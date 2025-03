EÚ zavádza nové smernice pre obaly. Éra zbytočného balenia sa končí

Ak si spomeniete na hodiny dejepisu, určite vám niečo hovoria pomenovania ako doba kamenná, bronzová či železná. S istou dávkou nadsádzky by sme však tú súčasnú mohli pokojne nazvať „dobou obalovou“. Na jednej strane je skvelé, že v obchodoch a pri online nakupovaní dostaneme takmer všetko zabalené, aby sa to počas prepravy nepoškodilo. Na druhej strane však tieto obaly končia na skládkach a zbytočne zaťažujú životné prostredie. Práve tento problém sa snažia riešiť nové pravidlá Európskej únie.

Keď je krabica väčšia než samotný obsah

Určite ste sa aj vy stretli s balíkom, v ktorom by sa takmer pohodlne vyspal menší pes, hoci ste si objednali len drobnosť, napríklad obyčajný holiaci strojček. Len čo tú obriu kartónovú škatuľu otvoríte, zistíte, že je naplnená množstvom polystyrénu, bublinkovej fólie či vzduchom nafúknutých vankúšikov. Všetky tieto materiály skončia po rozbalení v lepšom prípade v kontajneri na triedený odpad, v horšom na skládke. A práve takémuto plytvaniu chce Európska únia urobiť koniec.

Video podáva jednoduché vysvetlenie, prečo sú nadrozmerné obaly i ďalšie zbytočné vrstvy reálne problémom. Upozorňuje na to, ako malý produkt môže byť zabalený tak, že výsledný obal stonásobne prekračuje objem samotného výrobku.

V boji proti zbytočným vrstvám

Hlavným cieľom EÚ je do roku 2030 obmedziť plytvanie materiálom, ktorý sa pri nedostatočnom recyklovaní hromadí na skládkach. Okrem nadrozmerných kartónov a krabíc sa to týka aj klasického dvojitého balenia. Výrobcovia neraz zabalia produkt do jednoduchej krabice, ktorú následne vložia do ešte ďalšej, často nepotrebne farebnej a atraktívnej vonkajšej vrstvy. Takýto prístup sa považuje za zbytočný a nové pravidlá by ho mali postupne eliminovať.

PET fľaše a plechovky pod drobnohľadom

Medzi novými požiadavkami Únie sa objavuje aj nutnosť vytvoriť systém, vďaka ktorému sa do roku 2026 podarí vytriediť minimálne 80 % PET fliaš a plechoviek. Táto požiadavka sa netýka len jednej či dvoch krajín, ale všetkých členských štátov EÚ. O to náročnejšia bude jej realizácia. Vo viacerých krajinách sa už v tejto súvislosti hovorí o zálohovaní PET fliaš, ktoré by malo spotrebiteľov motivovať k ich návratu do obchodu či zberných miest.

Prečo baliť čerstvú zeleninu?

Výrazným krokom vpred je aj obmedzenie používania plastových obalov pri predaji čerstvého ovocia a zeleniny. V budúcnosti by sme už nemali byť svedkami toho, že paradajky, uhorky alebo paprika budú uložené v plastových táckach či krabičkách, ktoré sa len ťažko recyklujú a môžu končiť na skládkach. Áno, pri drobných plodinách, ako sú napríklad cherry paradajky, bude možno o niečo zložitejšie ich preniesť domov bez obalu, no s trochou kreativity to určite zvládneme.

Keď je obalu viac než obsahu

EÚ sa dlhodobo zaoberá aj prípadmi, keď je výrobok zbytočne rozdelený do viacerých maličkých porcií. Typickým príkladom sú jednorazové kapsule so smotanou do kávy. Nové pravidlá hovoria, že takéto drobné balenia by mali postupne vymiznúť, aby sa ušetrili tony plastov a papiera. Hotely a ubytovacie zariadenia budú zase musieť hľadať iné riešenia namiesto miniatúrnych balení šampónov a sprchových gélov. Napríklad sa ponúka model väčších fliaš, z ktorých si hosť odleje alebo odoberie potrebné množstvo.

