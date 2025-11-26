Hrad, ktorý nikdy nikto nedobyl. Pernštejn pôsobí, akoby si nevšímal, že svet sa mení

Hrad Pernštejn patrí k najvýraznejším stavbám stredovekej architektúry na Morave. Nachádza sa nad obcou Nedvědice, na skalnom výbežku nad riečkou Nedvědička v krajine Svrateckej vrchoviny. Vďaka strategickému umiestneniu a postupnému vývoju opevnenia si získal povesť mimoriadne odolnej pevnosti. Dodnes sa považuje za jednu z najzachovalejších ukážok hradného staviteľstva z obdobia vrcholného a neskorého stredoveku.
Video o hrade Pernštejn
Kto si chce pred návštevou vytvoriť predstavu o podobe hradu a jeho interiéroch, môže si pozrieť aj videozáznam zverejnený na YouTube:
Vznik hradu a pôvod rodu
Začiatky Pernštejna siahajú do 13. storočia. Hrad vznikal pravdepodobne v druhej polovici storočia, teda okolo rokov 1270 až 1285. Jeho zakladateľmi boli páni z Medlova, významný moravský šľachtický rod. Až neskôr začali používať meno podľa hradu – páni z Pernštejna.
Prvé stavebné etapy boli pomerne jednoduché, zamerané najmä na obranu strategického bodu v krajine. Najstaršou časťou hradu bola hranolová veža a menší palác. Postupne však rod rozširoval nielen majetok, ale aj svoje sídlo, čo viedlo k niekoľkým stavebným prestavbám trvajúcim až do 16. storočia.
Architektúra a vývoj opevnenia
Pernštejn bol budovaný ako pevnosť, ktorej hlavnou úlohou bolo ovládať obchodné trasy v regióne a zabezpečiť kontrolu nad okolitými územiami. Postupne sa z pôvodného hradu vyvinulo rozsiahle komplexné sídlo, ktoré zahŕňalo:
- viacnásobné hradby a brány
- skladby úzkych schodísk a chodieb, typické pre obranné stavby neskorého stredoveku
- obytné paláce prispôsobené postupne aj komfortu šľachtického života
- systém veží, z ktorých bolo možné kontrolovať celé údolie
Najväčší rozmach prešiel hrad počas neskorej gotiky a raného novoveku. Rod Pernštejnovcov patril v tom období k najmocnejším šľachtickým rodom v Českom kráľovstve, čo sa prejavilo aj v rozsahu stavebných úprav.
Pernštejn počas vojen
Najznámejšou vojenskou epizódou v dejinách hradu je obliehanie počas tridsaťročnej vojny v roku 1645. Po švédskom víťazstve v bitke pri Jankove sa ich vojská presúvali Moravou a Pernštejn sa ocitol v ich postupe. Hrad bol ostreľovaný dvanásť dní, pričom bolo poškodených viacero častí opevnenia vrátane časti veží.
Napriek delostreleckému tlaku sa posádke podarilo udržať obranu a švédske oddiely nakoniec od obliehania upustili. To prispelo k reputácii hradu ako stavby, ktorá bola mimoriadne odolná voči útokom.
Šľachtický rod a významné osobnosti
Rod Pernštejnovcov patril v 15. a 16. storočí medzi najvplyvnejšie šľachtické rody v českých krajinách. Získali rozsiahle majetky, politické posty a ich členovia zastávali významné funkcie na dvore českých kráľov.
K najznámejším predstaviteľom rodu patril Vratislav II. z Pernštejna, ktorý pôsobil ako vysoký dvorský úradník, diplomat a člen Rádu zlatého rúna. Vplyv rodu sa postupne znižoval až do 17. storočia, keď rodina čelila finančným problémom a postupnému úbytku majetkov.
Hrad po konci rodovej vlády
Po zániku mužskej línie rodu v roku 1646 prešiel hrad v nasledujúcich storočiach do rúk viacerých vlastníkov. Postupne strácal funkciu opevneného sídla a stávala sa z neho najmä historická a architektonická pamiatka.
V 19. storočí bol hrad obľúbeným cieľom umelcov, romantikov aj historikov, ktorí ocenili jeho mimoriadne dobre zachované gotické a renesančné prvky. Tento záujem sa zvýšil počas národného obrodenia, keď bol súčasťou spoznávania regionálnej histórie.
Pernštejn v súčasnosti
Dnes hrad patrí medzi najnavštevovanejšie pamiatky na Morave. Je prístupný verejnosti, ponúka viacero prehliadkových okruhov a uchováva rozsiahle zbierky historického nábytku, výzdoby a dokumentov. Návštevníci si môžu prejsť:
- horný a dolný palác
- historické miestnosti s dochovanou výzdobou
- hradnú kaplnku
- knižnicu a reprezentačné sály
- vyhliadkové časti opevnenia
Pernštejn je cenený najmä pre to, že si zachoval pôvodnú podobu neskorogotického a renesančného šľachtického sídla bez drastických novodobých prestavieb. Práve preto patrí medzi najlepšie zachované a najreprezentatívnejšie hrady v Českej republike.