Jakutsk hlási teploty pod –60 °C. Ako sa žije v najchladnejšom veľkomeste sveta?

Kým v Európe ľudia bojujú už s niekoľkými stupňami pod nulou, v Jakutsku by si takú „zimu“ sotva všimli. Toto mesto, ktoré je hlavným centrom republiky Sacha (Jakutsko), patrí medzi najchladnejšie obývané oblasti na svete. Zimy tu trvajú väčšinu roka a teploty sa pravidelne prepadávajú hlboko pod –40 °C. Počas najtuhších mrazov sa teplota pohybuje medzi –50 až –55 °C, čo je v miestnych podmienkach úplne bežné.
Vo videu si môžeš pozrieť, ako prebieha každodenný život v extrémnom sibírskom chlade — od obliekania sa, cez fungovanie mesta v zime až po to, ako ľudia zvládajú mraziace teploty pri obyčajných denných aktivitách.
Napriek extrémom tu žije viac než 300-tisíc ľudí, ktorí vedú obyčajné životy — pracujú, študujú, vychovávajú deti, nakupujú a stretávajú sa s priateľmi. Ich každodennosť však vyžaduje úplne iný spôsob fungovania, než na aký sme zvyknutí v miernych oblastiach.
Mesto vybudované na večne zamrznutej pôde
Jakutsk stojí na permafroste, trvalo zamrznutej pôde, ktorá siaha hlboko pod povrch. Aby sa zabránilo roztápaniu podložia a poškodeniu stavieb, väčšina budov je postavená na pilotách, ktoré udržujú teplotný odstup medzi domom a zemou.
Aj mestská infraštruktúra je prispôsobená mrazom:
- vodovodné potrubia sú vedené nad zemou, aby boli prístupné a chránili sa pred zamrznutím
- motor áut sa v zime takmer nevypína, pretože po ochladení by sa často nedal znova naštartovať
- kúrenie funguje nepretržite, bez prestávky od jesene do jari
Zima tu začína už v októbri a vo väčšine rokov trvá do konca mája.
Ako vyzerá bežný deň v extrémnych mrazoch?
Videá a blogy, ktoré zachytávajú život v Jakutsku, často ukazujú silný kontrast: zatiaľ čo vonku vládne surový mráz, v panelákových bytoch je príjemná teplota okolo 20 °C.
Ráno tu nezačína šálkou kávy. Prvou starosťou je kontrola kúrenia — jeho výpadok by mohol spôsobiť zamrznutie potrubia a vážne škody.
Obliekanie trvá dlhšie než samotná cesta
Pred odchodom von sa každý musí obliecť do niekoľkých vrstiev:
- hrubé nohavice a spodné termooblečenie
- viacero vrstiev na telo
- páperová bunda
- kožušinové alebo špeciálne zimné topánky
- nákrčník a kukla zakrývajúca takmer celý tvár
- kvalitné rukavice, bez ktorých by mohol človek dostať omrzliny už po pár minútach
Mobilné telefóny v takýchto teplotách často zamŕzajú a vypínajú sa už po pár minútach používania.
Deti však vyrastajú v týchto podmienkach odmala, a tak berú mráz ako súčasť života. Aj pri –30 či –35 °C sa cez deň hrajú vonku, stavajú snehové pevnosti alebo sa šmýkajú na zamrznutých plochách.
Kde sa stretávajú mladí? Nákupné centrá sú druhým domovom
Kvôli extrémnemu počasiu majú nákupné centrá v Jakutsku obrovský význam. Sú teplé, bezpečné a slúžia ako hlavný priestor na stretávanie:
- nachádzajú sa tu šatne, kde si ľudia odkladajú svoje páperové bundy a vrstvy oblečenia
- sú tu reštaurácie, kaviarne, detské herne, kiná aj obchody
- mládež tu trávi čas bezpečne a bez rizika omrzlín
Vonku sa každý zdržiava len tak dlho, ako je nevyhnutné.
Zima sa tu neprežíva z týždňa na týždeň, ale plánuje sa dopredu
Domácnosti sa na zimu pripravujú s takmer rituálnou dôkladnosťou. Ešte pred príchodom silných mrazov sa kontroluje:
- tesnenie okien
- stav zásob potravín
- funkčnosť kúrenia
Čerstvé ovocie a zelenina sú drahšie, pretože musia precestovať obrovské vzdialenosti. Miestne trhy ponúkajú najmä ryby a koňské mäso, ktoré sa dobre skladujú.
Balkóny sa v zime bežne používajú ako prirodzené mrazničky — mäso či ryby tu vydržia celé mesiace bez rizika skazenia.
Ako vnímajú extrémnu zimu samotní obyvatelia?
Z rozhovorov s miestnymi vyplýva, že názory na život v Jakutsku sa líšia:
- Niektorí uznávajú, že extrémne teploty sú vyčerpávajúce, najmä pre rodičov s malými deťmi.
- Iným sa zima páči, vraj vytvára pocit pokoja a útulnosti.
- Ľudia, ktorí tu žijú celý život, sú na zimu zvyknutí a tvrdia, že by nemenili. Stabilné počasie im vyhovuje viac než nepredvídateľné výkyvy v iných oblastiach sveta.
Napriek mrazom tu život plynie pokojne. Obyvatelia oslavujú sviatky, schádzajú sa s priateľmi, udržiavajú tradície a dokonca sa venujú aj otužovaniu v ľadovej vode, ktoré je v regióne veľmi rozšírené.
Jakutsk je dôkazom, že človek sa dokáže prispôsobiť aj extrémom
Aj v prostredí, kde sa dych počas pár sekúnd mení na ľadové kryštáliky, dokážu ľudia žiť plnohodnotné životy. Mráz je tu súčasťou identity mesta – nie nepriateľom, ale realitou, ktorá formuje každodennosť.
V Jakutsku platí jednoduché pravidlo:
Zimu nemôžete poraziť, ale môžete sa s ňou naučiť žiť.
A tunajší obyvatelia to zvládajú s obdivuhodnou samozrejmosťou.