Drevo mi horí až o 60 % dlhšie: Jednoduchý trik, vďaka ktorému ušetríte a získate viac tepla

Zimné mesiace znamenajú nielen kratšie dni a mrazy, ale aj citeľný nárast výdavkov za vykurovanie. Mnohí majitelia krbov a kachlí sa pritom zhodujú, že práve drevo patrí k najdostupnejším a najpríjemnejším zdrojom tepla. Aby však kúrenie nebolo len romantické, ale aj efektívne, oplatí sa poznať niekoľko zásad, ktoré dokážu výrazne predĺžiť horenie dreva, zvýšiť výhrevnosť a znížiť spotrebu paliva.
Dobrá správa je, že nejde o žiadne drahé technológie ani zložité úpravy. Stačí správny postup, trochu plánovania a výsledok pocítite už po prvých večeroch pri ohni.
Kvalitné drevo je základ úspechu
Účinné kúrenie sa začína ešte skôr, než drevo vložíte do krbu. Rozhodujúca je jeho vlhkosť, ktorá by sa mala pohybovať približne medzi 20 až 25 %. Práve v tomto rozmedzí drevo horí najlepšie – ľahko sa zapáli, vytvára stabilný plameň a uvoľňuje maximum tepla.
- Príliš vlhké drevo sa ťažko rozhorí, veľká časť energie sa spotrebuje na odparovanie vody a výsledkom je slabé teplo, dym a zanášanie komína sadzami.
- Naopak, presušené drevo síce chytí rýchlo, no zhorí takmer okamžite a miestnosť vyhreje len na krátky čas.
Dôležité je aj správne skladovanie. Drevo by malo byť uložené na suchom, vzdušnom mieste, ideálne pod prístreškom, kde je chránené pred dažďom a snehom, ale zároveň má zabezpečené dobré prúdenie vzduchu. Ak drevo „nedýcha“, vlhkosť z neho nikdy poriadne neodíde.
Správne ukladanie dreva do krbu rozhoduje o dĺžke horenia
Mnoho ľudí robí chybu priamo pri zakladaní ohňa. Tradičné nahromadenie polien do jednej kopy síce vyzerá jednoducho, no často vedie k rýchlemu a nerovnomernému horeniu. Oveľa účinnejší je vrstvový spôsob ukladania.
Ako na to?
- Na dno krbu alebo kachlí položte najväčšie polená.
- Na ne naukladajte stredne veľké kusy dreva.
- Úplne navrch pridajte triesky, tenké odštepy alebo podpaľovač.
- Medzi jednotlivými vrstvami nechajte malé medzery, aby mohol prúdiť vzduch.
Oheň zapáľte zhora. Plameň sa bude postupne presúvať smerom nadol, čím sa drevo spaľuje pomalšie a rovnomernejšie. Výsledkom je dlhšia doba horenia, stabilný plameň a lepšie využitie energie z každého polena. Práve tento postup dokáže v praxi predĺžiť horenie až o desiatky percent.
Kombinovanie palív pre ešte lepší efekt
Ak chcete ísť ešte o krok ďalej, oplatí sa drevo kombinovať s inými palivami. Veľmi obľúbené sú najmä drevené brikety alebo uhlie, ktoré majú vyššiu hustotu a výhrevnosť. Horí pomalšie, takže udržujú teplo dlhší čas bez nutnosti častého prikladania.
Zaujímavým riešením sú aj takzvané nočné brikety. Ide o lisované palivo určené na dlhé horenie, ktoré postupne uvoľňuje teplo počas celej noci. Ráno vás tak neprekvapí studená miestnosť a zároveň nemusíte vstávať kvôli prikladaniu.
Bezpečnosť nikdy netreba podceňovať
Úspora a výkon idú ruka v ruke s bezpečnosťou. Pravidelná kontrola komína a spotrebičov je nevyhnutná, pretože usadeniny a sadze môžu spôsobiť nebezpečné situácie. Rovnako dôležité je správne vetranie miestnosti, aby sa zabránilo hromadeniu škodlivých plynov.
Malé zmeny, veľký rozdiel
Ak sa zameriate na správnu prípravu dreva, jeho vhodné skladovanie a efektívne zakladanie ohňa, môžete získať viac tepla z menšieho množstva paliva. V praxi to znamená nižšie náklady, menej práce s prikladaním a príjemnejšiu atmosféru počas celej zimy.
Stačí zmeniť pár návykov a drevo sa vám odvďačí tým, že bude horieť dlhšie, rovnomernejšie a s citeľne vyšším tepelným účinkom.