Aprílové počasie nesklame.Teploty môžu klesnúť pod nulu, no popoludní pripomenú leto

Meteorológovia zo Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) zverejnili prognózu na prvé aprílové dni a vyzerá to tak, že tradične premenlivý apríl opäť potvrdí svoju povesť. Pôjde nielen o ranné mrazy, ale miestami aj o teploty, ktoré sa cez deň môžu vyšplhať až k hodnotám pripomínajúcim skoré leto. Ak ste sa tešili, že teplé bundy a šály už poputujú do skrine, meteorológovia radia, aby ste si ich zatiaľ neodkladali príliš hlboko.

Astronomická jar je tu, no počasie ešte vystrája

Tohtoročná jar sa začala z astronomického hľadiska 20. marca, keď Slnko vstúpilo do znamenia Barana a dĺžka dňa sa vyrovnala dĺžke noci. V praxi to má znamenať koniec zimy a nástup miernejšieho a postupne otepľujúceho sa počasia, avšak realita na Slovensku býva v tomto čase neraz iná. Rána a noci ešte dlho môžu byť studené s teplotami klesajúcimi pokojne pod nulu.

Doterajší vývoj počasia naznačuje, že do konca marca by mali na Slovensku panovať priemerné až mierne kolísavé teploty. Začiatkom apríla však môže znovu dôjsť k rýchlemu ochladeniu, po ktorom príde krátkodobý nárast teplôt. Práve takéto prudké zmeny sú pre apríl príznačné – jeden deň môže byť vyložene chladný a upršaný, zatiaľ čo na druhý sa môžete vyhrievať na takmer letnom slnku s teplotami cez 15 stupňov.

Slovenský hydrometeorologický ústav varuje pred veľkými teplotnými rozdielmi

SHMÚ avizuje, že v prvej dekáde apríla by sme rozhodne nemali podceňovať nepríjemné nočné ochladenia. Podľa odborníkov môžu ranné a nočné teploty klesať až pod nulu alebo sa len veľmi jemne pohybovať nad bodom mrazu. Naopak, počas dňa v nižších polohách sa ortuť v teplomeroch môže vyšplhať aj na 15 stupňov Celzia, miestami dokonca ešte o niečo viac.

Takéto kolísanie teplôt sa nespája len s oblečením, ktoré budete musieť meniť takmer v priebehu jedného dňa; môže to mať vplyv aj na zdravotný stav obyvateľstva. Prudké zmeny teplôt a tlaku vzduchu často vyvolávajú bolesti hlavy či zvýšenú únavu, čo pocítia najmä meteosenzitívni ľudia.

Dáždnik majte stále poruke: Prídu prehánky aj sneženie

Apríl, ľudovo nazývaný aj „mesiac bláznov“, sa zvykne spájať s premenlivým charakterom počasia, kde nechýba vietor, dážď a v istých prípadoch dokonca aj sneženie. SHMÚ upozorňuje, že predovšetkým vo vyšších polohách sa môžu objaviť ojedinelé snehové prehánky, hoci v nížinách je vo všeobecnosti pravdepodobnejšie, že pôjde len o dážď či dážď so snehom.

Rovnako nemožno vylúčiť krátkodobé búrky – stačí kombinácia silnejšieho slnečného žiarenia, ktoré rýchlo zohreje zemský povrch, a príchod chladnejšieho frontu. V takých chvíľach vzniknú podmienky na prívalové prehánky či dokonca krupobitie.

Prognóza zrážok

Posledný marcový týždeň : Očakáva sa postupný nárast oblačnosti a zrážok, no týždenné úhrny by sa mali udržať v rozmedzí dlhodobého priemeru.

: Očakáva sa postupný nárast oblačnosti a zrážok, no týždenné úhrny by sa mali udržať v rozmedzí dlhodobého priemeru. Prvé aprílové dni: Premenlivá obloha a viacero prehánok, ktoré môžu zahŕňať aj krátke sneženie.

Aprílové počasie a sviatok 1. apríl

Deň bláznov, teda 1. apríl, sa udomácnil ako termín všemožných žartíkov. April (anglické pomenovanie apríla) či u nás „apríl“ sa v tomto období správa presne podľa svojho názvu. Teda prekvapuje ľudí nielen rôznymi žartmi, ale i vrtošivým počasím, kde sa v jedinom dni môžu vystriedať prudké ochladenie, teplejší vánok, vietor aj dážď.

Pranostiky hovoria, že ak je apríl premenlivý, môže to znamenať priaznivé podmienky pre prírodu: rastliny a stromy si postupne zvykajú na meniace sa podmienky a pripravujú sa na teplejšie mesiace. No pre ľudí to občas znamená nevyspytateľné obliekanie a často aj nevyspytateľnú náladu.

