Geniálny fígeľ, ako uvariť fazuľu. Ak použijete vodu správne, nebude sa rozpadať a ani nadúvať

Fazuľa patrí medzi najhodnotnejšie zdroje rastlinných bielkovín a právom si ju obľúbili najmä ľudia, ktorí športujú alebo potrebujú posilniť jedálniček o výživné a sýte potraviny. Pri dobrej príprave však ocení jej benefity každý – od ľudí snažiacich sa schudnúť, až po tých, ktorí jednoducho chcú jedávať pestrejšie a zdravšie. Stačí po nej siahnuť a doprajete svojmu telu nielen bielkoviny, ale aj vitamíny a množstvo komplexných sacharidov.
Prečo býva fazuľa problémová potravina
Hoci ide o výživnú strukovinu plnú prospešných látok, mnohí sa jej radšej vyhýbajú. Dôvod je jednoduchý: často spôsobuje nadúvanie, ťažobu a nepríjemné tráviace ťažkosti. Najčastejšie za to môže nesprávny postup pri varení. Fazuľa prirodzene obsahuje oligosacharidy – látky, ktoré pri trávení podnecujú pomerne silnú fermentáciu. Tá sa v črevách prejaví práve plynatosťou. Napriek tomu by sme fazuľu nemali zo stravy vyraďovať, naopak, patrí medzi potraviny, ktoré by mali byť súčasťou jedálnička na pravidelnej báze.
Je potrebné fazuľu namáčať?
Áno, namáčanie je úplný základ, ak chceme mať fazuľu mäkšiu, rýchlejšie uvarenú a zároveň lepšie stráviteľnú. Ideálny čas je približne 24 hodín, najkratšie však osem. Počas tohto procesu fazuľa nasaje stratenú vodu a pripraví sa na varenie. Ak chcete namáčanie urýchliť, prisypte do vody lyžičku jedlej sódy – pomôže fazuli zmäknúť. Po uplynutí času treba vodu bezpodmienečne zliať. Práve v nej zostávajú látky zodpovedné za nadúvanie, ktoré sa z fazule počas namáčania uvoľnia.
Ako dosiahnuť lepšiu stráviteľnosť: dvojfázové varenie
Skvelým spôsobom, ako pripraviť fazuľu bez toho, aby zaťažovala trávenie, je dvojfázové varenie. Nie je náročné, no výrazne zlepší výsledok:
- Namočenú a scedenú fazuľu vložte do osolenej vody a varte približne päť minút.
- Hrniec odstavte a nechajte fazuľu odpočívať vo vode asi hodinu.
- Opäť ju sceďte, zalejte menším množstvom čerstvej vody, pridajte lyžičku olivového oleja a priveďte do varu.
Týmto postupom sa z fazule odstráni prevažná väčšina látok, ktoré môžu dráždiť trávenie. Chuť zostane výborná, no výsledok bude ľahší a vhodný aj pre citlivejšie žalúdky.
Fazuľa ako odľahčené jedlo: kombinujte ju so zeleninou
Ak vám fazuľa zachutí a chcete ju zaradiť do jedálnička častejšie, výbornou voľbou sú rôzne šaláty. Jeden z najjednoduchších a zároveň veľmi chutných je fazuľový šalát plný bielkovín.
Do uvarených fazúľ pridajte:
- nadrobno nasekanú cibuľu
- niekoľko plátkov kvalitnej šunky
- kocky sterilizovaných uhoriek
- nakrájanú kápiu
- prípadne aj doma nakladané lesné huby, ktoré jedlu dodajú úžasnú arómu
Všetky suroviny premiešajte a zalejte jednoduchým, no výrazným dresingom:
zmiešajte hrnček vody, šťavu z jedného citróna, dve lyžice cukru, olivový olej, lyžičku soli a trošku čierneho korenia. Výsledkom je ľahké, svieže a výživné jedlo vhodné v lete aj v chladnejších mesiacoch.