sa nesmú nechávať bez dozoru
- celkový počet zdrojov ohňa pri pokuse „prikurovať“ rastie
Preto sviečky nie sú doporučované ako spôsob zvyšovania teploty v domácnosti.
Kedy má použitie sviečok zmysel?
- Ako zdroj svetla pri výpadku prúdu
- Pre atmosféru a pocit útulnosti
- Na mierne zohriatie malej zóny tesne pri plameni
- Vo vonkajších priestoroch alebo v skleníkoch, kde sa kedysi používali najmä na ochranu rastlín pri miernych mrazoch
Na reálne vykurovanie domov však sviečky nestačia.
Verdikt: Je to dobrý nápad?
Nie ako spôsob vykurovania.
Áno ako atmosférický doplnok.
Sviečky vytvárajú teplo, ale málo. Nie sú schopné výrazne zvýšiť teplotu v miestnosti, nie sú ekonomicky výhodné a nesú so sebou bezpečnostné aj zdravotné riziká.
Najlepšie je teda používať ich na to, čo vedia najlepšie — priniesť domovu pocit tepla, pohody a svetla počas dlhých zimných večerov.