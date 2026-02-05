Hypotéka a dane v roku 2026. Jedna z mála možností, ako si domácnosti môžu reálne znížiť daň

daňový bonus
Začiatkom roka sa ľudia na Slovensku tradične venujú daňovým priznaniam. Mnohí pritom nevedia, že ak v roku 2025 splácali hypotéku alebo iný úver na vlastné bývanie, môžu si znížiť výslednú daň prostredníctvom daňového bonusu na zaplatené úroky. Ide o jednu z mála úľav, ktorá sa v reálnych číslach prejaví výrazným znížením daňovej povinnosti.

Slovensko však na rozdiel od Česka neumožňuje odpočítať úroky priamo zo základu dane. Platí tu iný mechanizmus:
daňový bonus na zaplatené úroky, ktorý funguje podobne ako bonus na dieťa – teda znižuje samotnú daň, nie základ dane.

Kto má na daňový bonus nárok

Daňový bonus na zaplatené úroky sa na Slovensku môže uplatniť iba za presne stanovených podmienok:

Podmienky pre úver

Bonus možno uplatniť pri úveroch určených na:

  • kúpu bytu alebo rodinného domu
  • výstavbu alebo modernizáciu nehnuteľnosti
  • obnovu či rozsiahle rekonštrukcie určené na bývanie

Úver musí byť použitý na vlastné bývanie – nie na podnikanie, nie na kúpu investičnej nehnuteľnosti a nie na rekreačný objekt.

Veková podmienka

Slovenský zákon stanovuje jedno z najdôležitejších pravidiel:
V čase podania žiadosti o úver musí byť dlžník mladší ako 35 rokov.

Túto podmienku musí spĺňať aspoň jeden z dlžníkov.

Príjmová podmienka

Nárok vzniká len vtedy, ak ročný príjem daňovníka neprevýši zákonom určený limit, ktorý sa každoročne upravuje.
Pre bežný rok platí, že priemerný mesačný príjem nesmie presiahnuť 1,6-násobok priemernej mzdy.

Táto podmienka má zabezpečiť, aby bonus smeroval k mladším domácnostiam s nižším alebo stredným príjmom.

Koľko si možno na Slovensku odpočítať

Aby boli informácie úplne presné:

Od roku 2024 Slovensko používa jeden model bonusu:

➡ Daňový bonus na zaplatené úroky je vo výške 50 % zo zaplatených úrokov,
maximálne 400 € ročne,
najviac počas piatich po sebe nasledujúcich rokov od uzavretia úveru.

Tento bonus sa vzťahuje na celú domácnosť, nie na každého partnera zvlášť.

Príklad:

Ak domácnosť zaplatí na úrokoch 1 200 € za rok:
→ 50 % je 600 €,
→ ale keďže zákonný strop je 400 €, daňovník si môže uplatniť maximálne 400 €.

Ako bonus uplatniť v praxi

Zamestnanci

  • môžu požiadať zamestnávateľa o zohľadnenie bonusu v ročnom zúčtovaní
  • alebo si podajú daňové priznanie sami

SZČO (živnostníci)

  • bonus uvádzajú priamo v daňovom priznaní.

Aké dokumenty sú potrebné?

Banka zasiela potvrdenie o výške zaplatených úrokov za rok 2025.
Tento dokument je nutné uchovať, ale nedokladá sa automaticky – predkladá sa len na vyžiadanie Finančnej správy.

Rovnako je potrebné byť schopný preukázať:

  • účel úveru
  • že nehnuteľnosť slúži na bývanie
  • splnenie vekovej a príjmovej podmienky pri uzavretí úveru

Kedy nárok nevzniká

Na Slovensku daňový bonus nemožno uplatniť, ak:

❌ nehnuteľnosť slúži prevažne na prenájom,
❌ ide o investičný alebo rekreačný objekt,
❌ úver nesúvisí s vlastným bývaním,
❌ dlžník nemal správny vek alebo príjem v čase podpisu úverovej zmluvy,
❌ uplynulo viac ako päť rokov od začatia splácania úveru.

Prečo bonus dáva v roku 2026 väčší zmysel než predtým

Aj keď Slovensko nezaviedlo odpočítateľné položky ako v Česku, zvýšené úroky v posledných rokoch znamenali, že mladé rodiny zaplatili viac na úrokoch než kedysi. Preto sa maximálny bonus 400 € uplatňuje častejšie, než v časoch extrémne nízkych sadzieb.

Pre domácnosti s obmedzeným rozpočtom ide o veľmi vítané zníženie daňovej povinnosti – reálne ide o peniaze, ktoré štát „vracia“ daňovníkovi.

