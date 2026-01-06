Čo sa stane, keď necháte mäso na rezne cez noc v jogurte alebo smotane? Malý kuchynský zázrak!

Rezne patria medzi jedlá, ktoré len tak nevyjdú z módy. Ak však túžite po tom, aby boli ešte šťavnatejšie, jemnejšie a chuťovo výraznejšie, existuje jednoduchý trik: marinovanie v jogurte alebo kyslej smotane.
Táto nenápadná úprava dokáže z tradičnej klasiky spraviť jedlo o úroveň vyššie.
Rezne miluje takmer každý. A hoci klasický trojobal z múky, vajec a strúhanky funguje spoľahlivo, nie je to jediná možnosť.
Keď mäso pred obaľovaním naložíte do jogurtu alebo kyslej smotany, výrazne zmäkne a po vysmažení zostane krásne šťavnaté. Tento postup sa výborne hodí aj na kuracie prsia, ktoré bývajú samy o sebe suchšie.
Jogurtové kuracie rezne sú presne ten typ receptu, ktorý si vyskúšate raz – a potom sa k nemu budete s radosťou vracať.
Videonávod
Postup si môžete pozrieť aj vo videu:
Začnite marinádou
Príprava jogurtovej marinády je rýchla, jednoduchá a s mäsom dokáže hotové divy. Do misky dajte biely jogurt alebo kysanú smotanu a pridajte surové vajce.
Zmes následne ochuťte podľa vlastnej chuti – výborne sa hodí mleté čierne korenie, paprika, majoránka alebo pretlačený strúčik cesnaku.
Ak obľubujete pikantnejšie chute, pokojne pridajte aj rozdrvenú chilli papričku. Všetko dôkladne premiešajte, aby vznikla hladká marináda.
Mäso by v nej malo odpočívať aspoň 2 hodiny, ideálne však cez noc v chladničke.
Príprava mäsa pred marinovaním
Kuracie prsia najskôr očistite od blán a pozdĺžne ich rozrežte. Pri kuracom mäse nie je potrebné rezať ho kolmo na vlákna – prso si pridržíte dlaňou a nožom ho rozkrojíte naplocho približne v polovici.
Jednotlivé kúsky prekryte potravinovou fóliou a jemne ich naklepte, aby mali rovnakú hrúbku a rovnomerne sa prepiekli. Nakoniec ich z oboch strán osoľte a okoreňte.
Vylepšené obaľovanie
Do hlbšej misky si nasypte klasickú strúhanku. Ak chcete obal ozvláštniť, môžete do nej pridať sezamové semienka, ktoré dodajú jemne orieškovú chuť.
Namarinované rezne potom obaľte klasickým spôsobom priamo v tejto zmesi.
Smaženie krok za krokom
Obalené rezne opatrne vkladajte do rozpáleného oleja, ktorého by malo byť toľko, aby siahal aspoň do polovice výšky mäsa.
Každý rezeň smažte z oboch strán, kým nezíska zlatistú farbu a chrumkavý povrch.
Prílohy, ktoré nikdy nesklamú
Rezne môžete jesť aj samostatne – s chlebom a kyslou uhorkou sú obľúbenou rýchlou desiatou na cesty. Doma na tanieri však ponúkajú množstvo možností, ako ich doplniť.
Najčastejšou voľbou sú zemiaky v rôznych podobách. Klasikou sú varené zemiaky s tatárskou omáčkou, deti zbožňujú zemiakovú kašu a milovníci sýtych jedál nedajú dopustiť na hranolky.
Rezne sa výborne hodia aj k zeleninovým pyré či čerstvým šalátom. A samozrejme – rezeň so zemiakovým šalátom je jednoducho nestarnúca kombinácia.