Jadrové elektrárne pre éru umelej inteligencie. Google, Amazon aj Microsoft si stavajú vlastné atómové zdroje

Raketový rast umelej inteligencie v posledných rokoch výrazne zvýšil energetickú záťaž na globálnu infraštruktúru. Tréning veľkých modelov a ich následná prevádzka si vyžadujú také množstvo elektriny, že tradičné zdroje prestávajú stačiť. Preto sa čoraz častejšie hovorí o prechode na stabilné nízkouhlíkové zdroje, medzi ktoré patrí jadrová energia, najmä v podobe malých modulárnych reaktorov (SMR).
Energetická spotreba rastie rýchlejšie než očakávania
Podľa Medzinárodnej energetickej agentúry dosiahla spotreba elektriny v dátových centrách, kryptomenovej ťažbe a sieťovej infraštruktúre v roku 2022 približne 460 TWh, čo predstavovalo okolo dvoch percent svetovej spotreby.
Projekcie do roku 2026 počítajú so spotrebou na úrovni 620 až 1 050 TWh, v závislosti od tempa rozvoja umelej inteligencie a ďalších výpočtovo náročných technológií. Ide o realistické scenáre, ktoré sa opierajú o potvrdené dáta a aktuálny vývoj.
AI dotazy sú energeticky intenzívnejšie než bežné vyhľadávanie
Analytické odhady ukazujú, že dopyty smerované na veľké jazykové modely môžu byť niekoľkonásobne náročnejšie na energiu než klasické internetové vyhľadávanie.
- bežný internetový dopyt spotrebuje približne 0,3 Wh
- dopyt na rozsiahly AI model sa často pohybuje okolo 2 – 3 Wh
Hoci ide o odhady, rozdiel medzi tradičným vyhľadávaním a generatívnou AI je odborne potvrdený a technologicky logický: modely pracujú s oveľa väčším množstvom výpočtov.
Prečo sa pozornosť obracia k jadrovej energii
Moderné dátové centrá potrebujú nepretržitý, stabilný a spoľahlivý zdroj elektriny. Obnoviteľné zdroje síce dokážu veľkú časť dopytu pokryť, no ich výkon kolíše a bez obrovských batériových úložísk nie je možné zabezpečiť hladkú prevádzku.
Jadrová energia ponúka dve kľúčové výhody:
- stabilitu — poskytuje konštantný výkon 24 hodín denne
- nízku uhlíkovú stopu — pri prevádzke nevytvára CO₂
Najväčší záujem dnes vzbudzujú malé modulárne reaktory (SMR), ktoré môžu byť vyrábané sériovo, rýchlejšie inštalované a umiestnené bližšie k energeticky náročným prevádzkam.
Prvé projekty modulárnych reaktorov pre dátové centrá
Niekoľko veľkých prevádzkovateľov dátových centier už oznámilo partnerstvá s vývojármi SMR technológií.
Cieľom týchto projektov je:
- vybudovať vlastné zdroje elektriny v blízkosti dátových centier
- znížiť závislosť od preťažených rozvodných sietí
- zabezpečiť si dlhodobú nízkouhlíkovú energiu
Niektoré plánované projekty počítajú s uvedením prvých reaktorov do prevádzky v 30. rokoch tohto storočia. Konkrétne termíny a výkony sa môžu líšiť, no trend je jednoznačný – dátová infraštruktúra smeruje k vlastným stabilným zdrojom energie.
Výskum jadrovej fúzie získava nové impulzy
Okrem štiepenia sa rozvíja aj výskum jadrovej fúzie – technológie, ktorá je považovaná za potenciálny zdroj takmer neobmedzenej čistej energie.
Fúzia je stále vo fáze experimentov, ale v posledných rokoch výrazne pokročila vďaka:
- pokrokom v materiálových technológiách
- lepšiemu meraniu a riadeniu plazmy
- využívaniu pokročilých algoritmov a umelej inteligencie pri modelovaní reakcií
Hoci komerčná fúzna elektráreň zatiaľ neexistuje, prebiehajú projekty, ktoré sa pokúšajú dosiahnuť prvú dodávku elektriny už v druhej polovici tohto desaťročia. Ide však o technologicky náročné ciele, ktoré zatiaľ nie sú garantované.
AI pomáha riešiť aj energetickú krízu, ktorú sama vytvára
Zaujímavé je, že samotná umelá inteligencia hrá čoraz väčšiu úlohu pri vývoji nových energetických technológií. Používa sa napríklad na:
- optimalizáciu návrhu jadrových reaktorov
- simulácie plazmy pri fúznych experimentoch
- efektívnejšie riadenie obnoviteľných zdrojov
- predikciu spotreby energie v dátových centrách
AI tak môže významne urýchliť aj vývoj technológií, ktoré jej v budúcnosti umožnia fungovať udržateľne.
Energetická budúcnosť AI bude závisieť od jadra
Medzinárodná energetická agentúra upozorňuje, že spotreba elektriny v dátových centrách môže do roku 2026 vzrásť o desiatky percent. Ak sa rozvoj umelej inteligencie zrýchli, tradičné energetické systémy nemusia dokázať dopyt pokryť bez nových stabilných zdrojov.
Preto sa jadrová energia – predovšetkým SMR – stáva jedným z najvážnejších kandidátov na zabezpečenie budúcnosti moderných technológií.
Najbližšie roky ukážu, či sa tieto projekty podarí úspešne realizovať. Ak áno, AI môže mať v budúcnosti k dispozícii prakticky nepretržitý nízkouhlíkový zdroj energie. Ak nie, svet čaká výrazný rast tlaku na elektrické siete a potreba hľadať alternatívne riešenia.