Focaccia, recept krok za krokom. Talianske triky pre nadýchané cesto a chrumkavú kôrku

Na prvý pohľad obyčajný taliansky chlieb, no v skutočnosti jedna z najikonickejších dobrôt z Apeninského polostrova. Focaccia má povrch s jemne zlatistou kôrkou a vo vnútri je nadýchaná a mäkká ako obláčik. Vďaka niekoľkým jednoduchým postupom si ju pripravíte doma tak, že sa bude podobať tej pravej, ktorú pečú majstri pekári v Ligúrii – regióne, kde tento chlieb vznikol.
Prečo je focaccia taká výnimočná?
Nie je to len pečivo na zasýtenie. Focaccia je esenciou talianskej kuchyne – voňavá, jemne slaná a univerzálna. Dá sa jesť samostatne, pokvapkaná olivovým olejom a balzamikom, no výborne dopĺňa polievky, šaláty či pohár dobrého vína. Skvelo poslúži aj ako základ na sendviče alebo príloha ku grilovanému mäsu a zelenine.
Aj keď na prvý pohľad pôsobí ako niečo, čo zvládnu iba profesionáli, opak je pravdou. Focaccia je druh cesta, ktoré odpustí drobné chyby – stačí kvalitná múka, olivový olej a trpezlivosť pri kysnutí.
Recept na pravú taliansku focacciu
Ingrediencie (na 1 plech):
- 500 g hladkej múky
- 10 g soli
- ½ kocky čerstvého droždia (alebo 7 g sušeného)
- 375 ml vlažnej vody
- 1 lyžica tekutého sladu (ak nemáte, použite med)
- 2–3 lyžice olivového oleja (časť do cesta, časť na plech)
- 80 ml slaného nálevu (½ lyžičky soli rozmiešanej vo vlažnej vode)
- hrubozrnná soľ a čerstvý rozmarín na posypanie
Postup prípravy:
1. Príprava cesta
Do väčšej misy nasypte múku, soľ, droždie a pridajte slad alebo med. Zalejte vlažnou vodou a pridajte jednu lyžicu olivového oleja. Vypracujte mäkké, mierne lepkavé cesto. Zakryte utierkou a nechajte kysnúť pri izbovej teplote aspoň 12 hodín, ideálne cez noc.
2. Tvarovanie
Keď cesto zdvojnásobí svoj objem, preložte ho na plech potretý olivovým olejom. Jemne ho roztiahnite do strán (netlačte príliš, aby nestratilo vzduchovosť) a opäť ho nechajte odpočívať približne 45 minút.
3. Soľný nálev
Medzitým si pripravte jednoduchý nálev: vo vode rozmiešajte soľ. Po dokysnutí cesto pokvapkajte týmto nálevom a prstami vytvorte typické malé jamky, ktoré sú pre focacciu charakteristické.
4. Dochutenie
Posypte lístkami čerstvého rozmarínu, pridajte hrubú soľ a ešte raz pokvapkajte kvalitným olivovým olejom.
5. Pečenie
Dajte piecť do rúry vyhriatej na 220 °C na 25–30 minút. Hotová focaccia má mať zlatistú farbu a chrumkavý povrch, pričom vnútri ostáva mäkká a nadýchaná.
Tajomstvo skvelej focaccie
Na výslednej chuti sa podpisujú dve hlavné veci: dlhé, pomalé kysnutie a slaný nálev. Práve vďaka nim má chlieb špecifickú štruktúru aj typickú arómu.
Ďalšou výhodou je, že recept si viete ľahko prispôsobiť podľa svojej chuti. Okrem klasiky s rozmarínom môžete skúsiť pridať olivy, sušené paradajky, cesnak či dokonca karamelizovanú cibuľu. Každá verzia prinesie nový chuťový zážitok.
Ako podávať focacciu?
- Ako prílohu – k syrom, mäsu alebo zeleninovým jedlám.
- Ako základ na sendvič – rozrežte ju a naplňte mozzarellou, prosciuttom a zeleninou.
- K vínu – podávajte s miskou olivového oleja a balzamikového octu.
- Na grilovačku – namiesto klasického chleba či bagety.
Focaccia je presne ten druh pečenia, ktorý vás bude baviť. Nejde len o výsledok, ale aj o samotný proces – od voňavého kysnutého cesta až po chvíľu, keď vytiahnete z rúry chrumkavý chlieb.
Ak milujete taliansku kuchyňu, skúste si ju pripraviť doma. Stačí vám pár surovín, trocha trpezlivosti a ochotní ochutnávači sa určite nájdu veľmi rýchlo.