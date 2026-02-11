Chystáte sa žiadať o hypotéku? V roku 2026 preveria banky žiadateľov prísnejšie než kedykoľvek predtým

Získať hypotéku na Slovensku v roku 2026 si vyžaduje viac než len predložiť potvrdenie o príjme. Banky musia podľa pravidiel Národnej banky Slovenska (NBS) hodnotiť finančnú situáciu klienta komplexne. Zohľadňujú stabilitu príjmov, celkové zadlženie, výšku úspor a dlhodobú schopnosť klienta zvládať splátky aj v prípade menej priaznivého obdobia.
Hypotéka už dávno nie je produkt, ktorý dostane automaticky každý, kto splní minimálne tabuľkové limity. Rodinný rozpočet aj finančné správanie klienta sú dnes pre banky rovnako dôležité ako samotná výška mzdy.
Banky už neposudzujú len výšku príjmu
Posudzovanie bonity je v roku 2026 detailnejšie než kedysi. Banky na Slovensku sledujú:
- dĺžku pracovného pomeru
- typ pracovnej zmluvy
- pravidelnosť a stabilitu príjmov
- celkovú zadlženosť klienta
- finančné rezervy domácnosti
Tento prístup je výsledkom legislatívy a odporúčaní NBS, ktoré bankám ukladajú povinnosť poskytovať úvery zodpovedne.
U podnikateľov je preverovanie ešte dôkladnejšie, keďže príjem môže kolísať. Banky preto pri tejto skupine žiadateľov hodnotia históriu príjmov a stabilitu podnikania.
Rovnaká sadzba neznamená rovnakú hypotéku
Aj keď môžu banky ponúkať rovnakú úrokovú sadzbu, výsledná hypotéka sa môže výrazne líšiť. Rozhodujú najmä:
- podmienky mimoriadnych splátok
- poplatky za zmeny v úverovej zmluve
- náklady pri predčasnom splatení
- flexibilita pri úprave splátkového plánu
Tieto parametre môžu počas trvania úveru zásadne ovplyvniť jeho konečnú cenu. Preto už nestačí sledovať len výšku sadzby, ale treba pozorne skúmať aj celkovú konštrukciu produktu.
Vlastné úspory a dlhšia fixácia sú dnes dôležitejšie
Slovenský trh sa riadi limitom LTV, ktorý stanovuje, že väčšina hypoték môže byť maximálne do 80 % hodnoty nehnuteľnosti. Len menšia časť úverov môže ísť do 90 %. Z toho prirodzene vyplýva, že:
- vyšší podiel vlastných úspor zlepšuje podmienky
- klient s vyšším vkladom má stabilnejšie postavenie pri posudzovaní bonity
Po období rekordne nízkych úrokových sadzieb sa trh stabilizoval na vyšších hodnotách, preto veľa domácností volí dlhšie fixácie. Tie prinášajú istotu stabilnej splátky, čo je pri rodinnom rozpočte dôležitým faktorom.
Nízka splátka nemusí byť najlepšia voľba
Vysoké ceny nehnuteľností vedú viacerých žiadateľov k tomu, že si volia maximálnu dĺžku splatnosti – na Slovensku bežne až 30 rokov. To síce znižuje mesačnú splátku, no zároveň:
- zvyšuje celkové preplatenie úveru
- predlžuje zadlženie až do vyššieho veku
- môže byť rizikové, ak sa finančná situácia klienta v budúcnosti zmení
Banky preto upozorňujú, že splatnosť by sa nemala nastavovať len podľa aktuálnej splátky, ale aj podľa dlhodobých možností domácnosti.
Hypotéka je proces, ktorý sa počas rokov mení
Hypotéka už nie je pevná a nemeniteľná zmluva. Klienti ju v priebehu trvania často upravujú:
- refinancujú pri zmene úrokov
- upravujú dĺžku fixácie
- robia mimoriadne splátky (na Slovensku možné až do 20 % istiny ročne pri refixácii)
- skracujú alebo predlžujú splatnosť podľa životnej situácie
Pri posudzovaní úveru dnes zohráva úlohu aj samotná nehnuteľnosť. Najmä jej energetická náročnosť, ktorá ovplyvňuje dlhodobé prevádzkové náklady domácnosti. Energeticky úspornejšia nehnuteľnosť znižuje riziko problémov so splácaním.
Rok 2026 tak potvrdzuje trend, že hypotéka už nie je jednorazové rozhodnutie. Ide o dlhodobý finančný záväzok, ktorý si vyžaduje pravidelnú kontrolu a prispôsobovanie.
Základné fakty, ktoré platia pre hypotéky na Slovensku v roku 2026
- Platí limit LTV – najčastejšie max. 80 % hodnoty nehnuteľnosti.
- Klient musí spĺňať limity DTI a DSTI podľa NBS.
- Stabilita príjmu a finančné rezervy sú kľúčové pri posudzovaní bonity.
- Úroková sadzba je len jeden z parametrov – dôležité sú aj poplatky a flexibilita.
- Fixácia a splatnosť zásadne ovplyvňujú cenu aj bezpečnosť úveru.
- Hypotéka je nástroj, ktorý si vyžaduje priebežnú správu.