Jakutsk hlási teploty pod –60 °C. Ako sa žije v najchladnejšom veľkomeste sveta?

Jakutsk
Jakutsk Foto: www.shutterstock.com

Kým v Európe ľudia bojujú už s niekoľkými stupňami pod nulou, v Jakutsku by si takú „zimu“ sotva všimli. Toto mesto, ktoré je hlavným centrom republiky Sacha (Jakutsko), patrí medzi najchladnejšie obývané oblasti na svete. Zimy tu trvajú väčšinu roka a teploty sa pravidelne prepadávajú hlboko pod –40 °C. Počas najtuhších mrazov sa teplota pohybuje medzi –50 až –55 °C, čo je v miestnych podmienkach úplne bežné.

Vo videu si môžeš pozrieť, ako prebieha každodenný život v extrémnom sibírskom chlade — od obliekania sa, cez fungovanie mesta v zime až po to, ako ľudia zvládajú mraziace teploty pri obyčajných denných aktivitách.

Napriek extrémom tu žije viac než 300-tisíc ľudí, ktorí vedú obyčajné životy — pracujú, študujú, vychovávajú deti, nakupujú a stretávajú sa s priateľmi. Ich každodennosť však vyžaduje úplne iný spôsob fungovania, než na aký sme zvyknutí v miernych oblastiach.

Mesto vybudované na večne zamrznutej pôde

Jakutsk stojí na permafroste, trvalo zamrznutej pôde, ktorá siaha hlboko pod povrch. Aby sa zabránilo roztápaniu podložia a poškodeniu stavieb, väčšina budov je postavená na pilotách, ktoré udržujú teplotný odstup medzi domom a zemou.

Aj mestská infraštruktúra je prispôsobená mrazom:

  • vodovodné potrubia sú vedené nad zemou, aby boli prístupné a chránili sa pred zamrznutím
  • motor áut sa v zime takmer nevypína, pretože po ochladení by sa často nedal znova naštartovať
  • kúrenie funguje nepretržite, bez prestávky od jesene do jari

Zima tu začína už v októbri a vo väčšine rokov trvá do konca mája.

Ako vyzerá bežný deň v extrémnych mrazoch?

Videá a blogy, ktoré zachytávajú život v Jakutsku, často ukazujú silný kontrast: zatiaľ čo vonku vládne surový mráz, v panelákových bytoch je príjemná teplota okolo 20 °C.

Ráno tu nezačína šálkou kávy. Prvou starosťou je kontrola kúrenia — jeho výpadok by mohol spôsobiť zamrznutie potrubia a vážne škody.

Obliekanie trvá dlhšie než samotná cesta

Pred odchodom von sa každý musí obliecť do niekoľkých vrstiev:

  • hrubé nohavice a spodné termooblečenie
  • viacero vrstiev na telo
  • páperová bunda
  • kožušinové alebo špeciálne zimné topánky
  • nákrčník a kukla zakrývajúca takmer celý tvár
  • kvalitné rukavice, bez ktorých by mohol človek dostať omrzliny už po pár minútach

Mobilné telefóny v takýchto teplotách často zamŕzajú a vypínajú sa už po pár minútach používania.

Deti však vyrastajú v týchto podmienkach odmala, a tak berú mráz ako súčasť života. Aj pri –30 či –35 °C sa cez deň hrajú vonku, stavajú snehové pevnosti alebo sa šmýkajú na zamrznutých plochách.

Kde sa stretávajú mladí? Nákupné centrá sú druhým domovom

Kvôli extrémnemu počasiu majú nákupné centrá v Jakutsku obrovský význam. Sú teplé, bezpečné a slúžia ako hlavný priestor na stretávanie:

  • nachádzajú sa tu šatne, kde si ľudia odkladajú svoje páperové bundy a vrstvy oblečenia
  • sú tu reštaurácie, kaviarne, detské herne, kiná aj obchody
  • mládež tu trávi čas bezpečne a bez rizika omrzlín

Vonku sa každý zdržiava len tak dlho, ako je nevyhnutné.

Zima sa tu neprežíva z týždňa na týždeň, ale plánuje sa dopredu

Domácnosti sa na zimu pripravujú s takmer rituálnou dôkladnosťou. Ešte pred príchodom silných mrazov sa kontroluje:

  • tesnenie okien
  • stav zásob potravín
  • funkčnosť kúrenia

Čerstvé ovocie a zelenina sú drahšie, pretože musia precestovať obrovské vzdialenosti. Miestne trhy ponúkajú najmä ryby a koňské mäso, ktoré sa dobre skladujú.

Balkóny sa v zime bežne používajú ako prirodzené mrazničky — mäso či ryby tu vydržia celé mesiace bez rizika skazenia.

Ako vnímajú extrémnu zimu samotní obyvatelia?

Z rozhovorov s miestnymi vyplýva, že názory na život v Jakutsku sa líšia:

  • Niektorí uznávajú, že extrémne teploty sú vyčerpávajúce, najmä pre rodičov s malými deťmi.
  • Iným sa zima páči, vraj vytvára pocit pokoja a útulnosti.
  • Ľudia, ktorí tu žijú celý život, sú na zimu zvyknutí a tvrdia, že by nemenili. Stabilné počasie im vyhovuje viac než nepredvídateľné výkyvy v iných oblastiach sveta.

Napriek mrazom tu život plynie pokojne. Obyvatelia oslavujú sviatky, schádzajú sa s priateľmi, udržiavajú tradície a dokonca sa venujú aj otužovaniu v ľadovej vode, ktoré je v regióne veľmi rozšírené.

Jakutsk je dôkazom, že človek sa dokáže prispôsobiť aj extrémom

Aj v prostredí, kde sa dych počas pár sekúnd mení na ľadové kryštáliky, dokážu ľudia žiť plnohodnotné životy. Mráz je tu súčasťou identity mesta – nie nepriateľom, ale realitou, ktorá formuje každodennosť.

V Jakutsku platí jednoduché pravidlo:
Zimu nemôžete poraziť, ale môžete sa s ňou naučiť žiť.

A tunajší obyvatelia to zvládajú s obdivuhodnou samozrejmosťou.

