Hrozba pre Zem? Harvardský vedec varuje pred „mimozemským trojským koňom“, ktorý sa blíži k našej planéte

Do Slnečnej sústavy vstúpilo nové medzihviezdne teleso s označením 3I/ATLAS, ktoré sa momentálne približuje k Slnku a zároveň aj k Zemi. Podľa údajov z viacerých observatórií bude najbližšie k Slnku 30. októbra 2025. Ide o tretí známy objekt svojho druhu po telesách ʻOumuamua a 2I/Borisov, ktoré k nám takisto dorazili z iných hviezdnych systémov.
Objav a pôvod
Teleso 3I/ATLAS bolo objavené v lete 2025 v rámci medzinárodného monitorovacieho programu sledujúceho pohyb asteroidov a komét. Jeho dr áha je hyperbolická, čo znamená, že nepochádza zo Slnečnej sústavy – ide o návštevníka z medzihviezdneho priestoru.
Podľa pozorovaní ide s najväčšou pravdepodobnosťou o kométu, teda o teleso zložené z ľadových a horninových materiálov, ktoré sa pri priblížení k Slnku zahrievajú a uvoľňujú plyn a prach. To spôsobuje vznik svetelnej kómy a chvosta, ktoré sú pre kométy typické.
Čo zatiaľ vedia vedci
Analýzy naznačujú, že jadro objektu má niekoľko kilometrov a jeho zloženie pripomína bežné kométy – obsahuje ľad, prach, kremičitany a organické látky.
Dráhu telesa sledujú viaceré observatóriá a vesmírne sondy. Doterajšie merania potvrdzujú, že nepredstavuje pre Zem žiadne riziko. Najbližšie sa priblíži asi na 270 miliónov kilometrov, čo je približne dvojnásobok vzdialenosti medzi Zemou a Slnkom. Po prelete okolo Slnka sa objekt vydá späť do hlbokého vesmíru.
Prečo je 3I/ATLAS zaujímavý
Vedci považujú tento objav za významnú príležitosť skúmať materiál, ktorý vznikol v úplne inej hviezdnej sústave. Pozorovanie jeho chemického zloženia môže odhaliť, ako sa formovali planéty a kométy v rôznych častiach galaxie.
Vesmírne teleskopy a spektroskopické prístroje skúmajú, aké plyny a prvky sa z povrchu kométy uvoľňujú, čo môže napovedať o jej pôvode a o podmienkach v oblasti, z ktorej pochádza.
O špekuláciách o mimozemskom pôvode
Niektoré médiá uvádzali hypotézu, že objekt by mohol mať umelý pôvod, no takáto predstava nie je vedecky podložená. Astronomické pozorovania ukazujú, že 3I/ATLAS sa správa presne ako bežná kométa – má typickú dráhu, výrony plynov a zloženie podobné iným známym objektom tohto druhu.
Zatiaľ neexistuje žiadny dôkaz, ktorý by naznačoval, že ide o mimozemský objekt alebo technologický artefakt.
Fascinujúci, no neškodný návštevník
Podľa dostupných dát ide o bezpečné, prirodzené teleso, ktoré je pre vedcov mimoriadne zaujímavé z hľadiska výskumu. Napriek svojej vzdialenosti sa môže stať, že v období okolo 30. októbra bude 3I/ATLAS viditeľný aj cez menšie teleskopy.
Zhrnutie
- 3I/ATLAS je tretí známy medzihviezdny objekt v histórii pozorovaní.
- Objavený bol v roku 2025.
- Najbližší prelet pri Slnku nastane 30. októbra 2025.
- Zem neohrozí – priblíži sa maximálne na 270 miliónov km.
- Ide o prirodzenú kométu s ľadovo-kamenným jadrom.
- Výskum telesa pomáha lepšie pochopiť vznik planetárnych systémov.
Ak teda koncom októbra namierite pohľad k oblohe, možno uvidíte cestovateľa z inej hviezdy – pokojného posla z diaľav vesmíru, ktorý nám prináša nové poznanie o tom, aký rozmanitý a fascinujúci je náš vesmír.