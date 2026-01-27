Čína vytvorila les väčší než deväť Slovenských republík. Zmena krajiny viditeľná až z vesmíru vyráža dych

Čína vytvorila les
Čína vytvorila les Foto: www.shutterstock.com

Zatiaľ čo v mnohých častiach sveta lesy ustupujú poľnohospodárstvu, ťažbe či urbanizácii, Čína sa rozhodla ísť úplne opačným smerom. Už takmer polstoročie systematicky premieňa vysušené oblasti severu a severozápadu krajiny na zelený pás stromov a vegetácie. Výsledok je natoľko rozsiahly, že ho bez problémov zachytia aj satelitné snímky z obežnej dráhy Zeme.

Ide o Three-North Shelter Forest Program, často označovaný aj ako Veľká zelená stena Číny – jeden z najambicióznejších ekologických projektov, aké kedy človek realizoval.

Odpoveď na púšte, vietor a prachové búrky

Projekt vznikol ako reakcia na vážne environmentálne problémy. Rozširujúce sa púšte, najmä Gobi a Taklamakan, dlhodobo ohrozovali poľnohospodárstvo, kvalitu ovzdušia aj život miliónov ľudí. Silné vetry pravidelne zdvíhali piesok a prach, ktorý sa dostával až do veľkých miest a spôsoboval zdravotné komplikácie.

Hlavné ciele programu sú jasné:

  • zastaviť postup púští,
  • obmedziť prachové a pieskové búrky,
  • stabilizovať pôdu a zabrániť erózii,
  • zlepšiť miestne mikroklimatické podmienky a život obyvateľov.

Projekt na desaťročia: plán až do roku 2050

Zalesňovanie sa oficiálne začalo v roku 1978 a podľa plánov má pokračovať až do roku 2050. Do tejto doby by mal vzniknúť súvislý pás stromov a vegetácie dlhý približne 4 500 kilometrov, ktorý pretína viac než 13 čínskych provincií.

Dôraz sa kladie najmä na územia s extrémne degradovanou pôdou, minimálnymi zrážkami a častými klimatickými výkyvmi. Práve tam mala príroda najmenej šancí obnoviť sa bez zásahu človeka.

Video: ako vyzerá zalesňovanie Číny v praxi

Ak si chceš urobiť ešte lepší obraz o rozsahu a fungovaní projektu, pôvodný článok odkazuje aj na reportáž na YouTube:

Desiatky miliárd stromov a prudký nárast lesnatosti

Podľa oficiálnych údajov Čína do roku 2020 vysadila viac než 66 miliárd stromov. Vďaka tomu sa lesnatosť krajiny zvýšila z približne 12 % koncom 70. rokov na viac než 23 %.

Hoci nie všetky nové lesy patria priamo do programu Veľkej zelenej steny, práve tento projekt zohral kľúčovú úlohu v premene severných oblastí krajiny.

Satelitné snímky jasne ukazujú rozdiel: miesta, kde ešte pred desaťročiami dominovali holé pieskové pláne, dnes pretínajú zelené pásy stromov fungujúce ako prirodzený štít proti vetru a piesku.

Stromy prispôsobené púšti a vedecký prístup

Bežné lesné dreviny by v týchto podmienkach nemali šancu prežiť. Čínski vedci preto vyvinuli špeciálne odrody stromov, ktoré zvládajú dlhodobé sucho, silný vietor aj výrazné teplotné rozdiely medzi dňom a nocou.

Typické vlastnosti týchto drevín:

  • hlboké koreňové systémy schopné dosiahnuť podzemnú vodu,
  • nízka spotreba vlahy,
  • vysoká odolnosť voči erózii a piesku.

Popri samotnej výsadbe sa využívajú aj jednoduché, ale účinné techniky zadržiavania vody – napríklad tvarovanie pôdy do misiek alebo polkruhov, ktoré zachytávajú dažďovú vodu priamo ku koreňom stromov.

Vplyv na prírodu: návrat vtákov aj hmyzu

Otázka, či masové zalesňovanie skutočne pomáha prírode, je na mieste. Výskumy však naznačujú, že v mnohých oblastiach áno.

Štúdia publikovaná v časopise Nature Communications ukázala, že obnova lesov v Číne zlepšila podmienky pre približne 75 % druhov lesných vtákov, najmä tam, kde vznikli rôznorodé a prirodzene pôsobiace porasty.

Vedci zdôrazňujú, že rozhodujúce nie je len množstvo vysadených stromov, ale aj:

  • ich vek a výška,
  • hustota lesa,
  • prepojenie na okolité ekosystémy.

Práve v takýchto lokalitách sa začali opäť objavovať opeľovače, drobné cicavce a ďalšie druhy, ktoré sú základom fungujúceho ekosystému.

Kritické hlasy: monokultúry a voda

Projekt sa však nevyhol ani kritike. Odborníci upozorňujú najmä na:

  • monokultúrne výsadby, ktoré sú menej odolné voči chorobám a škodcom,
  • vysokú spotrebu vody v niektorých oblastiach, čo môže zaťažovať podzemné zásoby,
  • nízku mieru prežitia stromov v extrémnych podmienkach bez dostatočnej údržby.

Niektoré zalesnené plochy boli v minulosti poškodené požiarmi alebo zanedbaním. Čínske úrady však postupne menia stratégiu a čoraz viac uprednostňujú zmiešané lesy a lokálne druhy pred rýchlo rastúcimi monokultúrami.

Najväčší zelený štít proti púšti na svete

Three-North Shelter Forest Program dnes patrí medzi najrozsiahlejšie ekologické projekty v dejinách ľudstva. Napriek problémom je výsledok neprehliadnuteľný – krajina sa mení, pôda je stabilnejšia, ovzdušie čistejšie a príroda sa na mnohých miestach pomaly vracia.

Čína týmto projektom ukazuje, že aj extrémne suché a nehostinné oblasti sa dajú postupne obnoviť, ak existuje dlhodobá vízia, vedecký prístup a ochota investovať do budúcnosti.

Odporúčané

Mohlo by Vás zaujímať