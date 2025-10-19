Červené víno zdravšie ako biele? Moderná veda hovorí jasne: rozdiel neexistuje

Dlhé roky sa medzi ľuďmi tradovalo, že pohár červeného vína denne prospieva zdraviu. Tento názor koloval nielen medzi laikmi, ale často sa opakoval aj v médiách. Predstava, že víno chráni srdce a pôsobí ako antioxidant, znela lákavo – spájala pôžitok so starostlivosťou o zdravie. Lenže nové vedecké dôkazy hovoria jasne:
žiadny druh alkoholu, vrátane vína, nie je zdraviu prospešný.
Čo hovoria najnovšie štúdie
Vedci z Brown University v USA preskúmali viac ako 40 štúdií zahŕňajúcich desiatky tisíc účastníkov. Ich cieľom bolo overiť, či červené víno má pre zdravie človeka lepšie účinky ako biele.
Výsledok bol jednoznačný – farba vína nerozhoduje. Ani červené, ani biele víno neznižuje riziko rakoviny, srdcovo-cievnych ochorení ani iných chorôb.
Resveratrol a antioxidanty: pravda bez pozlátky
Červené víno skutočne obsahuje polyfenoly a antioxidanty, predovšetkým látku resveratrol, ktorá sa nachádza v šupkách modrých hroznov. V laboratórnych podmienkach sa ukázalo, že resveratrol môže spomaľovať starnutie buniek a chrániť ich pred poškodením.
V praxi to však neznamená, že víno pôsobí rovnako. Množstvo resveratrolu v bežnej sklenke je príliš malé na to, aby malo merateľný zdravotný efekt. A navyše – alkohol sám o sebe znižuje schopnosť organizmu regenerovať bunky a poškodzuje DNA, čím zvyšuje riziko rakoviny.
Výsledok? Potenciálny prínos antioxidantov úplne zaniká vplyvom alkoholu.
Alkohol ako karcinogén
Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) patrí alkohol medzi karcinogény prvej kategórie – teda látky, ktoré preukázateľne spôsobujú rakovinu.
Dlhodobé pitie alkoholu, aj v malých dávkach, zvyšuje riziko rakoviny pečene, prsníka, ústnej dutiny, pažeráka aj hrubého čreva.
Vo Francúzsku sa napríklad alkohol pripisuje až 30-tisíc novým prípadom rakoviny ročne.
Zaujímavé zistenie: biele víno a rakovina kože
Jedna z veľkých amerických štúdií ukázala, že ľudia, ktorí pravidelne pijú biele víno, majú približne o 20–25 % vyššie riziko vzniku melanómu – najnebezpečnejšej formy rakoviny kože. Vedci zatiaľ presnú príčinu nepoznajú.
Predpokladajú však dve možné vysvetlenia:
- milovníci bieleho vína často trávia viac času na slnku (napr. pri letných aktivitách s vínom na terase),
- v bielom víne sa nachádzajú acetaldehydy a iné zlúčeniny, ktoré môžu zvyšovať citlivosť pokožky na UV žiarenie.
Tento efekt sa pritom ukázal byť výraznejší u žien než u mužov.
A čo srdce? Mýtus o „francúzskom paradoxe“
Často sa spomína aj tzv. francúzsky paradox – myšlienka, že Francúzi majú menej srdcových ochorení, lebo pijú červené víno.
Moderné výskumy však ukazujú, že dôvodom nie je víno, ale celkový životný štýl: vyvážená strava s množstvom zeleniny, nižšia konzumácia spracovaných potravín, viac pohybu a menej stresu.
Inými slovami, za zdravie Francúzov nemôže víno, ale ich spôsob života.
Pravda o „pohári denne“
Niektoré staršie štúdie tvrdili, že malé množstvo alkoholu môže znižovať riziko srdcových ochorení. Novšie a presnejšie výskumy však preukázali, že tieto výsledky boli ovplyvnené nespoľahlivými údajmi – napríklad tým, že do skupiny „nepijúcich“ boli zaradení aj ľudia, ktorí prestali piť kvôli zdravotným problémom.
Keď sa tieto chyby opravili, ukázalo sa, že aj malé dávky alkoholu škodia – síce menej ako nadmerné pitie, ale stále škodia.
Ako to teda je?
- Farba vína nerozhoduje. Zdravšie víno neexistuje.
- Žiadne množstvo alkoholu nie je úplne bezpečné.
- Resveratrol a antioxidanty z vína majú zanedbateľný účinok.
- Miernosť je kľúčová. Občasná sklenka nie je problém, ale pravidelné pitie áno.
- Víno pite pre chuť, nie ako „liečebnú kúru“.
Víno ako pôžitok, nie ako liek
Víno je bezpochyby kultúrny a spoločenský nápoj – voňavé, estetické, spojené s príjemnými chvíľami. Ak si ho doprajete občas a s rozumom, môže byť súčasťou vyváženého životného štýlu.
Ale predstava, že pomáha zdraviu, už dnes neobstojí.
„Naše dáta nepotvrdzujú, že by červené víno malo akékoľvek špeciálne ochranné účinky,“ uvádza vedúci výskumu Jungung Cho z Brown University.
Preto platí jednoduché odporúčanie: ak si nalejete, robte to s radosťou – ale nie s výhovorkou na zdravie.
Záver
Červené alebo biele – obe vína majú rovnaké miesto: v pohári pre pôžitok, nie v lekárničke pre zdravie.
Rozumné množstvo si človek dopriať môže, no pravidelné pitie by sa nemalo považovať za „zdravý zvyk“.
Najlepšie „víno pre zdravie“ je nakoniec to, ktoré si vychutnáte zriedkavo, vedome a s mierou.