Čína vytvorila les väčší než deväť Slovenských republík. Zmena krajiny viditeľná až z vesmíru vyráža dych

Zatiaľ čo v mnohých častiach sveta lesy ustupujú poľnohospodárstvu, ťažbe či urbanizácii, Čína sa rozhodla ísť úplne opačným smerom. Už takmer polstoročie systematicky premieňa vysušené oblasti severu a severozápadu krajiny na zelený pás stromov a vegetácie. Výsledok je natoľko rozsiahly, že ho bez problémov zachytia aj satelitné snímky z obežnej dráhy Zeme.
Ide o Three-North Shelter Forest Program, často označovaný aj ako Veľká zelená stena Číny – jeden z najambicióznejších ekologických projektov, aké kedy človek realizoval.
Odpoveď na púšte, vietor a prachové búrky
Projekt vznikol ako reakcia na vážne environmentálne problémy. Rozširujúce sa púšte, najmä Gobi a Taklamakan, dlhodobo ohrozovali poľnohospodárstvo, kvalitu ovzdušia aj život miliónov ľudí. Silné vetry pravidelne zdvíhali piesok a prach, ktorý sa dostával až do veľkých miest a spôsoboval zdravotné komplikácie.
Hlavné ciele programu sú jasné:
- zastaviť postup púští,
- obmedziť prachové a pieskové búrky,
- stabilizovať pôdu a zabrániť erózii,
- zlepšiť miestne mikroklimatické podmienky a život obyvateľov.
Projekt na desaťročia: plán až do roku 2050
Zalesňovanie sa oficiálne začalo v roku 1978 a podľa plánov má pokračovať až do roku 2050. Do tejto doby by mal vzniknúť súvislý pás stromov a vegetácie dlhý približne 4 500 kilometrov, ktorý pretína viac než 13 čínskych provincií.
Dôraz sa kladie najmä na územia s extrémne degradovanou pôdou, minimálnymi zrážkami a častými klimatickými výkyvmi. Práve tam mala príroda najmenej šancí obnoviť sa bez zásahu človeka.
Video: ako vyzerá zalesňovanie Číny v praxi
Ak si chceš urobiť ešte lepší obraz o rozsahu a fungovaní projektu, pôvodný článok odkazuje aj na reportáž na YouTube:
Desiatky miliárd stromov a prudký nárast lesnatosti
Podľa oficiálnych údajov Čína do roku 2020 vysadila viac než 66 miliárd stromov. Vďaka tomu sa lesnatosť krajiny zvýšila z približne 12 % koncom 70. rokov na viac než 23 %.
Hoci nie všetky nové lesy patria priamo do programu Veľkej zelenej steny, práve tento projekt zohral kľúčovú úlohu v premene severných oblastí krajiny.
Satelitné snímky jasne ukazujú rozdiel: miesta, kde ešte pred desaťročiami dominovali holé pieskové pláne, dnes pretínajú zelené pásy stromov fungujúce ako prirodzený štít proti vetru a piesku.
Stromy prispôsobené púšti a vedecký prístup
Bežné lesné dreviny by v týchto podmienkach nemali šancu prežiť. Čínski vedci preto vyvinuli špeciálne odrody stromov, ktoré zvládajú dlhodobé sucho, silný vietor aj výrazné teplotné rozdiely medzi dňom a nocou.
Typické vlastnosti týchto drevín:
- hlboké koreňové systémy schopné dosiahnuť podzemnú vodu,
- nízka spotreba vlahy,
- vysoká odolnosť voči erózii a piesku.
Popri samotnej výsadbe sa využívajú aj jednoduché, ale účinné techniky zadržiavania vody – napríklad tvarovanie pôdy do misiek alebo polkruhov, ktoré zachytávajú dažďovú vodu priamo ku koreňom stromov.
Vplyv na prírodu: návrat vtákov aj hmyzu
Otázka, či masové zalesňovanie skutočne pomáha prírode, je na mieste. Výskumy však naznačujú, že v mnohých oblastiach áno.
Štúdia publikovaná v časopise Nature Communications ukázala, že obnova lesov v Číne zlepšila podmienky pre približne 75 % druhov lesných vtákov, najmä tam, kde vznikli rôznorodé a prirodzene pôsobiace porasty.
Vedci zdôrazňujú, že rozhodujúce nie je len množstvo vysadených stromov, ale aj:
- ich vek a výška,
- hustota lesa,
- prepojenie na okolité ekosystémy.
Práve v takýchto lokalitách sa začali opäť objavovať opeľovače, drobné cicavce a ďalšie druhy, ktoré sú základom fungujúceho ekosystému.
Kritické hlasy: monokultúry a voda
Projekt sa však nevyhol ani kritike. Odborníci upozorňujú najmä na:
- monokultúrne výsadby, ktoré sú menej odolné voči chorobám a škodcom,
- vysokú spotrebu vody v niektorých oblastiach, čo môže zaťažovať podzemné zásoby,
- nízku mieru prežitia stromov v extrémnych podmienkach bez dostatočnej údržby.
Niektoré zalesnené plochy boli v minulosti poškodené požiarmi alebo zanedbaním. Čínske úrady však postupne menia stratégiu a čoraz viac uprednostňujú zmiešané lesy a lokálne druhy pred rýchlo rastúcimi monokultúrami.
Najväčší zelený štít proti púšti na svete
Three-North Shelter Forest Program dnes patrí medzi najrozsiahlejšie ekologické projekty v dejinách ľudstva. Napriek problémom je výsledok neprehliadnuteľný – krajina sa mení, pôda je stabilnejšia, ovzdušie čistejšie a príroda sa na mnohých miestach pomaly vracia.
Čína týmto projektom ukazuje, že aj extrémne suché a nehostinné oblasti sa dajú postupne obnoviť, ak existuje dlhodobá vízia, vedecký prístup a ochota investovať do budúcnosti.