Kapustová cmunda zo 100-ročnej úspornej kuchárky: Chutnejšia než klasický zemiakový plackový recept!

Chcete sa najesť sýto, chutne a pritom neutratiť veľa peňazí? Skúste kapustovú špecialitu, ktorú pripravovali už naše staré mamy a ktorá má svoje miesto v tradičnej úspornej kuchyni.
Jednoduchá kuchyňa našich predkov
V minulosti sa varilo skromne, hospodárne a často z toho, čo bolo práve doma. Jedálniček bol síce jednoduchý, no mal svoju logiku – zasýtiť celú rodinu za minimum peňazí.
Počas pracovného týždňa dominovali najmä polievky. Tie sa pripravovali z dostupných surovín, ako boli zemiaky, krupica, strukoviny, sušené huby, bylinky alebo sezónna zelenina.
Každý región mal svoje typické jedlo. Na Morave bola obľúbená kapustnica, v južných Čechách sa varila kulajda a v Krkonošiach kyselo. Aby bolo jedlo sýtejšie, k polievke sa často podával ražný chlieb.
Veľkej obľube sa tešili aj jedlá „z jedného hrnca“, napríklad šunkofleky, lepenica, knedľa s vajcom, rezance s makom či ovocné knedle.
Mäso najmä cez víkend
Víkendy boli z gastronomického hľadiska pestrejšie. Pripravovali sa zložitejšie a výdatnejšie jedlá, často s mäsom, ak bolo k dispozícii, alebo sladké pokrmy.
Objavovali sa aj hustejšie polievky zahustené cestovinou, krúpami či zátrepkou.
Na prelome 19. a 20. storočia sa v kuchyni začala presadzovať biela múka. Bola jemnejšia a chutnejšia, a naše babičky z nej dokázali vykúzliť výborné koláče.
Medzi najobľúbenejšie patrili šišky, bábovky a buchty. Hovorí sa, že naši predkovia jedli jednoduchšie než my dnes a ich priemerný denný príjem bol približne 2500 kcal.
Staré kuchárky tak môžu byť inšpiráciou nielen pre peňaženku, ale aj pre ľahší jedálniček.
Kapustové placky zo Zlatej úspornej kuchárky
Vybrali sme pre vás sýte kapustové placky zo Zlatej úspornej kuchárky od Anuše Kejřovej (1874 – 1926). Ide o jednoduché, šťavnaté a chutné jedlo, ktoré spoľahlivo zaženie hlad.
Postup prípravy nájdete aj vo videu:
Kapustová cmunda z čias prvej republiky – postup
Očistenú kapustu rozdeľte na štvrtiny a vložte do hrnca s osolenou vriacou vodou. Varte maximálne desať minút, aby zostala pevná. Potom ju nechajte odkvapkať v sitku alebo na papierovej utierke a nasekajte nadrobno.
Starší rožok nakrájajte na plátky, zalejte mliekom a nechajte nasiaknuť. Medzitým si na panvici osmažte najemno nasekanú menšiu cibuľu. Kúsok slaniny nakrájajte nadrobno.
Do misy s kapustou pridajte slaninu, vajce, namočený rožok a opečenú cibuľu. Ochuťte soľou, mletým čiernym korením a novým korením. Zmes zahustite strúhankou tak, aby sa z nej dali tvarovať placky.
Vytvarované placky obaľte v hladkej múke a opečte na bravčovej masti dozlatista. Hotové jedlo polejte rozpusteným maslom, ktoré mu dodá jemnosť a šťavnatosť.
Lacné jedlo aj pohostenie pre návštevu
Kapustové karbanátky môžete podávať ako hlavné jedlo na obed alebo večeru – napríklad s varenými zemiakmi a tatárskou omáčkou.
Výborne chutia aj so zeleninovým šalátom. Rovnako dobre poslúžia ako drobné pohostenie k pivu či vínu, čo ocení každá návšteva.