Mikroténové sáčky na ústupe

Vedeli ste, že aj ultraľahké „mikroténové“ vrecká či tenké igelitové tašky, ktoré majú menej ako 15 mikrometrov, budú musieť z obchodov zmiznúť? Mnohí sme ich doteraz používali takmer na každodenné nákupy pečiva či ovocia, pritom by sme si mohli priniesť vlastné opakovane použiteľné vrecúška. Rovnaké obmedzenia sa môžu vzťahovať aj na malé priehľadné tašky, ktoré ponúkajú niektoré supermarkety pri pokladniach. Nové pravidlá smerujú k tomu, aby sme aspoň minimálne zmenili naše nákupné návyky a spotrebovali menej nerecyklovateľných plastov.

Obed vo vlastnej krabičke

Máte vo zvyku vziať si cez obedovú prestávku jedlo z reštaurácie so sebou? V novom modeli by ste mohli majiteľov prevádzok požiadať, aby vám namiesto plastových jednorazoviek naplnili jedlo do vami prinesenej nádoby. A reštaurácie to budú musieť akceptovať. Znie to na prvý pohľad nezvyčajne, no čoraz viac podnikov na podobné požiadavky svojich zákazníkov už reaguje. Mnohí ľudia sa tešia, že si tak môžu odniesť obed bez výčitiek voči životnému prostrediu.

Čo hovoria čísla?

Na prvý pohľad sa to môže zdať ako obmedzovanie či dokonca “šikana” výrobcov a spotrebiteľov. No skúsme sa pozrieť na fakty. Odborníci prepočítali, že ak by boli zásielky doručované efektívnejšie a s menším množstvom zbytočného obalového materiálu, v Českej republike by sa podľa odhadov mohol ročne znížiť počet výjazdov dodávkových automobilov až o pol milióna. Pritom každý takýto výjazd predstavuje dodatočnú záťaž pre ovzdušie, v ktorom všetci žijeme.

Priemerne 269 kg na osobu

Z dostupných údajov Ministerstva životného prostredia a Českého štatistického úradu vyplýva, že na jedného obyvateľa Česka pripadá ročne až 269 kilogramov zmesového komunálneho odpadu. To znamená, že v bežných kontajneroch končia stovky kíl odpadu na osobu, a to bez ďalšieho triedenia či recyklácie. Je zrejmé, že takýto prístup nie je dlhodobo udržateľný.

Triedený odpad a desiatky kilogramov ročne

Okrem týchto 269 kg zmesového odpadu pripadá na jedného obyvateľa aj 33 kg triedeného papiera, 28 kg plastov, 18 kg skla, 96 kg bioodpadu a asi 64 kg objemného odpadu. Dokonca sa zistilo, že ročne sa priemerne vyprodukujú 4 kg nebezpečného odpadu na osobu. V súčte za celú republiku to prináša číslo takmer 5,9 milióna ton komunálneho odpadu ročne.

Čas na zmenu prístupu

Uvedomenie si, koľko odpadu v skutočnosti vznikne, je prvým krokom k tomu, aby sme začali konať inak. Pôda a skládky sú len dočasným riešením, ktoré nám skôr či neskôr prestanú stačiť. Už teraz si mnohí z nás kladú otázku, v akom prostredí budú žiť generácie po nás. Najmä v mestách cítime, že odpad zaberá čoraz väčší priestor a jeho spracovanie stojí enormné množstvo peňazí a energie.

Nové pravidlá Európskej únie sú preto dôležitým krokom k tomu, aby sme začali reálne meniť náš spôsob balenia a nakupovania. Zvyknúť si na menej jednorazových plastov, menej mikroténových vreciek a na to, že nie každý tovar potrebuje hneď dvojitý obal, by nemalo byť nad naše sily. Je to cesta, ako aspoň čiastočne uľaviť našej planéte a zaistiť, že v budúcnosti nebude zahltená odpadom, ktorý môže ohroziť životné prostredie aj naše zdravie.

Ak ste ešte nezačali s drobnými zmenami vo svojom bežnom živote, práve teraz je na to ideálny čas. Či už pôjde o vlastnú krabičku na obed, opakovane použiteľný textilný sáčok na ovocie a pečivo alebo nákupnú tašku, ktorú máte vždy pri sebe, každé takéto rozhodnutie pomáha. A práve v tom spočíva pointa nových pravidiel – motivovať nás, aby sme sa správali ekologickejšie a zároveň prispeli k zníženiu enormného objemu odpadov, ktoré rok čo rok vytvárame.