Ako sa pripraviť na aprílovú premenlivosť

Neodkladajte teplé oblečenie

Ráno si oblečte vrstvy, ktoré môžete postupne vyzliekať, ak sa vonku oteplí. V taške by nemal chýbať ľahší sveter či bunda pre prípad, že teplota opäť klesne. Sledujte predpovede

Hoci sú meteorologické modely čoraz presnejšie, apríl dokáže zaskočiť i profesionálov. Dobrým pomocníkom sú krátkodobé výhľady počasia na 1 – 3 dni, ktoré priebežne aktualizuje SHMÚ. Chráňte si zdravie

Veľké teplotné výkyvy predstavujú záťaž pre imunitný systém. Doprajte si kvalitný spánok, zvýšte príjem vitamínov a nezabudnite na pravidelný pitný režim. Myslite na alergikov

S postupným oteplením stúpa koncentrácia peľov v ovzduší, čo môže potrápiť citlivejších jedincov. Preto je vhodné mať po ruke antihistaminiká či nosný sprej.

Výhľad na ďalšie aprílové týždne

Ak sa bližšie pozrieme na predbežné prognózy, dlhodobo by sa teploty mali držať v intervale bežnom pre toto ročné obdobie. SHMÚ očakáva, že apríl ako celok by nemal byť extrémne teplý ani chladný, no môžeme rátať s väčším počtom dní, keď sa teplota popoludní vyšplhá nad 15 stupňov Celzia.

Zrážky by mali byť v norme, hoci pri typicky aprílovom striedaní teplejších a chladnejších periód sa môžu objavovať náhle prehánky. Lokálne rozdiely sú pritom významné – kým na západe Slovenska môžu byť popoludnia slnečné a relatívne teplé, v severnejších alebo vyššie položených častiach môžu teploty ostať len tesne nad nulou a sem-tam sa vyskytnú i snehové vločky.

Prečo je apríl taký nevyspytateľný?

Na jar sa vzduch zohrieva nerovnomerne v závislosti od geografickej polohy a pohybu tlakových útvarov. Slovensko patrí do mierneho klimatického pásma, kde sa vzduchové hmoty zo severu a juhu stretávajú s tými z Atlantiku či nad Stredozemným morom. Tak dochádza k tvorbe dynamických frontov, ktoré so sebou prinášajú rýchle zmeny. Čím je slnečný svit silnejší, tým viac sa pôda a vzduch cez deň ohrejú – a ak následne vtrhne studený front, môžu teploty klesnúť v priebehu pár hodín.

Zhrnutie a záver

Ranné mrazy vs. teplé popoludnia : Rozdiel medzi nočnými a dennými teplotami môže byť aj 15 stupňov, preto si vždy overte aktuálnu predpoveď a zvoľte vhodné vrstvy oblečenia.

: Rozdiel medzi nočnými a dennými teplotami môže byť aj 15 stupňov, preto si vždy overte aktuálnu predpoveď a zvoľte vhodné vrstvy oblečenia. Zrážky a oblačnosť : V prvej polovici apríla rátajte s občasným dažďom a miestami dokonca aj so snehovými prehánkami, hlavne vo vyšších polohách.

: V prvej polovici apríla rátajte s občasným dažďom a miestami dokonca aj so snehovými prehánkami, hlavne vo vyšších polohách. Aprílové počasie a zdravie : Dajte si pozor na náhle ochladenia, aby ste sa vyhli prechladnutiu. Zároveň dbajte na prevenciu proti sezónnym alergiám, ktoré v tomto období zosilnejú.

: Dajte si pozor na náhle ochladenia, aby ste sa vyhli prechladnutiu. Zároveň dbajte na prevenciu proti sezónnym alergiám, ktoré v tomto období zosilnejú. Predpovede nie sú absolútne: Meteorológovia dokážu pomerne presne odhadnúť vývoj na najbližšie dni, ale apríl zvykne prekvapiť – či už búrkou, alebo nečakaným slnečným úsekom.

V konečnom dôsledku zostáva len dodať, že aj tento rok apríl očividne dostojí svojej povesti mesiacom, ktorý zbožňuje prekvapenia. Jeden deň sa budete slniť v parku, na druhý natiahnete teplú bundu a mokrý dáždnik. Napriek tomu je apríl zároveň obdobím, keď sa príroda preberá, kvitnú prvé stromy a dni sa citeľne predlžujú. Stačí sa na tieto vrtochy počasia patrične pripraviť a užívať si všetky tváre jari, ktoré nám dokáže ponúknuť len jedinečný a nevyspytateľný apríl.