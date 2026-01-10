Chystáte sa na lyžovačku do Talianska? Pripravte sa na nové povinnosti, helma pre každého, kontrola poistenia aj alkoholu

Ak plánujete zimnú dovolenku v Taliansku, oplatí sa poznať pravidlá, ktoré na talianskych zjazdovkách skutočne platia. Taliansko sa už pred niekoľkými rokmi rozhodlo výrazne zvýšiť bezpečnosť na svahoch a zaviedlo povinnosti, ktoré stále platia aj pre sezónu 2025/2026. Niektoré z nich sú pre mnohých turistov stále prekvapením.
Povinná helma – ale NIE pre všetkých
V pôvodnom článku bola zásadná nepresnosť: helma nie je povinná pre každého dospelého lyžiara.
Taliansky zákon jednoznačne stanovuje:
- prilba je povinná pre všetky osoby do 18 rokov
- povinnosť platí pre lyže, snowboard aj iné podobné športy
- dospelí nemajú zákonnú povinnosť nosiť helmu
(Helmy pre všetkých dospelých sa v Taliansku neplánujú zaviesť od sezóny 2025/26 – ide len o internetový mýtus, ktorý sa rozšíril po sociálnych sieťach.)
Napriek tomu talianske úrady odporúčajú prilbu nosiť každému – ide však o odporúčanie, nie povinnosť.
Poistenie zodpovednosti – tu sa nič nemení, povinné je NAOZAJ
Od roku 2022 platí zákonná povinnosť mať poistenie zodpovednosti za škodu (tzv. RC povinnosť).
Týka sa to každého, kto sa pohybuje na upravených zjazdovkách.
- Stredisko vás môže požiadať, aby ste poistenie preukázali, napríklad:
- PDF v mobile,
- fotografiou poistky,
- papierovým potvrdením.
- Ak poistku nemáte, môže nasledovať pokuta alebo zadržanie skipasu.
Toto pravidlo je platné a potvrdené v talianskom zákone.
Alkohol a omamné látky: zákon dovoľuje kontrolu, ale nemá nulu
Ďalší rozšírený omyl: neexistuje nulová tolerancia alkoholu pre lyžiarov.
Zákon umožňuje policajnú kontrolu, ale presný limit pre lyžiarov nie je v legislatíve uvedený.
Pri nehode môže byť alkohol priťažujúcou okolnosťou, a to aj v prípade nízkej hladiny.
Čiže:
- kontrola je možná
- alkohol môže zvýšiť sankcie pri škode
- ale neplatí žiadna pevná hranica 0,0 ‰
Sankcie: čo vám hrozí pri porušení pravidiel?
Za jazdu bez helmy (len ak ste mladší ako 18 rokov):
- pokuta približne 100 – 150 €.
Za jazdu bez povinného poistenia:
- pokuta
- zadržanie skipasu do doplnenia poistenia
Pri nehode s alkoholom alebo drogami:
- vyššia zodpovednosť za škody
- vyššie sankcie podľa rozhodnutia príslušných orgánov
Základné pravidlá správania na svahu (platné v celej EÚ)
Taliansko sa riadi FIS pravidlami, ktoré sú podobné v každej krajine:
- prispôsobte jazdu podmienkam
- lyžiar dole v svahu má prednosť
- nezastavujte na neprehľadných úsekoch
- predchádzajte s dostatočným odstupom
- pri nehode zostávajte na mieste a pomáhajte
Čo je teda dôležité vedieť?
- Prilba je povinná iba pre osoby do 18 rokov.
- Poistenie zodpovednosti musí mať ** každý lyžiar bez rozdielu veku**.
- Alkohol nemá nulový limit, ale pri nehode vám veľmi priťaží.
- Pokuty a kontroly sú reálne a bežne prebiehajú.