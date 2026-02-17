Inštalatéri majú jasno. Toto odporúčajú urobiť, aby vám počas mrazov nezamrzlo potrubie

Vodovodné potrubie je počas zimných mrazov jednou z najrizikovejších častí domu. Keď voda v trubkách zamrzne, zväčší svoj objem a môže vytvoriť tlak dostatočný na to, aby poškodil spoje alebo samotnú trubku. Výsledkom bývajú rozsiahle škody na majetku, ktoré si často vyžadujú nákladné opravy. Prevenciu pritom možno zabezpečiť niekoľkými jednoduchými, odborne overenými krokmi.
Prečo potrubie zamŕza? Fyzikálne vysvetlenie bez mýtov
Keď sa voda ochladzuje, jej hustota klesá a tesne pred bodom mrazu sa začne rozťahovať. Po premene na ľad sa jej objem zväčší približne o 9 %. Ak sa tento proces odohráva v uzavretom úseku potrubia, tlak nemá kam uniknúť – a práve tento nárast tlaku spôsobuje prasknutie trubiek.
Najčastejšie zamŕzajú úseky, ktoré:
- prechádzajú nevykurovanými priestormi (garáže, pivnice, technické miestnosti)
- sú vedené pri vonkajších stenách
- majú slabú alebo chýbajúcu izoláciu
- obsahujú miesta so stagnáciou vody (málo používané úseky)
V týchto zónach vzniká tzv. ľadová zátka – teda miesto, kde voda najrýchlejšie zamrzne a postupne zablokuje prietok.
Nechať kohútik kvapkať: prečo ide o skutočne účinnú a vedecky podloženú metódu
Počas extrémnych mrazov odporúčajú inštalatéri nechať jeden kohútik veľmi mierne otvorený. Toto odporúčanie je pravdivé a funguje, no z dôvodov, ktoré si mnohí neuvedomujú.
- Kvapkanie nebráni zamŕzaniu tým, že voda prúdi – pomalý prietok by na to nestačil.
- Skutočným dôvodom je uvoľnenie tlaku v systéme.
Ak vzniká ľadová zátka a voda sa v uzavretom úseku rozpína, otvorený kohútik poskytuje cestu, kadiaľ sa tlak môže uvoľniť. Vďaka tomu nepríde k pretlaku, ktorý by inak trubku roztrhol.
Najväčší význam má kvapkanie z batérií napojených na potrubie v najchladnejších častiach domu – napríklad v kúpeľni či kuchyni pri vonkajšej stene alebo v pivnici.
Spotreba vody je v takomto režime veľmi nízka a neporovnateľná s cenou opráv po havárii.
Tepelná izolácia: čo dokáže a čo nie
Tepelná izolácia potrubia je osvedčeným a fakticky správnym spôsobom, ako oddialiť zamrznutie vody. Treba však vedieť, že:
- izolácia nezabraňuje zamŕzaniu úplne
- iba spomaľuje ochladzovanie vody
- chráni najmä pri krátkodobých mrazoch alebo nočných poklesoch teplôt
Najčastejšie sa používajú izolačné návleky z penového polyetylénu, ktoré majú nízku tepelnú vodivosť a dobre odolávajú vlhkosti. Aby však izolácia fungovala, musí rovnomerne obopínať celú dĺžku potrubia vrátane kolien a spojov.
Izolácia je najdôležitejšia v nevykurovaných častiach domu, kde sa teplota rýchlo približuje vonkajšej – tam môže byť rozdiel medzi zamrznutím a bezpečnou prevádzkou až niekoľko hodín.
Materiály potrubí a ich reálne správanie pri mrazoch
Správanie trubiek v mraze závisí od materiálu. V článku nižšie nájdeš fakticky presné charakteristiky:
Medené potrubie
- veľmi dobre vedie teplo → rýchlo preberá chlad
- voda v ňom chladne rýchlejšie
- pri zamrznutí môže prasknúť náhle, keďže je pomerne tuhé
Plastové potrubia (PVC, viacvrstvové)
- chlad sa do nich šíri pomalšie
- riziko zamrznutia je o niečo menšie
- pri dlhodobých mrazoch môže rovnako vzniknúť ľadová zátka
PEX (sieťovaný polyetylén)
- najlepšia odolnosť proti poškodeniu mrazom
- materiál je pružný a dokáže absorbovať expanziu vody
- po rozmrazení sa väčšinou vráti do pôvodného tvaru
PEX preto patrí medzi najbezpečnejšie riešenia do oblastí s veľmi studenými zimami.
Záver: čo naozaj funguje a je technicky správne?
Aby ste minimalizovali riziko zamrznutia potrubia, odborníci jednoznačne odporúčajú:
- udržiavať v dome aspoň základnú teplotu nad bodom mraz
- dôkladne izolovať potrubia v chladných priestoroch,
- počas extrémnych mrazov nechať batériu mierne kvapkať
- zvážiť použitie PEX potrubí v rizikových častiach domu
Tieto odporúčania sú vedecky podložené, používané v praxi a zodpovedajú reálnemu správaniu materiálov a vody v mraze.