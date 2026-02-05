Hypotéka a dane v roku 2026. Jedna z mála možností, ako si domácnosti môžu reálne znížiť daň

Začiatkom roka sa ľudia na Slovensku tradične venujú daňovým priznaniam. Mnohí pritom nevedia, že ak v roku 2025 splácali hypotéku alebo iný úver na vlastné bývanie, môžu si znížiť výslednú daň prostredníctvom daňového bonusu na zaplatené úroky. Ide o jednu z mála úľav, ktorá sa v reálnych číslach prejaví výrazným znížením daňovej povinnosti.
Slovensko však na rozdiel od Česka neumožňuje odpočítať úroky priamo zo základu dane. Platí tu iný mechanizmus:
➡ daňový bonus na zaplatené úroky, ktorý funguje podobne ako bonus na dieťa – teda znižuje samotnú daň, nie základ dane.
Kto má na daňový bonus nárok
Daňový bonus na zaplatené úroky sa na Slovensku môže uplatniť iba za presne stanovených podmienok:
Podmienky pre úver
Bonus možno uplatniť pri úveroch určených na:
- kúpu bytu alebo rodinného domu
- výstavbu alebo modernizáciu nehnuteľnosti
- obnovu či rozsiahle rekonštrukcie určené na bývanie
Úver musí byť použitý na vlastné bývanie – nie na podnikanie, nie na kúpu investičnej nehnuteľnosti a nie na rekreačný objekt.
Veková podmienka
Slovenský zákon stanovuje jedno z najdôležitejších pravidiel:
➡ V čase podania žiadosti o úver musí byť dlžník mladší ako 35 rokov.
Túto podmienku musí spĺňať aspoň jeden z dlžníkov.
Príjmová podmienka
Nárok vzniká len vtedy, ak ročný príjem daňovníka neprevýši zákonom určený limit, ktorý sa každoročne upravuje.
Pre bežný rok platí, že priemerný mesačný príjem nesmie presiahnuť 1,6-násobok priemernej mzdy.
Táto podmienka má zabezpečiť, aby bonus smeroval k mladším domácnostiam s nižším alebo stredným príjmom.
Koľko si možno na Slovensku odpočítať
Aby boli informácie úplne presné:
Od roku 2024 Slovensko používa jeden model bonusu:
➡ Daňový bonus na zaplatené úroky je vo výške 50 % zo zaplatených úrokov,
➡ maximálne 400 € ročne,
➡ najviac počas piatich po sebe nasledujúcich rokov od uzavretia úveru.
Tento bonus sa vzťahuje na celú domácnosť, nie na každého partnera zvlášť.
Príklad:
Ak domácnosť zaplatí na úrokoch 1 200 € za rok:
→ 50 % je 600 €,
→ ale keďže zákonný strop je 400 €, daňovník si môže uplatniť maximálne 400 €.
Ako bonus uplatniť v praxi
Zamestnanci
- môžu požiadať zamestnávateľa o zohľadnenie bonusu v ročnom zúčtovaní
- alebo si podajú daňové priznanie sami
SZČO (živnostníci)
- bonus uvádzajú priamo v daňovom priznaní.
Aké dokumenty sú potrebné?
Banka zasiela potvrdenie o výške zaplatených úrokov za rok 2025.
Tento dokument je nutné uchovať, ale nedokladá sa automaticky – predkladá sa len na vyžiadanie Finančnej správy.
Rovnako je potrebné byť schopný preukázať:
- účel úveru
- že nehnuteľnosť slúži na bývanie
- splnenie vekovej a príjmovej podmienky pri uzavretí úveru
Kedy nárok nevzniká
Na Slovensku daňový bonus nemožno uplatniť, ak:
❌ nehnuteľnosť slúži prevažne na prenájom,
❌ ide o investičný alebo rekreačný objekt,
❌ úver nesúvisí s vlastným bývaním,
❌ dlžník nemal správny vek alebo príjem v čase podpisu úverovej zmluvy,
❌ uplynulo viac ako päť rokov od začatia splácania úveru.
Prečo bonus dáva v roku 2026 väčší zmysel než predtým
Aj keď Slovensko nezaviedlo odpočítateľné položky ako v Česku, zvýšené úroky v posledných rokoch znamenali, že mladé rodiny zaplatili viac na úrokoch než kedysi. Preto sa maximálny bonus 400 € uplatňuje častejšie, než v časoch extrémne nízkych sadzieb.
Pre domácnosti s obmedzeným rozpočtom ide o veľmi vítané zníženie daňovej povinnosti – reálne ide o peniaze, ktoré štát „vracia“ daňovníkovi.