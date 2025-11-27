Bravčový bôčik z remosky. Takto sme ho piekli za socializmu – a chutil výborne!

Mnohí by si možno pomysleli, že remoskám už dávno odzvonilo. Pravda je však úplne opačná.
Tieto malé prenosné rúry, ktoré boli hitom ešte za socializmu, si množstvo ľudí obľúbilo natoľko, že na ne nedajú dopustiť dodnes.
Podľa niektorých pripraví remoska jedlá ešte chutnejšie než klasická rúra – vrátane poctivého bravčového bôčika.
Keď bola remoska v každej domácnosti
V časoch, keď rúra rozhodne nebola samozrejmou súčasťou každej kuchyne, remoska suplovala všetko potrebné.
Bola to malá, ľahko prenášateľná rúra, v ktorej sa dalo upiecť prakticky všetko – mäso, koláče aj sviatočné pečivo. Ľudia ju používali doma aj na chalupách.
Neskôr sa však začala pomaly vytrácať z kuchynských liniek a častejšie končila odložená v skrini. Až v posledných rokoch jej popularita znova vzrástla – a poriadne.
Ako sa zrodila remoska
Prvú remosku vyrobil elektrotechnik a vynálezca Oldřich Homuta vo svojej malej dielni. Prenosná rúra vzbudila okamžitý záujem, a preto sa v roku 1957 rozbehla jej sériová výroba v Kostelci nad Černými Lesy.
Bola cenovo dostupná, čo prispelo k jej rýchlemu rozšíreniu do domácností. Postupom času však záujem upadol a roku 1991 sa pôvodná výroba ukončila.
Nový začiatok
Už v roku 1994 sa výroba obnovila – tentoraz v modernejšej podobe. Remoska dostala nový dizajn, nižšiu spotrebu energie a kvalitnejšie materiály. S modernizáciou sa vrátila aj jej sláva.
Od roku 2001 zažíva obrovskú obľubu aj vo Veľkej Británii, ale predávala sa aj v USA, Kanade či Austrálii. Celkovo sa jej predalo viac než päť miliónov kusov.
Recept: Bravčový bôčik pečený v remoske
Čo budete potrebovať
- 2 kg bravčového bôčika bez kosti, s kožou
- 2 jablká
- 2 hrušky
- 4 šalotky alebo 2 cibule
- soľ
Postup
- Príprava mäsa:
Bôčik narežte na koži do tvaru mriežky. Režte opatrne – iba kožu, aby ste nezasiahli mäso.
- Zalievanie vriacou vodou:
Mäso položte do čistého drezu kožou nahor a prelejte vriacou vodou. Rezy sa tak otvoria a kožou pôjde ľahšie votrieť soľ aj korenie. Potom mäso opláchnite a osušte papierovou utierkou.
- Soľenie:
Mäso dôkladne osoľte zo všetkých strán. Nezabudnite soľ votrieť aj do zárezov na koži.
- Prvé pečenie:
Bôčik vložte do remosky kožou nahor. Pridajte prekrojené jablká, hrušky a šalotku či cibuľu. Pečte 40 minút.
- Druhé pečenie:
Po 40 minútach vyberte ovocie a mäso nechajte piecť ďalších približne 45 minút – alebo jednoducho dovtedy, kým nie je koža krásne zlatistá a chrumkavá.
- Dokončenie:
Pred koncom vložte ovocie späť na posledných 5 minút. Mäso preberie jemnú sladkastú arómu a môžete podávať.
Tip na podávanie
Bôčik chutí výborne s rôznymi prílohami, no mnohí si ho najradšej vychutnajú úplne jednoducho – len s čerstvým krajcom chleba.