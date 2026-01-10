Chystáte sa na lyžovačku do Talianska? Pripravte sa na nové povinnosti, helma pre každého, kontrola poistenia aj alkoholu

lyžovačka
lyžovačka Foto: depositphotos.com

Ak plánujete zimnú dovolenku v Taliansku, oplatí sa poznať pravidlá, ktoré na talianskych zjazdovkách skutočne platia. Taliansko sa už pred niekoľkými rokmi rozhodlo výrazne zvýšiť bezpečnosť na svahoch a zaviedlo povinnosti, ktoré stále platia aj pre sezónu 2025/2026. Niektoré z nich sú pre mnohých turistov stále prekvapením.

Povinná helma – ale NIE pre všetkých

V pôvodnom článku bola zásadná nepresnosť: helma nie je povinná pre každého dospelého lyžiara.

Taliansky zákon jednoznačne stanovuje:

  • prilba je povinná pre všetky osoby do 18 rokov
  • povinnosť platí pre lyže, snowboard aj iné podobné športy
  • dospelí nemajú zákonnú povinnosť nosiť helmu

(Helmy pre všetkých dospelých sa v Taliansku neplánujú zaviesť od sezóny 2025/26 – ide len o internetový mýtus, ktorý sa rozšíril po sociálnych sieťach.)

Napriek tomu talianske úrady odporúčajú prilbu nosiť každému – ide však o odporúčanie, nie povinnosť.

Poistenie zodpovednosti – tu sa nič nemení, povinné je NAOZAJ

Od roku 2022 platí zákonná povinnosť mať poistenie zodpovednosti za škodu (tzv. RC povinnosť).

Týka sa to každého, kto sa pohybuje na upravených zjazdovkách.

  • Stredisko vás môže požiadať, aby ste poistenie preukázali, napríklad:
    • PDF v mobile,
    • fotografiou poistky,
    • papierovým potvrdením.
  • Ak poistku nemáte, môže nasledovať pokuta alebo zadržanie skipasu.

Toto pravidlo je platné a potvrdené v talianskom zákone.

Alkohol a omamné látky: zákon dovoľuje kontrolu, ale nemá nulu

Ďalší rozšírený omyl: neexistuje nulová tolerancia alkoholu pre lyžiarov.

Zákon umožňuje policajnú kontrolu, ale presný limit pre lyžiarov nie je v legislatíve uvedený.
Pri nehode môže byť alkohol priťažujúcou okolnosťou, a to aj v prípade nízkej hladiny.

Čiže:

  • kontrola je možná
  • alkohol môže zvýšiť sankcie pri škode
  • ale neplatí žiadna pevná hranica 0,0 ‰

Sankcie: čo vám hrozí pri porušení pravidiel?

Za jazdu bez helmy (len ak ste mladší ako 18 rokov):

  • pokuta približne 100 – 150 €.

Za jazdu bez povinného poistenia:

  • pokuta
  • zadržanie skipasu do doplnenia poistenia

Pri nehode s alkoholom alebo drogami:

  • vyššia zodpovednosť za škody
  • vyššie sankcie podľa rozhodnutia príslušných orgánov

Základné pravidlá správania na svahu (platné v celej EÚ)

Taliansko sa riadi FIS pravidlami, ktoré sú podobné v každej krajine:

  • prispôsobte jazdu podmienkam
  • lyžiar dole v svahu má prednosť
  • nezastavujte na neprehľadných úsekoch
  • predchádzajte s dostatočným odstupom
  • pri nehode zostávajte na mieste a pomáhajte

Čo je teda dôležité vedieť?

  • Prilba je povinná iba pre osoby do 18 rokov.
  • Poistenie zodpovednosti musí mať ** každý lyžiar bez rozdielu veku**.
  • Alkohol nemá nulový limit, ale pri nehode vám veľmi priťaží.
  • Pokuty a kontroly sú reálne a bežne prebiehajú.

Odporúčané

Mohlo by Vás zaujímať